Brutto momento per la Came, contro Pesaro arriva un'altra sconfitta

Sconfitta per la Came nella gara contro il Pesaro: al di là del risultato i biancoblu hanno offerto una buona prestazione e sono sempre rimasti in partita; l’unica recriminazione è legata alla superiorità numerica non sfruttata a metà della ripresa.

La cronaca

Avvio di gara attento da parte di entrambe le squadre che pur giocando su buoni ritmi non rischiano mai né la giocata né di sbilanciarsi troppo in avanti e offrire campo libero alle iniziative avversarie: ed è per questo motivo che le prime iniziative offensive arrivano tramite conclusioni dalla distanza che non impensieriscono i due portieri. La gara si accende a partire dalla metà del primo tempo grazie ai biancoblu: due volte pericoloso Galliani, prima con un inserimento bloccato dalla difesa di casa e poi con una velenosa conclusione mancina dalla distanza a fil di palo; la migliore occasione capita invece sui piedi di Japa che è abilissimo come sempre a girarsi spalle alla porta e a calciare la palla all’incrocio dei pali salvo trovare uno strepitoso Espindola a sbarrargli la strada. Il pericolo anima i locali che reagiscono immediatamente e si riversano nella metà campo della Came alla ricerca della rete che rompa gli equilibri: gli uomini di Colini costruiscono molto ma la retroguardia biancoblu guidata da un Pietrangelo sempre attento respinge le folate di Pesaro e il punteggio rimane fermo sullo 0-0 fino all’intervallo.

Massimo sforzo offensivo del Pesaro in avvio di ripresa con la Came che si dimostra compatta e respinge colpo su colpo alle iniziative avversarie, senza comunque rinunciare a colpire in avanti. Grandi protagonisti di questa fase i due portieri: Pietrangelo più volte sollecitato è sempre attento, Espindola chiamato molto meno in causa ma sempre molto sicuro. Gara che potrebbe cambiare a metà della ripresa in seguito all’espulsione di Borruto: nei due minuti in cui rimangono in inferiorità numerica i padroni di casa si difendono alla grande e mantengono la porta inviolata, sicuramente la Came avrebbe potuto sfruttare meglio il vantaggio numerico. Appena ripristinata la parità in campo il Pesaro riparte nel forcing offensivo e trova con Taborda la rete che sblocca la gara grazie ad un gran destro da fuori area ad in crociare sul secondo palo. La risposta della Came è affidata a Dener che da calcio di punizione sfiora il palo; dall’altra parte Canale non sbaglia e dopo aver scambiato con De Oliveira appoggia in rete la palla del 2-0 a conclusione di una veloce ripartenza. Subito quinto uomo in campo per la Came che dopo una lunga fase di possesso trova la rete che dimezza lo svantaggio grazie Japa che raccoglie a centro area una palla vagante e la calcia in rete col piattone. Ancora Japa poco dopo ha sui piedi la palla del pari ma il suo pallonetto a scavalcare Espindola viene arpionato dal portiere brasiliano; è l’ultima vera occasione della gara che si chiude sul 2-1 a favore del Pesaro.

ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON 2-1 (0-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Borruto, Canal, Bolo, Carbone, Campanelli, Fortini, Salas, Taborda, De Oliveira, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini.



CAME DOSSON: Pietrangelo, Suton, Vieira, Arnon, Azzoni, Belsito, Galliani, Dener, Juan Fran, Bernardez, Di Guida, Bacchin, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



MARCATORI: 12'50'' s.t. Taborda (P), 14'13'' Canal (P), 17'32'' Vieira (C).



AMMONITI: Vieira (C), Taborda (P), Vesprini (P), Tonidandel (P), Suton (C)

ESPULSI: al 10' del s.t. Borruto (P).



ARBITRI: Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Lorenzo Cursi (Jesi).