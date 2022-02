Disfatta in casa per la Came Dosson: il Real San Giuseppe passa per 6-3

Sconfitta per la Came Dosson nella sfida interna contro il Real San Giuseppe: gara compromessa nel primo tempo nonostante un buon avvio; nella ripresa la reazione dei biancoblu non è bastata a raddrizzare le sorti della gara.

La cronaca

La gara si sblocca dopo circa quattro minuti a favore degli ospiti nonostante un avvio di gara dominato dalla Came: Belsito e compagni grazie ad un buon palleggio e ad una costante pressione offensiva, mettono in difficoltà il Real San Giuseppe che respinge le iniziative avversarie e passa in vantaggio grazie ad una punizione di Patias. La rete da fiducia agli ospiti che alzano il baricentro ed iniziano a farsi vedere con regolarità dalle parti di Pietrangelo; la Came è invece meno brillante rispetto ai primi minuti di gioco e finisce per subire le iniziative avversarie. Ancora Patias a segno al 10’ con un tiro rasoterra e angolato sul secondo palo; la Came prova a reagire ma Montefalcone sbarra la strada a Belsito ben liberato in posizione centrale da uno scambio con Japa; va decisamente meglio a Michieletto che va a segno da posizione laterale con un diagonale deviato e a Montefalcone che trova lo 0-4 direttamente con un lancio dalla sua area. Subito power play per mister Rocha che tenta il tutto per tutto per ridurre lo svantaggio ma i biancoblu non riescono a trovare lo scambio giusto per bucare la retroguardia avversaria e il risultato non cambia fino alla sirena.

Ottimo avvio di ripresa per la Came che scende in campo con la determinazione giusta per raddrizzare la gara: dopo alcune iniziative sfortunate ottimo spunto sulla destra di Azzoni che mette al centro la palla che Japa spinge in rete da distanza ravvicinata. I biancoblu spinti dal sostegno dei loro tifosi continuano a spingere in avanti con buona continuità e costringono il Real a difendersi nella sua metà campo; si rendono pericolosi al tiro Japa, Azzoni e Belsito ma Montefalcone è sempre attento e ben posizionato per respingere le conclusioni degli avversari. Dall’altra parte il solito Patias è chirurgico e alla prima occasione utile va a segno per la tripletta personale; risposta immediata e rabbiosa della Came che nel giro di un minuto va a segno due volte con Belsito e Bernardez e si porta a meno 2 con circa 6 minuti ancora da giocare. Nel finale incandescente la Came attacca col quinto uomo di movimento ma la fortuna non la assiste e una ribattuta fortuita di Crema termina tra i pali biancoblu e vale la rete ospite che fissa il risultato sul 3-6 finale.

CAME DOSSON-REAL SAN GIUSEPPE 3-6 (0-4 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Suton, Vieira, Arnon, Galliani, Dener, Juan Fran, Bernardez, Di Guida, Bacchin, Azzoni, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



REAL SAN GIUSEPPE: Montefalcone, Ercolessi, Crema, Patias, Salas, Joselito, Imparato, Duarte, Petrov, Bocca, Napolitano, Micheletto, Bellobuono, Lepre.



MARCATORI: 4'31'' p.t. e 9'20'' Patias (RSG), 12' Micheletto (RSG), 12'15'' Montefalcone (RSG), 5' s.t. Vieira (C), 13'31'' Patias (RSG), 13'40'' Belsito (C), 14' Bernardez (C), 16'30'' Crema (RSG).



AMMONITI: Juan Fran (C), Pietrangelo (C), Petrov (RSG), Patias (RSG), Vieira (C).



ARBITRI: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia), Saverio Carone (Bari) CRONO: Giulio Colombin (Bassano del Grappa).