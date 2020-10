Campionato provinciale ragazzi: arriva il pokerissimo di Trevisatletica

Pokerissimo di Trevisatletica nel campionato provinciale ragazzi, andato in scena sabato a San Biagio di Callalta. Il club del capoluogo ha conquistato cinque dei venti titoli in palio, portando sul gradino più alto del podio Luca Favaretto (60 ostacoli), Gioia Genovese (60), Elisa Pasqualetti (lungo), Marta Calzolari (vortex) e la 4x100 formata da Ilenia Calzolari e Anita Nalesso in aggiunta alle già citate Genovese e Marta Calzolari. A quota quattro titoli, l’Atletica Ponzano, in evidenza con Eric Martini (alto), Sofia Benedetta Piovesan (peso), Arianna Serra (marcia) e la 3x800 composta da Alice Borsato, Camilla Zanatta e Carlotta Pivato.

Tra i migliori risultati tecnici maschili, il 9”6 siglato da Luca Favaretto (Trevisatletica) e Dario Di Marcon (Silca Conegliano) nei 60 ostacoli e il 7’21”1 realizzato dalla 3x800 della Silca Ultralite. Al femminile, applausi per Arianna Dei Negri (Silca Conegliano) e Giulia Meneghetti (Silca Ultralite) nei 1000 (3’18”5 e 3’18”9), per Martina Ruggio (Vittorio Atletica) e Isabella Calzolari (Trevisatletica) nei 60 ostacoli (9”8 e 9”9), per Rachele Stella (Sernaglia) e Martina Filippetto (Pederobba) nell’alto (1.37 per entrambe) e per la 4x100 di Trevisatletica (55”6). Era il penultimo appuntamento della stagione provinciale su pista: gran finale, domenica 18 ottobre a Treviso con il 7° meeting “Ricordando Adriano”.

RISULTATI. RAGAZZI. 60: 1. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite) 8”0, 2. Tommaso Navarra (Trevisatletica) 8”0, 3. Pietro Fiorotto (Atl. Silca Conegliano) 8”2. 1000: 1. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano) 3’11”9, 2. Filippo Cavezzan (Nuova Atl. Tre Comuni) 3’18”9, 3. Marco Da Re (Vittorio Atletica) 3’21”2. 60 hs: 1. Luca Favaretto (Trevisatletica) 9”6, 2. Dario Di Marco (Atl. Silca Conegliano) 9”6, 3. Filippo Sponchiado (Atl. S. Biagio) 10”3. Alto: 1. Eric Martini (Atl. Ponzano) 1.40, 2. Feyisa Campigotto (Trevisatletica) 1.37, 3. Giorgio De Marchi (Trevisatletica) 1.31. Lungo: 1. Angelo Zedde (Atl. S. Biagio) 4.35, 2. Davide Vanin (Silca Ultralite) 4.18, 3. Davide Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 4.17. Peso: 1. Leonardo Virgilio (Nuova Atl. S. Lazzaro) 10.88, 2. Matteo Stival (Atl-Etica S. Vendemiano) 10.28, 3. Paolo Biz (Vittorio Atletica) 9.00. Vortex: 1. Davide Vanzella (Atl. Silca Conegliano) 47.52, 2. Riccardo Varacalli (Atl. S. Biagio) 44.45, 3. Paul Cornaglia (Atl. Villorba) 43.42. 4x100: 1. Atl. S. Biagio (Buranello, Sponchiado, Varacalli, Zedde) 55”8, 2. Trevisatletica (Scalco, De Marchi, Favaretto, Gjergji) 56”2, 3. Atl. Silca Conegliano (Ferraresi, Ferroni, Cancian, Fiorotto) 57”8. 3x800: 1. Silca Ultralite (Cenedese, Vanin, Marchiori) 7’21”1, 2. Trevisatletica (Marchetti, Alba, Navarra) 7’57”4, 3. Atl. Silca Conegliano (Vanzella, Spinazzè, Di Marco) 8’24”4.

RAGAZZE. 60: 1. Gioia Genovese (Trevisatletica) 8”5, 2. Federica Poser (Vittorio Atletica) 8”6, 3. Matilde Maman (Atl. Ponzano) 8”7. 1000: 1. Arianna Dei Negri (Atl. Silca Conegliano) 3’18”5, 2. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite) 3’18”9, 3. Giulia Giambalvo (Vittorio Atletica) 3’20”6. 60 hs: 1. Martina Ruggio (Vittorio Atletica) 9”8, 2. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 9”9, 3. Arianna Berto (Atl. Ponzano) 10”9. Alto: 1. Rachele Stella (Atl. Sernaglia) 1.37, 2. Martina Filippetto (Atl. Pederobba) 1.37, 3. Kimmi Martorel (Atl-Etica S. Vendemiano) 1.34. Lungo: 1. Elisa Pasqualetti (Trevisatletica) 3.97, 2. Deva Coletto (Atl. San Biagio) 3.92, 3. Margherita Durante (Atl. Ponzano) 3.87. Peso: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 9.84, 2. Ainett Pedroza Matute (Atl. S. Biagio) 9.46, 3. Anita Nalesso (Trevisatletica) 9.28. Vortex: 1. Marta Calzolari (Trevisatletica) 39.77, 2. Valentina Zottarelli (Atl-Etica S. Vendemiano) 33.09, 3. Gaia Fiorotto (Trevisatletica) 24.68. Marcia (2 km): 1. Arianna Serra (Atl. Ponzano) 13’05”1, 2. Chiara Coppolino (Atl. Ponzano) 13’17”0, 3. Emma Frassinelli (Vittorio Atletica) 15’04”8. 4x100: 1. Trevisatletica (I. Calzolari, M. Calzolari, Genovese, Nalesso) 55”6, 2. Vittorio Atletica (Ruggio, Armellin, Quaggiotto, Poser) 56”8, 3. Atl. Ponzano (Delton, Tozzato, Durante, Berto) 57”9. 3x800: 1. Atl. Ponzano (Borsato, Zanatta, Pivato) 8’43”7, 2. Atl-Etica San Vendemiano (Zottarelli, Barro, Cendron) 9’02”4, 3. Atl. Silca Conegliano (Celotto, Faoro, Cesca) 9’16”9.

