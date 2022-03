La Came Dosson impatta in trasferta: contro il Catania finisce 1-1

La Came Dosson conquista un punto prezioso nella trasferta di Catania al termine di una gara condizionata dalle assenze tra le fila biancoblu: Japa e compagni hanno disputato una gara attenta e ordinata, con un pizzico di fortuna in più avrebbero anche potuto conquistare i 3 punti.

La cronaca

Avvio di gara favorevole alla Came Dosson che cerca di indirizzare la gara a suo favore nei primissimi minuti, ma Tornatore è sempre attento quando è chiamato in causa e mantiene inviolata la porta della Meta Catania: la migliore occasione per i biancoblu capita sui piedi di Di Guida che però calcia alto da buona posizione. Col passare dei minuti crescono i padroni di casa che guadagnano campo e cercano di alzare i ritmi di gioco per mettere in difficoltà la panchina corta della Came: i biancoblu in questa fase devono stringere i denti e difendere compatti, cercando di sfruttare al meglio gli spazi che si liberano in avanti per le eventuali ripartenze; Rossetti e Silvestri i più pericolosi in questa fase ma Pietrangelo è attento e respinge con sicurezza le iniziative avversarie. Il risultato si sblocca soltanto al 15’ a favore della Came: da calcio d’angolo tocco fuori area per Dener il cui sinistro rasoterra inganna Tornatore che riesce a deviare ma la palla termine comunque in rete; i biancoblu avrebbero anche l’occasione di raddoppiare immediatamente ma Arnon non sfrutta una carambola in area di rigore e in acrobazia calcia sopra la traversa. Il risultato non cambia nonostante un finale di primo tempo molto concitato: Dener colpisce il palo su punizione, dall’altra parte Musumeci si libera al tiro da buona posizione ma Pietrangelo devia in angolo.

I padroni di casa rientrano dagli spogliatoi determinati a recuperare lo svantaggio e vanno subito in rete con Matamoros che da distanza ravvicinata devia in rete un diagonale di Alonso. L’entusiasmo per la rete del pari spinge i padroni di casa al forcing offensivo e la Came per alcuni minuti è costretta a difendere bassa cercando di ripartire negli spazi che si creano in avanti: Bernardez vicino alla rete con un sinistro che sibila il palo ed esce, poco dopo scambio Dener-Juan Fran che libera lo spagnolo a tu per tu con Tornatore ma la conclusione è alta. Sempre pericolosi i biancoblu quando ripartono velocemente: Juan Fran libera al tiro Bernardez la cui conclusione viene deviata in angolo da Tornatore e proprio dal corner successivo palla fuori area per Japa che di prima colpisce l’incrocio dei pali con una splendida conclusione; subito dopo grande ripartenza di Suton che appoggia in area per Arnon il cui tap-in termina però a lato. Succede di tutto negli ultimi minuti di gara: Came ancora pericolosa con la conclusione di Arnon che colpisce il palo ed esce, subito dopo Tornatore viene espulso dopo la seconda ammonizione; i biancoblu concludono la gara in superiorità numerica ma il loro assalto finale alla porta della Meta non sortisce effetto e la gara si conclude sull’1-1.

META CATANIA BRICOCITY-CAME DOSSON 1-1 (0-1 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Tornatore, Alonso, Vaporaki, Matamoros, Musumeci, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Spina, Cruz, Licandri, Manservigi, Dovara. All. Lopez.



CAME DOSSON: Pietrangelo, Suton, Juan Fran, Bernardez, Vieira, Furlanetto, Dener, Di Guida, Bacchin, Arnon, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



MARCATORI: 15' p.t. Dener (C), 1'10'' s.t. Matamoros (M).



AMMONITI: Tornatore (M), Suton (C), Cruz (M), Dovara (M), Dener (C), Rossetti (M)

ESPULSI: al 18'10'' del s.t. Tornatore (M) per somma di ammonizioni.