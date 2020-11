Buon pareggio in casa per la Came Dosson: contro il Feldi Eboli finisce 2-2

Altro pareggio per la Came Dosson al termine di una gara molto combattuta contro un avversario di assoluto valore: dopo la settimana di allenamenti regolarmente effettuati i ragazzi di mister Rocha sono tornati ad esprimersi su buoni livelli.

La cronaca

Avvio di gara su ritmi molto alti, gli ospiti dimostrano fin da subito molta determinazione in fase offensiva e passano in vantaggio dopo un minuto con Dani Chino che vince il contrasto con Espindola ribatte in rete il tentativo del giocatore biancoblu di liberare l’area di rigore; Feldi Eboli che avrebbe anche l’occasione di raddoppiare ma la palla calciata al volo da Romano su azione da calcio d’angolo colpisce la traversa e grazie Pietrangelo. La reazione della Came porta la firma di Grippi che in un paio di occasioni si libera bene al tiro ma Dal Cin fa buona guardia e il risultato non cambia. Romano e compagni difendono in modo compatto e organizzato e per i biancoblu non è facile trovare gli spazi giusti per creare seri pericoli a Dal Cin; inoltre gli ospiti sono altrettanto bravi a ribaltare le iniziative biancoblu in veloci ripartenze e Pietrangelo in più di un’occasione è chiamato all’intervento. Prima dell’intervallo Belsito e compagni aumentano la pressione offensiva e si riversano come una furia sulla metà campo avversaria. Dal Cin si erge ad assoluto protagonista della gara mantenendo proteggendo il vantaggio in diversi occasioni. Proprio quando la porta avversaria sembra stregata arriva invece l’uno-due biancoblu che capovolge il risultato prima dell’intervallo: pareggio ad opera di Murilo che realizza dopo una travolgente azione in tandem con Japa e rete del vantaggio di Azzoni che, assistito ancora da Japa, appoggia comodo in rete da distanza ravvicinata.

La ripresa si apre su ritmi molto accesi, gli ospiti vogliono subito rimediare alle due reti subite in chiusura di primo tempo e si riversano con determinazione in avanti fino a trovare la rete del pari con Chano che su azione da calcio d’angolo anticipa tutti e con un destro rasoterra realizza il 2-2. Dopo il pari l’inerzia della gara si sposta a favore della Came che vuole riportarsi in vantaggio, sfruttando anche il momentaneo break degli avversari che rifiatano dopo lo sforzo prodotto per raggiungere il pari: i biancoblu devono però fare i conti ancora col solito Dal Cin che si dimostra arduo da superare, e dove il portiere ospite non arriva mancano la necessaria determinazione e quel pizzico di fortuna che farebbero la differenza. La gara si trascina così fino agli ultimi minuti durante i quali non mancano le emozioni. Feldi Eboli che va vicinisssima al vantaggio con una veloce ripartenza che Canabarro, ostacolato in modo dubbio, conclude a lato: subito dopo mister Rocha gioca la carta del quinto uomo di movimento per l’assalto finale ma il risultato non cambia fino alla sirena.