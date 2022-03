Ancora un pareggio per la Came Dosson: contro Napoli finisce 3-3

Pareggio per la Came Dosson che interrompe la striscia di vittorie del Napoli e offre ai suoi meravigliosi tifosi un’altra prestazione da incorniciare: i biancoblu sembrano finalmente aver trovato quella continuità di gioco e risultati che sarà decisiva nel proseguo della stagione.

Dopo i primi minuti di studio la gara si accende grazie ad un paio di accelerazioni: veloce ripartenza degli ospiti e palla a Fortino libero di calciare da buona posizione ma Pietrangelo è attento e devia in angolo; per i biancoblu è protagonista invece Dener che va al tiro da posizione defilata e trova l’opposizione sicura di Ganho. Il risultato rimane fermo a lungo sullo zero a zero per merito della fase difensiva delle due squadre che concedono molto poco agli avversari; bisogna attendere il 14’ per la prima marcatura realizzata da Fortino che a centro area di sinistro batte Pietrangelo sul secondo palo. Immediata la reazione della Came che trova il pareggio con Dener dopo meno di un minuto, per il pivot biancoblu un sinistro che non lascia scampo a Ganho. La Came sostenuta dal suo meraviglioso pubblico prosegue nel forcing offensivo e va vicina al vantaggio con Japa che appena fuori area in posizione centrale indirizza un forte rasoterra all’angolino su cui Ganho si allunga col piede e devia in angolo. A due minuti dalla fine del primo tempo viene sanzionato con un dubbio rigore un intervento di Belsito su Fortino: visto il metro di giudizio tenuto dagli arbitri nei minuti precedenti, la decisione lascia quantomeno perplessi; si incarica del tiro lo stesso Fortino che fissa il risultato sull’1-2 su cui si va negli spogliatoi.

Avvio di ripresa e pubblico del Paladosson subito in piedi per esultare alla rete del pareggio della Came, realizzata da Bernerdez che mette in rete con un sinistro da fuori area al termine di un’azione personale. La rete infiamma la gara e i ritmi di gioco si alzano, i biancoblu sembrano averne di più e aumentano la pressione offensiva andando vicini al vantaggio in due occasioni: prima con un tiro a fil di palo da parte di Di Guida, poi con un palo incredibile colpito da Japa al termine di una splendida azione personale. Non sbagliano invece gli ospiti che si riportano in vantaggio all’11’ sempre con Fortino che si inserisce a centro area e batte a rete di sinistro. La Came non ci sta e torna a premere in avanti alla ricerca del pari ma il Napoli difende bene e respinge compatto gli assalti dei biancoblu: a circa 3’ minuti dalla sirena dopo l’ennesimo intervento falloso scatta l’espulsione per doppia ammonizione ai danni di Grasso e la Came può attaccare in superiorità numerica; il Napoli fatica a contenere il possesso palla avversario e Dian Luka è costretto ad usare le mani, rigore netto che Japa realizza fissando il risultato sul 3-3 finale.

CAME DOSSON-NAPOLI FUTSAL 3-3 (1-2 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Bernardez, Vieira, Arnon, Galliani, Dener, Juan Fran, Di Guida, Bacchin, Azzoni, Espindola, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



NAPOLI FUTSAL: Ganho, F. Perugino, Bruno Coelho, Arillo, Fortino, Daniele, Grasso, De Simone, Puzio, Turmena, Fernandinho, Dian Luka, Lo Conte, Capiretti. All. Basile.



MARCATORI: 14' p.t. Fortino (N), 14'30'' Dener (C), 18'10'' rig. Fortino (N), 1' s.t. Bernardez (C), 11'20'' Fortino (N), 19' rig. Vieira (C).



AMMONITI: Turmena (N), Fortino (N), Belsito (C), Grasso (N), De Simone (N), Dian Luka (N).



ARBITRI: Chiara Perona (Biella), Giovanni Losacco (Bari) CRONO: Martina Piccolo (Padova).