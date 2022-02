Giorgione3villese, buona la prima nel Campionato italiano a squadre di A2

Al Campionato Italiano a squadre di Serie A2 (Raffa) partecipano 32 squadre divise in quattro gironi da 8 , 2 Gironi Centro Nord e 2 Gironi Centro Sud, la Giorgione3villese di Castelfranco Veneto partecipa al Girone 2 Centro Nord con le squadre Sangiustese (Macerata), Pieve a Nievole (Pistoia), G.S. Rinascita (Modena),Termosolar (Cagliari), C.B. Sassari (Sassari), Lucrezia (Pesaro Urbino), Briganti Mangimi Cortona(Arezzo). La prima giornata del Campionato A2 si è disputata sabato 29 Gennaio e la Giorgione3villese guidata da Renato Pegorin, Allenatore Luca Biliato, atleta capitano Pasquale D’Alterio, atleti Giuseppe D’Alterio, Daniel Tarantino, Federico Piovesan, Angelo Sciccone, Gabriele Covolan ha ospitato il Circolo Bocce Sassari (Sassari) con Allenatore Mario Sechi, atleti Piras, Cordedda, Diomei, Cossu, Olia. La Giorgione disputando un ottimo incontro ha chiuso il primo Turno (Individuale e Terna) in vantaggio per 4-0, nel secondo Turno (Coppie) 3-1 ha brillantemente conquistato la vittoria per set 7-1.

Questo lo score dell’incontro: P. D'Alterio - Piovesan - Tarantino Daniel vs Cordedda - Piras - Diomei 8-5, 8-2; G. D’Alterio vs Cossu 8-5, 8-3; P. D'Alterio - Piovesan vs Cordedda - Diomei 5-8, 8-2; G. D’Alterio - Tarantino vs Cossu – Simeoni (2° set Olia) 8-5, 8-2. Gli altri risultati: Sangiustese - Pieve a Nievole 2-6 ; G.S. Rinascita - Termosolar 6-2; Lucrezia - Briganti Mangimi Cortona 7-1.Classifica: 3 punti Giorgione3villese, Pieve a Nievole, PM Group Lucrezia, 0 punti Sangiustese, C.B. Sassari, Termosolar Soleminis Bocce. Prossimo turno 12 Febbraio: C.B. Sassari Vs PM Group Lucrezia; Briganti Mangimi Cortona Vs G.S. Rinascita ; Pieve a Nievole Vs Giorgione3villese; Termosolar Soleminis Bocce Vs Sangiustese. (foto Giorgione3villese)

GIUSEPPE D’ALTERIO SUL PODIO A VARESE NEL “ TROFEO COMUNE DI VERGIATE”

La bocciofila Bottinelli-Vergiatese ha organizzato il “Trofeo Comune di Vergiate“ gara nazionale a cui hanno partecipato ben 262 Individualisti ( 56 categoria A, 110 categoria B, 96 categoria C ). La gara ha visto la vittoria di Diego Paleari alfiere del G.S. Rinascita di Modena superando nella finale un ottimo Giuseppe D’Alterio portacolori della Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, terzo Enzo Gabriele Varè della Malnatese di Varese e Marco Balbo della Tritium di Bergamo, 5° Gianfranco Antonini (Sperone Nairano, Milano), Norman Mazzoni (Cuviese, Varese), Giovanni (Renese,Varese), Fabrizio Chinaglia (Possaccio, Verbania), ha diretto il signor Fabrizio Cella di Como.