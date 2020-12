Terza vittoria consecutiva per la Came: contro il Petrarca finisce 3-2

Grandissima vittoria per la Came Dosson, la terza consecutiva, al termine di una gara che testimonia la grande maturità e potenzialità della rosa di mister Rocha: coi 3 punti di stasera i biancoblu salgono momentaneamente al secondo posto sorpassando proprio il Petrarca.

Avvio di gara molto equilibrato, le due squadre dimostrano di temersi a vicenda e si annullano concedendo pochissimo l'una all'altra. La gara cambia poco prima della metà del primo tempo quando arriva il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un corner: palla fuori per Fornari che col sinistro incrocia sul secondo palo. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: azione tambureggiante del Petrarca, Pietrangelo respinge bene in uscita su Mello, palla a Parrel che calcia di poco a lato. La reazione della Came arriva subito dopo: ripartenza veloce di Grippi che apre per Murilo che a sua volta tocca di prima per Japa che realizza la rete dell'1-1 con un tiro sotto alla traversa. Finale di primo tempo con la Came in crescendo e assoluta padrona del campo: nonostante alcune buone occasioni sui piedi di Murilo e Juan Fran il risultato però non cambia.

Ripresa a lungo bloccata sull'1-1 senza che si vedano serie occasioni da rete per diversi minuti, ma con una Came che dimostra minuto dopo minuto di poter colpire da un momento all'altro: il meritato vantaggio biancoblu arriva a metà del seconbdo tempo ed è un autentico pezzo di bravura di Japa che ubriaca due avversari, elude l'uscita di Bastini ed appoggia in rete. La Came nei minuti successivi consolida il vantaggio con una condotta di gara da grande squadra, lasciandolo le briciole agli uomini di Giampaolo che tenta il tutto per tutto col power play, non prima che la Came colpisca ancora e sempre con Japa, che appoggia comodo in rete su schema da calcio d'angolo. Nei minuti finali il Petrarca riesce soltanto ad accorciare con Fornari sugli sviluppi di un calcio d'angolo.