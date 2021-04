Il Duetti Giorgione chiude il minigirone con un tie break

Un tie break e un punto in classifica che non soddisfano, al termine di Duetti-Vivigas (2-3). È stato un venerdì santo sofferto quello che ha vissuto il Duetti, almeno nel primi due set. Merito alle avversarie che hanno preparato la partita con precisione dimostrando maggior carattere, ma soprattutto demerito a un Giorgione troppo falloso. 10 gli errori nel solo primo set, 32 al termine dell’incontro. Dal terzo parziale, grazie a numerosi cambi fra i quali quello in cabina di regia fra Bateman e Grassotto, il Duetti tenta di risorgere ma l’ascesa si arresta nel quinto set.

Da salvare rimane la solita efficacia al servizio ma l’ultimo incontro del minigirone d’apertura dice che in vista dei play off che inizieranno a metà maggio c’è ancora da lavorare. «Torneremo in palestra e ci rimetteremo al lavoro – le parole del tecnico del Giorgione Paolo Carotta a fine match -. Dovremo lavorare sodo anche sulla mentalità per arrivare pronti alle partite decisive».

Con il punto contro il Vivigas, il Duetti chiude il girone al secondo posto con 22 punti all’attivo frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte. Un bilancio tutto sommato positivo anche se parzialmente macchiato da quest’ultima prestazione: «Dovrei dire di essere contento quando in realtà non lo sono – chiosa Carotta - Francamente mi aspettavo un po’ di più. Questo mese di stop dalle partite giocate in preparazione ai play off, per noi cade a fagiolo».