Benetton Rugby, i Leoni a Parma si impongono 39-14 e si aggiudicano il derby

Il Benetton Rugby torna a giocare in United Rugby Championship, dopo la parentesi in Challenge Cup delle ultime due settimane. Il giorno della vigilia di Natale vede i Leoni impegnati al Lanfranchi di Parma per i canonici derby natalizi contro le Zebre. Partita che mette in palio una posta importante, anche perché le due formazioni fanno parte della stessa pool italo-scozzese. Nel primo tempo Lamaro e compagni giocano una gara solida, concretizzando le opportunità create e difendendo con ordine. Così i Leoni vanno agli spogliatoi sopra 0-24, sulle ali delle mete di Ruzza, Pettinelli e Menoncello, inoltre le Zebre sono in inferiorità numerica per il giallo a Tuivuaka. Nella ripresa i Leoni certificano la loro supremazia e timbrano altre due marcature con Brex e il neoentrato Marin. Le Zebre trovano due mete, ma ormai è troppo tardi e alla fine è un pomeriggio memorabile per i biancoverdi che espugnano il campo parmense e si aggiudicano il primo derby natalizio per 14-39.

CRONACA PARTITA

Pronti, via e le Zebre hanno una punizione da circa metà campo per un fallo in ruck di Menoncello. Canna però non centra i pali. Ribaltamento di fronte e stavolta penalità commessa da Sisi per avanzamento errato da terra. Benetton Rugby che va a calciare e Rhyno Smith centra i pali da una lunga distanza, sbloccando il punteggio del derby. Poi è ottima la difesa dei Leoni su un’avanzata dei padroni di casa, con Menoncello a rubare l’ovale. Il ritmo della prima parte del match è buono, con tutte e due le formazioni che danno battaglia. Ma i biancoverdi con una percussione avanzante di Brex e Ioane vanno vicini alla linea di meta, grazie pure a una contro ruck. I Leoni lavorano sul piccolo perimetro con diverse fasi e l’ovale giunge a Federico Ruzza che di forza schiaccia la prima meta del derby. Smith trasforma e gli ospiti sono sopra 0-10. Nella fase centrale del tempo la partita va ad intermittenza, ma i Leoni sono sempre nel pezzo e segnano ancora. Canna ricalcia lungo, Padovani prende al volo e serve Ioane che con la sua esplosività crea un buco formidabile nella difesa di casa, offre un grande offload a Giovanni Pettinelli che sulla fascia sinistra vola in meta. Smith trasforma dalla piazzola. Poi c’è l’ammonizione a Tuivuaka per un placcaggio alto ai danni di Smith. I biancoverdi approfittano subito della superiorità numerica e da un drive Braley imbecca Tommaso Menoncello che di prepotenza rompe un paio di placcaggi e fissa la terza meta dei trevigiani. Smith è ancora preciso e il Benetton Rugby è avanti 0-24, punteggio con cui le due squadre vanno negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e coach Bortolami inserisce Pasquali e Faiva per Nemer e Lucchesi. Le Zebre provano a trovare la marcatura, ma un grande turnover di Halafihi fa respirare i Leoni. Si torna in parità numerica e i biancoverdi vanno vicini alla meta, ma i Ducali respingono indietro i trevigiani. Ma Lamaro è sontuoso in breakdown e guadagna un turnover nei 22 dei parmensi. I Leoni vanno ai pali e Rhyno Smith non sbaglia. Subentra Negri per Halafihi ed è il momento perfetto per il Benetton Rugby che timbra la meta del punto di bonus offensivo. Smith fa partire un up and under toccato da Sperandio che trova il percorso giusto per Menoncello che imperiosa spezza un placcaggio avversario e con un numero da terra serve Ignacio Brex, abile a marcare. Smith è ancora perfetto a convertire, con gli uomini di Bortolami avanti 0-34. E’ pure il turno di Traore per Gallo, di Garbisi per Braley, di Marin per Smith e di Riera per Brex. Da segnalare un recupero poderoso di Ioane che si è fatto tutto il campo e ha negato la meta a Bruno lanciato a segnare. Ma sugli sviluppi Boni riesce a premere l’ovale per la prima meta dei multicolor. Ultimo cambio dei Leoni con Wegner al posto di Lamaro. Le Zebre sono in fiducia e Bisegni va a marcare, con O’Malley che converte. Mancano dieci minuti e il punteggio recita 14-34. I Leoni vogliono subito ribattere all’uno-due parmense e con un pertugio tambureggiante scavato da Leonardo Marin, il mediano d’apertura sigilla la prima meta in maglia biancoverde, chiudendo l’incontro definitivamente. Marin non mira i pali e il primo derby natalizio si conclude con la vittoria dei Leoni per 14-39. Con questo successo i biancoverdi si prendono cinque gettoni e salgono a 21 punti in classifica.

Marcature: 5′ p. Smith, 16′ meta Ruzza tr. Smith, 31′ meta Pettinelli tr. Smith, 33′ meta Menoncello tr. Smith; 52′ p. Smith, 54′ meta Brex tr. Menoncello, 64′ meta Boni tr. Canna, 66′ meta Bisegni tr. O’Malley, 72′ meta Marin.

Note: 33′ cartellino giallo a Tuivuaka (ZEB). Trasformazioni: Zebre Parma 2/2 (Canna 1/1, O’Malley 1/1); Benetton Rugby 4/5 (Smith 4/4, Marin 0/1). Punizioni: Zebre Parma 0/1 (Canna 0/1); Benetton Rugby: 2/2 (Smith 2/2). Man of the match: Giovanni Pettinelli (BEN).

Zebre Parma: 15 Jacopo Trulla, 14 Pierre Bruno, 13 Giulio Bisegni (c), 12 Tommaso Boni (c), 11 Asaeli Tuivuaka, 10 Carlo Canna (40′ Timothy O’Malley, 55′ Carlo Canna, 65′ Timothy O’Malley), 9 Guglielmo Palazzani (49′ Marcello Violi), 8 Giovanni Licata (73′ Iacopo Bianchi), 7 Maxime Mbandà, 6 Liam Mitchell, 5 Andrea Zambonin (73′ Leonard Krumov), 4 David Sisi, 3 Eduardo Bello (60′ Ion Neculai), 2 Oliviero Fabiani (73′ Giampietro Ribaldi), 1 Danilo Fischetti (60′ Andrea Lovotti). A disposizione: 23 Junior Laloifi. Head coach: Michael Bradley.

Benetton Rugby: 15 Edoardo Padovani, 14 Luca Sperandio, 13 Ignacio Brex (62′ Joaquin Riera), 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Rhyno Smith (60′ Leonardo Marin), 9 Callum Braley (60′ Alessandro Garbisi), 8 Toa Halafihi (52′ Sebastian Negri), 7 Michele Lamaro (c) (64′ Carl Wegner), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Ivan Nemer (40′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (40′ Hame Faiva), 1 Thomas Gallo (59′ Cherif Traore). Head Coach: Marco Bortolami.