L'Imoco continua ad incantare: anche contro Busto Arsizio finisce 3-0

Seconda giornata di campionato per le Pantere dell’Imoco Volley con la “classica” sfida alla Unet E-Work Busto Arsizio, riedizione della recente finale di Supercoppa e della finale di Coppa Italia a febbraio. Dopo il successo nella prima giornata al Palaverde con Casalmaggiore, coach Santarelli conferma alla E-Work Arena il sestetto con Wolosz-Egonu, Fahr-De Kruijf, Adams-Sylla, libero De Gennaro, risponde coach Fenoglio con Bonelli-Mingardi, Stevanovic-Olivotto, Gennari-Gray, libero Leonardi.

Primo set : partenza con errore in attacco per le gialloblù, il primo punto è delle bustocche, ma Adams si riscatta subito e pareggia. L’inizio del parziale è equilibrato, Mingardi ed Egonu si scambiano colpi vincenti (4-4). Il primo break è di Conegliano con le battute velenose di Robin De Kruijf e i punti di Miriam Sylla prima in attacco, poi a muro (5-7). Mingardi e Stevanovic tengono vicina la squadra di casa (8-9), ma la coppia Wolosz-De Kruijf tiene avanti l’Imoco. L’Unet tiene sulla corda le Pantere che devono giocare al massimo per incrementare il vantaggio: Sylla difende bene, Fahr mura per la seconda volta e Conegliano sale a +3 (12-15). La “millennial” toscana piazza anche l’ace del 13-17 e Busto chiede time out. Paola Egonu comincia a martellare sugli assist al bacio di capitan Wolosz (ex di turno), ma Busto combatte su ogni pallone e torna sotto (19-19). Sylla dà ossigeno alle Pantere con la bomba del +2. Giulia Gennari e Lara Caravello fanno bene nei loro ingressi in seconda linea, le battute della romana creano scompiglio e ancora Sylla (7 punti nel set) ne approfitta per il 19-22. Lo sprint premia le gialloblù, Egonu va a segno (7 punti anche per lei), Fahr mura ancora e spara la veloce per il 21-25 che chiude il set.

Secondo set : molto equilibrato l’avvio del secondo parziale (7-7), Bonelli e compagne tengono il ritmo delle Pantere, Mingardi mura il vantaggio (9-8), poi la imita Stevanovic per il +2. Sarah Fahr continua a fare la parte del leone a rete e riduce il gap, ma la canadese Gray tiene avanti le padrone di casa. La gara si fa molto combattuta, la Unet tiene il minibreak (13-11), ma Conegliano pareggia subito. Qualche errore delle Pantere tiene agganciata Busto, poi Wolosz mura, una Sylla scintillante in tutti i fondamentali colpisce ancora e c’e’ il sorpasso 15-16. Ancora “SuperMiriam” piazza il 16-18, time out di coach Fenoglio che non vuole vedere scappare via le venete. Mingardi risponde di forza, ma la replica è della “solita” Egonu (17-19). Ora le Pantere fanno sul serio, con le difese di De Gennaro e un gioco che torna spumeggiante Conegliano allunga ancora 18-23, poi chiude (20-25) con Fahr (5 punti, 11 in totale con 3 muri) ed Egonu (6) trascinatrici di una squadra che quando alza il ritmo diventa imprendibile.

Terzo set : la squadra lombarda inizia bene, 2-0, ma torna a farsi vedere Mckenzie Adams e il team gialloblù pareggia in un battibaleno. Sale in cattedra ancora Miriam Sylla (13 punti, 2 muri alla fine), suo il pallonetto del 3-5 e Conegliano rimette la testa avanti. Qualche imperfezione nel gioco delle ospiti favorisce il rientro di Busto che con un break di 5-0 approfitta bene e sorpassa. L’ace di Alessia Gennari per il 5-8 costringe coach Santarelli al time out per ovviare a una serie di sbavature delle sue ragazze. L’Unet E-Work non ci sta e continua a tenersi avanti (11-8), ma l’Imoco resta viva con il muro di Adams (12-11), poi Fahr (11 punti con il 58%) pareggia e con una splendida diagonale Paola Egonu sorpassa. Ora la bomber azzurra alza il volume delle sue conclusioni e Conegliano vola via /12-14), time out di Busto. Ma l’Imoco ora è concentratissima, murone di De Kruijf per il +3 (13-16). Asia Wolosz si affida alla classe di Egonu per replicare ai tentativi di Mingardi che con coraggio tiene a galla l’Unet (16-18), ma la fuoriclasse di Cittadella strappa applausi anche ai tifosi della E-Work Arena. Gray si esalta e fa sentire tutta la sua grinta (19-20), ma c’e’ Egonu, implacabile (19-21). Entra Piccinini e la sua battuta fa danni, ne approfitta Busto che pareggia, ma risponde ancora Egonu (21-22). Il testa a testa finale è intensissimo, Mingardi indovina il +1 (23-22), pareggia la “solita” Egonu (11 punti nel set con il 61%, 24 in totale!) che poi spara a terra dopo una bella difesa di De Gennaro e Caravello il 23-24. Gennari sbaglia l’ultimo attacco e l’Imoco si aggiudica 23-25 un set complicato ed incamera meritatamente la seconda vittoria da tre punti della stagione.

Sabato prossimo altro big match per le Pantere, alle 20.30 con la Savino del Bene Scandicci in un Palaverde finalmente, anche se parzialmente (700 spettatori, prevendita già attiva on line su Vivaticket), aperto al pubblico per una sfida che promette spettacolo.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – IMOCO VOLLEY 0-3 (21-25,20-25,23-25)

Unet: Olivotto 5, Gray 7, Gennari ,6, Mingardi 15, Piccinini, Stevanovic 10, Leonardi, Escamilla, Poulter, Herrera Blanco, Bonelli, Bulovic, Cucco ne. All. Fenoglio

Imoco: Sylla 13, Adams 7,De Kruijf ,8 Egonu 24, Wolosz 1, Fahr 11, De Gennaro, Caravello, Gennari, Gicquel ,ne Omoruyi ,ne, Butigan ne. All.Santarelli

Arbitri: Pozzato e Spinnicchia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Note: durata set: 24′,25′, 30′ – Muri Imoco 8, Busto 3; Aces Imoco 2, Busto 4; Errori Battuta Imoco 10, Busto 5.