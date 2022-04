Splendida vittoria in casa per la Came Dosson che vince 8-2 contro l'Ostia

Splendida vittoria della Came Dosson che vince largamente contro il Todis Lido di Ostia e aggiunge altri 3 punti importanti nel cammino di risalita della classifica: mai in discussione il successo dei biancoblu che hanno di fatto ipotecato la vittoria già nel primo tempo concluso in vantaggio di quattro reti.

La cronaca

Avvio di gara equilibrato e subito una buona occasione per parte: Belsito calcia fuori di poco da posizione angolata, dall’altra parte Barra lanciato in buona posizione conclude a lato sull’uscita di Pietrangelo. Col passare dei minuti la pressione offensiva della Came aumenta e il gioco si sposta per la maggior parte nella metà campo degli ospiti costretti a difendere compatti e ad agire di rimessa. Dopo alcune buone occasioni sui piedi di Japa e Suton è lo stesso croato a sbloccare la gara con un grandissimo gol: finta sulla trequarti a liberarsi dell’avversario e splendido esterno destro ad uscire sul secondo palo che non lascia scampo a Di Ponto. Il Todis prova ad organizzare una reazione ma i biancoblu proseguono nel forcing offensivo e nel giro di quattro minuti si portano sul triplo vantaggio: raddoppio firmato da Juan Fran che recupera palla, elude la guardia di due avversari e realizza con un tiro sotto la traversa, 3-0 che porta invece la firma di Dener che calcia da posizione defilata trovando la complicità del portiere ospite. Gli ospiti non ci stanno e accorciano immediatamente con Jorginho che risolve un batti e ribatti fuori dall’area biancoblu. La gara si accende e i ritmi si alzano nei minuti che precedono l’intervallo: il Todis alza il baricentro ala ricerca della rete del meno 1 ma la Came amministra bene il gioco e colpisce ancora con Bernardez che lanciato a rete supera Di Ponto con una splendido tocco sotto; prima dell’intervallo arriva anche la rete del 5-1 realizzata da Di Guida direttamente da calcio d’angolo.

La ripresa si apre con un’ottima occasione sui piedi di Japa che calcia fuori da buona posizione, mentre i minuti successivi vedono protagonisti gli ospiti alla ricerca di accorciare lo svantaggio: doppia occasione per Gattarelli che prima calcia fuori e poi viene respinto da Pietrangelo, poco dopo il sinistro di Le colpisce la traversa ed esce. Il punteggio non si sblocca e mister Grassi ricorre al quinto uomo di movimento già quando mancano 11 minuti alla sirena: la Came non si lascia sorprendere ma rimane concentrata e difende compatta di fronte al possesso palla avversario. A 5 minuti dalla sirena i biancoblu allungano ulteriormente sul 6-1 con Bernardez che con la porta avversaria sguarnita ha la freddezza necessaria per eludere la guardia del marcatore diretto e appoggiare in rete; immediata arriva anche la rete di Juan Fran che conclude appoggiando in rete una rapida ripartenza di Galliani e rifinita da Japa. Fissano il risultato sull’8-2 finale le reti di Nardicchione e Azzoni.

CAME DOSSON-TODIS LIDO DI OSTIA 8-2 (5-1 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Suton, Juan Fran, Vieira, Galliani, Dener, Bernardez, Di Guida, Bacchin, Arnon, Azzoni, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



TODIS LIDO DI OSTIA: Di Ponto, Esposito, Gattarelli, Leandro, Jorginho, Nardacchione, Sanchez, Recasens, Regini, Barra, Navarro, Tambani, Colasanti, Cerulli. All. Grassi.



MARCATORI: 9'22'' p.t. Suton (C), 13'30'' Juan Fran (C), 13'43'' Dener (C), 14'13'' Jorginho (L), 19'10'' Bernardez (C), 19'50'' Di Guida (C), 14'50'' s.t. Bernardez (C), 15'30'' Juan Fran (C), 17'15'' Nardacchione (L), 19' Azzoni (C).



AMMONITI: Arnon (C).



ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Lorenzo Di Guilmi (Vasto) CRONO: Martina Piccolo (Padova).