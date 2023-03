Match senza storia al PalaPentassuglia: Brindisi doma TVB

Brusca battuta d’arresto. Dopo due vittorie consecutive, la Nutribullet Treviso perde male (107-84) sul campo della Happy Casa Brindisi. Dopo un primo quarto equilibrato, i padroni di casa hanno preso il largo sfruttando il feeling di Bowman, Harrison e Mezzanotte con il tiro dalla lunga distanza e l’incapacità della difesa trevigiana di reggere gli 1vs1. Nel secondo tempo, il passaggio alla zona non è bastato a Treviso per limitare il ritmo offensivo della squadra di Frank Vitucci, che ha dilagato e chiuso virtualmente la pratica già nel terzo quarto. Treviso ha tirato con buone percentuali al tiro, ma ha pagato, ancora una volta, cali mentali che l’hanno portata a essere imprecisa (ben 17 palle perse contro le 8 di Brindisi) e troppo molle. In tal senso, sono emblematici gli 81 punti concessi in trenta minuti. Considerando che sia Scafati sia Napoli hanno vinto in questa giornata, il margine di vantaggio di Treviso sulla zona retrocessione si è ora ridotto a quattro punti. La settimana prossima arriva Varese al Palaverde, TVB dovrà necessariamente lavorare sull’aspetto psicologico se vorrà superare una delle squadre più in forma del campionato.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis. Dopo un minuto e mezzo senza canestri dal campo, Jantunen sblocca il punteggio con una tripla. Lamb apre le marcature di Brindisi, interrompendo il mini break di TVB (5-0). Lamb risponde alla tripla di Iroegbu: è lui il più ispirato dei padroni di casa. Brindisi trova ritmo grazie a Perkins e Bowman, si rimane però sul +4 di Treviso che tira con ottime percentuali dall’arco (3/4). Lamb segna con il fallo di Zanelli, confermando il suo feeling con il canestro. Lo sprint di Bowman, cinque punti consecutivi, consente ai padroni di casa di chiudere il primo quarto in vantaggio 22-21.

Il secondo quarto si apre sulla falsariga del primo: tanti errori al tiro da entrambe le parti. Bowman allunga il parziale di Brindisi (7-0), Nicola chiama time-out. Brindisi è avanti di un possesso, con Treviso a inseguire con un buon ritmo offensivo. Mezzanotte infila 4 punti in fila e porta Brindisi sul +5, Sorokas accorcia dalla lunetta (2/2). Arriva l’ennesimo canestro di Mezzanotte, lasciato libero di colpire dalla difesa di Treviso. Brindisi allunga il parziale (5-0), Nicola è costretto al time-out. Treviso lascia troppo spazio ai tiratori di Brindisi e viene puntualmente punita: questa volta da Harrison e Mascolo. Nel finale di quarto i padroni di casa dilagano (break 7-0) sulla scia delle giocate di Harrison. Si va all’intervallo con Brindisi avanti 52-37.

La tripla di Jantunen inaugura il terzo periodo. Brindisi riprende da dove aveva lasciato: altro mini break (5-0) e massimo vantaggio (+17). Faggian perde palla, Brindisi punisce in transizione: la partita è ormai saldamente nelle mani dei padroni di casa. Treviso trova punti sotto canestro con Ellis, ma in difesa continua ad avere difficoltà. Lamb firma la tripla del +20, Perkins schiaccia il +22: Treviso è già con la testa negli spogliatoi. A dieci minuti dalla fine, Brindisi è in controllo 81-57. L’ultimo quarto si rivela puro garbage time, con Brindisi che non lascia spiragli di rimonta a Treviso. I padroni di casa amministrano il cronometro e vincono 107-84.

MARCATORI

Happy Casa Brindisi: Perkins 16, Bowman 15, Lamb 13, Mezzanotte 11

Nutribullet Treviso: Sorokas 17, Iroegbu 16, Ellis 13, Jantunen 12,

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Adrian Banks 4 La vera delusione di serata. Sembra iniziare con i ritmi giusti, ma la difesa di Brindisi gli prende le misure e lo cancella dal parquet. Fatica a costruirsi tiri dal palleggio, e quelli che si prende vengono sputati fuori dal ferro (0/5 dall’arco). Difensivamente un telepass.

Ike Iroegbu 5 Dopo un buon inizio si perde e viene spesso battuto in 1vs1, aspetto che si rivela determinante per i break brindisini.

Leonardo Faggian 5.5 Nel primo tempo riesce a dare velocità all’attacco di TVB, scaricando bene per i compagni. Prova a ripetersi nelle ultime due frazioni ma si fa prendere dalla frenesia in alcuni possessi.

Paulius Sorokas 6.5 Da sottolineare l’atteggiamento grintoso, che non fa venire meno neppure quando la partita prende i binari di Brindisi. Lasciato troppo solo dalla squadra.

Mikael Jantunen 6 Nel primo tempo è il migliore con una buona propensione a rimbalzo offensivo, buone scelte nei tiri e nella gestione dei falli. Risente anche lui del calo collettivo a cavallo tra il secondo e terzo quarto, ma la sua prova resta buona.

Alessandro Zanelli 5 Come contro Scafati, la sua presenza in campo porta più svantaggi che benefici e priva TVB di una valida alternativa in cabina di regia quando Iroegbu è in panchina.

Mikk Jurkatamm 4.5 Si fa notare per la scellerata rimessa con cui regala due punti a Burnell prima dell’intervallo.

Octavius Ellis 5.5 Fatica difensivamente su Perkins, soprattutto nel secondo tempo. Chiude con una doppia di 13 punti e 10 rimbalzi, di cui 5 offensivi. Sbaglia qualche tap-in di troppo nel primo tempo, mentre nel terzo periodo viene cercato spesso sotto canestro con successo. Malissimo ai liberi (1/6) e poco concentrato in alcune occasioni.

Hugo Invernizzi 6 Segna una tripla e smazza 7 assist nei minuti in cui è sul parquet.

Enrico Vettori S.V.

Francesco Scandiuzzi S.V.