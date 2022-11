Enormi rimpianti per TVB: Napoli rimonta a vince in volata

Una sconfitta amarissima. Nonostante abbia controllato il match per quasi tre quarti, con un massimo vantaggio di 11 lunghezze, la Nutribullet è caduta 84-82 al PalaBarbuto contro la GeVi Napoli. Nel primo tempo e per lunghi tratti del terzo quarto, Treviso è sembrata una squadra matura e sicura dei propri mezzi, guidata da un super Iroegbu, autore di 25 punti. All’improvviso, è arrivato l’inspiegabile calo nel finale del terzo periodo, che si è tradotto in un parziale di 14-0 per Napoli. Galvanizzata dalla rimonta e dal pubblico di casa, la GeVi è stata più cinica nell’ultima frazione e ha conquistato una vittoria pesante in ottica classifica, sorpassando proprio i ragazzi di Nicola che restano fermi a quota 4 punti. Treviso dovrà cercare di ripartire dalla fluidità offensiva e dalla grinta difensiva messa in mostra nella prima parte di partita, evitando bruschi crolli fisici e mentali come quello di stasera.

CRONACA Nicola conferma il quintetto visto contro Brescia: Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Jantunen e Cooke. Si inizia su ritmi elevati, Treviso tira con buone percentuali trovando punti da quasi tutti i componenti dello starting five (6-9 TVB; 6:09). Johnson si conferma il più ispirato di Napoli e brucia Sokolowski in penetrazione, il polacco però si riscatta con una tripla sul versante opposto. I due recuperi di Cooke propiziano il mini allungo di Treviso: Jantunen firma il +8 e costringe Buscaglia al time-out. Howard interrompe il break trevigiano (6-0) dall’arco, Banks si iscrive a referto. Faggian segna l’ultimo canestro del primo quarto: Nutribullet avanti 17-22.

Simioni inaugura il secondo periodo con una tripla, Banks trova il canestro che vale il massimo vantaggio (+11): ottimo momento per Treviso. Williams spezza il parziale di 8-0 degli ospiti, che però continuano ad avere le redini del match. Howard mantiene il feeling dalla lunga distanza, Williams tiene Napoli in partita. Iroegbu serve l’alley-oop per Cooke e poi va a segno dall’arco: ospiti a +9. Zanotti stoppa Sokolowski e corregge l’errore al tiro di Stewart, Nicola chiama time-out. Si va all’intervallo sul 33-41 per Treviso.

Treviso continua a giocare con la fluidità offensiva vista nel primo tempo, con Napoli che non trova soluzioni per arginare la fisicità degli ospiti sotto canestro. Johnson prova a suonare la carica per la GeVi con una bomba, Davis lo segue a ruota e ora il vantaggio della Nutribullet è dimezzato (+5). Iroegbu si carica l’attacco di TVB sulle spalle: quattro punti consecutivi e un assist per Cooke. Sorokas risponde dall’arco alla tripla di Howard, Napoli però è in un buon momento e si riporta a -3 con Davis e Howard (5-0 Napoli). Il time-out di Nicola non porta gli esiti sperati, Napoli allunga il parziale (11-0) e sorpassa TVB grazie alla tripla di Davis. A dieci minuti dalla fine, i padroni di casa conducono 62-59.

Treviso non segna più, Napoli ne approfitta per allungare ancora (+5, break 14-0). Sorokas e Iroegbu interrompono l’impasse offensiva di TVB, ma la GeVi è in controllo sul +8 grazie all’ennesima tripla di Stewart. Nel momento più difficile arriva la reazione di Treviso, con Sorokas e Iroegbu che danno il via a un break di 9-0. Stewart rimette Napoli avanti, ma la partita è tornata in bilico. Sokolowski pareggia dalla lunetta, tuttavia il finale in volata sorride ai padroni di casa, più cinici nel trovare i canestri decisivi. Nonostante un rocambolesco e potenziale gioco da 4 punti di Iroegbu nel finale, la GeVi vince 84-82.

MARCATORI

GeVi Napoli: Williams 18, Howard 18, Davis 13, Johnson 12

Nutribullet Treviso Basket: Iroegbu 25, Cooke 13, Sokolowski 13, Jantunen 8

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ike Iroegbu 8.5 La miglior partita da quando veste la canotta di TVB. Leader offensivo, detta il ritmo e punisce la difesa di Napoli in penetrazione, dalla media e dall’arco. È un fattore anche in difesa con 3 palle recuperate. Ultimo ad arrendersi.

Adrian Banks 5 Il grande assente di serata. Si crea i suoi classici canestri dal palleggio nel secondo quarto, poi la difesa di Napoli gli prende le misure. Un peccato, perché proprio in una partita così equilibrata sarebbe servito un Banks almeno in doppia cifra per punti.

Derek Cooke 6.5 Molto bene nel primo tempo in entrambe le metà campo e ottima intesa, ormai consolidata, con Iroegbu. Nel terzo e nell’ultimo periodo subisce l’atletismo di Williams sotto canestro.

Mikael Jantunen 5.5 Dopo un buon avvio cala mentalmente e fisicamente, finendo stoppato in un paio di occasioni dai lunghi di Napoli. Proattivo a rimbalzo (8).

Michal Sokolowski 5.5 Il suo 2/2 dall’arco nel primo quarto ha un impatto positivo sulla squadra, così come le due palle perse e il tecnico ingenuo nel terzo quarto lo hanno in negativo.

Alessandro Zanelli 5.5 Nei 12 minuti in cui è in campo si fa notare per una giocata difensiva e per una buona propensione a rimbalzo, ma non entra mai realmente in ritmo.

Mikk Jurkatamm 5 Impatto nullo, condizionato da letture offensive frettolose.

Paulius Sorokas 7 La sua prestazione è inversa al trend collettivo: in sordina nel primo tempo, determinante nel secondo. Assieme a Iroegbu, porta in dote i punti che consentono a TVB di rimanere in partita nonostante il break di 14-0 di Napoli.

Alessandro Simioni 6 Segna subito una tripla al suo ingresso in campo, si dimostra volenteroso e concentrato nei posizionamenti difensivi.

Leonardo Faggian 6 Entra con voglia e ha un buon impatto, segnando l’ultimo canestro del primo quarto.