Inizio di stagione difficile per la Came sconfitta anche dal Real San Giuseppe

Sconfitta per la Came Dosson nella trasferta in casa del Real San Giuseppe: la gara è stata equilibrata e si è decisa soltanto nel finale. Avvio di gara emozionante con buone occasioni da ambo le parti già nei primissimi minuti, successivamente predominio territoriale dei locali con la Came che comunque dimostra di essere sempre in partita. Sugli sviluppi di una rimessa laterale sblocca la gara Dener con un sinistro che Montefalcone non trattiene; la risposta dei padroni di casa è immediata e arriva con Salas, che si libera in area ma la retroguardia biancoblu temporeggia bene e concede all’avversario una conclusione che Pietrangelo blocca con sicurezza. Il Real San Giuseppe continua a premere ma Belsito e compagni concedono poco e dimostrano di poter essere pericolosi sugli spazi che si aprono nella metà campo avversaria: un doppio intervento di Montefalcone su Arnon e Suton evita il raddoppio. Il portiere campano tiene a galla i compagni fino a pochi minuti dall’intervallo, e così la Came che avrebbe meritato il raddoppio subisce la rete del pari con Petrov che rifinisce una bella iniziativa di Salas. Gli uomini di Rocha hanno però la forza di tornare ancora in vantaggio pochi secondi prima di rientrare negli spogliatoi: su azione da calcio d’angolo perfetto inserimento di Belsito che di prima insacca la palla sul secondo palo per l’1-2 su cui si chiude il primo tempo.

Inizio di ripresa a favore dei padroni di casa in costante forcing offensivo alla ricerca del pari: dopo aver resistito a numerosi assalti del Real, la Came deve arrendersi all’inserimento di Patias che da esperto attaccante ruba il tempo alla retroguardia biancoblu e sigla la rete del pari. Belsito e compagni hanno ancora la forza di reagire e riportarsi in vantaggio subito dopo: pressing di Japa su Duarte che perde palla, Juan Fran ne approfitta e di prima supera Montefalcone col piattone. Non c’è un attimo di pausa in questa fase della gara: il vantaggio a favore della Came infatti dura pochissimo perché ancora Patias sigla la rete del 3-3 spingendo in rete da pochi passi uno splendido filtrante di Salas. Nei concitati minuti finali entrambe le squadre tentano il tutto per tutto per vincere la gara: i padroni di casa trovano il vantaggio con Bocca che sale dalle retrovie e con un destro sul primo palo anticipa l’uscita di Pietrangelo; mister Rocha risponde con la carta del quinto uomo di movimento ma ad approfittarne è ancora il Real San Giuseppe con la doppietta di Salas che fissa il risultato sul 6-3 finale.

REAL SAN GIUSEPPE-CAME DOSSON (1-2 p.t.) 6-3.

REAL SAN GIUSEPPE: Montefalcone, Ercolessi, Joselito, Duarte, Patias, Imparato, Petrov, Bocca, Napolitano, Micheletto, Salas, Rodriguez, Bellobuono, Lepre. All. Tarantino.



CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Dener, Suton, Vieira, Galliani, Juan Fran, Di Guida, Bacchin, Arnon, Azzoni, Espindola, Ditano, Gavioli. All. Rocha.



MARCATORI: 6'55'' p.t. Dener (C), 17'08'' Petrov (RSG), 19'54'' Belsito (C), 7'19'' s.t. Patias (RSG), 8'56'' Juan Fran (C), 11'46'' Patias (RSG), 17'23'' Bocca (RSG), 18'08'' Salas (RSG), 19'11'' Salas (RSG).



AMMONITI: Micheletto (RSG), Espindola (C), Duarte (RSG), Galliani (C), Ercolessi (RSG), Vieira (C).



ARBITRI: Alessandro Ribaudo (Roma 2), Daniele Intoppa (Roma 2) CRONO: Simone Pisani (Aprilia).