Challenge Cup, il Benetton Rugby batte a Monigo i Dragons

Il Benetton Rugby torna in campo per la prima gara del 2022 e lo fa attendendo i Dragons a Monigo nel secondo match della propria Challenge Cup. I Leoni nel primo turno avevano perso in Inghilterra contro Gloucester e cercano un successo per salire posizioni nel proprio girone, mentre i gallesi dalle prime due giornate avevano ricavato un punto e due sconfitte. Nel primo tempo va in scena una gara non spettacolare, bensì molto spigolosa. I Leoni segnano una meta con Herbst, ma i Dragons sfruttano il piede caldo di Sam Davies e all’intervallo sono sopra 8-9. Nella ripresa i Leoni si scuotono, timbrano due mete con Padovani e Baravalle e non lasciano scampo ai gallesi. Alla fine è 23-9 per il Benetton Rugby che inaugura l’anno nuovo con un’affermazione casalinga in Challenge Cup.

CRONACA PARTITA

Pronti, via e i Dragons mettono subito tre punti nel carniere grazie al piazzato da buona posizione di Sam Davies, a sfruttare l’indisciplina dei Leoni. Poi è bravo Benvenuti a salvare in area di meta dei padroni di casa e a spazzare l’ovale da zone pericolose. I biancoverdi quindi risalgono campo e stavolta hanno loro un piazzato a favore, ma Rhyno Smith non centra i pali. Però i Leoni non demordono e con un ottimo lavoro in breakdown guadagnano metri. Dalla touche sui cinque avversari l’ovale arriva a Duvenage che innesca Irné Herbst, abile a marcare la prima meta del pomeriggio. Smith invece è ancora impreciso. I biancoverdi continuano a macinare gioco e fisicità, tanto da guadagnare un altro piazzato. Stavolta Rhyno Smith è abile a centrare i pali e il Benetton va sull’8-3. Gli ospiti però ritrovano verve offensiva e dispongono di una nuova punizione agevole. Sam Davies così aggiunge altri tre gettoni per i suoi. Gli uomini di Bortolami non accusano il colpo e tornano a tambureggiare il loro gioco costante e ricco di fasi. Ne scaturisce una mischia sui cinque metri dei Dragons, ma i gallesi tengono in difesa. La gara non riesce a decollare e allo scoccare del 40esimo la truppa di Newport ha una nuova punizione. Sam Davies è ancora lucido e la prima frazione si chiude con i gallesi avanti 8-9.

Inizia il secondo tempo e Nemer prende il posto di Zani. Il match è sempre contraddistinto da diversi errori. Intanto i Leoni effettuano un triplo cambio, inserendo Wegner, Marin e il debuttante Drago per Herbst, Sperandio e Morisi. I Dragons hanno una touche sui cinque metri, ma non concretizzano e i biancoverdi possono capovolgere la situazione. Poi Steyn sostituisce l’infortunato Zuliani, ma il momento per i Leoni è propizio. Marin inventa un calcio passaggio di cinquanta metri per Edoardo Padovani che salta un uomo e schiaccia in meta. Smith trasforma e il Benetton va avanti 15-9. Quando manca un quarto di gara Bortolami cambia tutta la prima linea mettendo Baravalle e Chaparro per Els e Pasquali. I biancoverdi cercano un altro affondo per scavare un intero break, ma non riescono a concretizzare le occasioni prodotte. A dieci dalla fine il Benetton Rugby ha una punizione a proprio vantaggio e Rhyno Smith centra i pali. Poi Shipp dei Dragons viene ammonito e i Leoni hanno un uomo in più. Lamaro e soci ne approfittano, vanno in touche nei cinque metri e dal granitico drive è Tomas Baravalle a fare la terza marcatura che chiude l’incontro. Smith non trasforma, ma ormai il Benetton Rugby ha la vittoria in pugno, stando avanti per 23-9. Inoltre i Leoni non subiscono altri punti dei gallesi, ottengono un successo e quattro gettoni d’oro per aprire il 2022 col sorriso tra le mura amiche. Inoltre è la prima vittoria nella Pool B della Challenge Cup.

Marcature: 3′ p. Sam Davies, 14′ meta Herbst, 22′ p. Smith, 25′ p. Sam Davies, 40′ p. Sam Davies; 55′ meta Padovani tr. Smith, 70′ p. Smith, 75′ meta Baravalle.

Note: 72′ cartellino giallo a Shipp (DRA). Trasformazioni: Benetton Rugby 1/3 (Smith 1/3). Punizioni: Benetton Rugby: 2/3 (Smith 2/3); Dragons 3/3 (Sam Davies 3/3). Man of the match: Ivan Nemer (BEN).

Benetton Rugby: 15 Edoardo Padovani, 14 Luca Sperandio (48′ Leonardo Marin), 13 Nacho Brex, 12 Luca Morisi (48′ Filippo Drago), 11 Tommaso Benvenuti, 10 Rhyno Smith, 9 Dewaldt Duvenage (78′ Luca Petrozzi), 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Manuel Zuliani (54′ Braam Steyn), 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst (48′ Carl Wegner), 3 Tiziano Pasquali (56′ Nahuel Tetaz), 2 Corniel Els (56′ Tomas Baravalle), 1 Federico Zani (40′ Ivan Nemer). A disposizione: 21 Luca Petrozzi. Head Coach: Marco Bortolami.

Dragons Rugby: 15 Ioan Davies, 14 Jared Rosser, 13 Aneurin Owen, 12 Jamie Roberts, 11 Rio Dyer, 10 Sam Davies, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Aaron Wainwright (72′ Taylor Davies), 7 Taine Basham, 6 Harrison Keddie (c), 5 Ben Carter (70′ Joe Maksymiw), 4 Will Rowlands, 3 Chris Coleman (56′ Leon Brown), 2 Taylor Davies (70′ Ellis Shipp), 1 Greg Bateman (60′ Aki Seiuli). A disposizione: 20 Huw Taylor, 21 Tavis Knoyle, 22 Will Reed, 23 Jordan Olowofela. Head Coach: Dean Ryan.