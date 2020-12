Amara trasferta per il Mogliano Rugby: contro il Petrarca finisce 27-8

Una sconfitta che lascia un po' l'amaro in bocca perchè almeno per 60 minuti Mogliano ha saputo tener testa alla squadra di casa, mantenendosi in vantaggio nonostante i due cartellini gialli subiti sul finale del primo tempo. Una prima frazione gestita con la giusta dose di spregiudicatezza in attacco e tanta, tanta aggressività difensiva. Un'aggressività controllata con la disciplina che rimaneva fino al 35' su un piano accettabile. Mogliano si manteneva avanti nel punteggio anche in 13 contro 15 e rintuzzava benissimo i tentativi del Petrarca nei minuti iniziali del secondo tempo. Raggiunta la parità numerica, i biancoblù non riuscivano però a creare iniziative pericolose come fatto in precedenza. Un secondo tempo giocato purtroppo molto meno nella meta campo avversaria, e senza la giusta precisione e fortuna nelle poche occasioni avute per marcare altri punti.

Poi altri due gialli, 4 in totale contro i due degli avversari, non hanno certo aiutato nell'impresa, che a tratti era sembrata possibile. Il forcing finale del Petrarca impediva di raggiungere l'obiettivo minimo del punto di bonus difensivo. Molte comunque le cose positive viste anche oggi, su tutte il grande cuore che questo gruppo sta dimostrando di avere anche nelle difficoltà. Esordio nel secondo tempo per Manuel Zuliani e nel finale di gara anche per Emmanuel Spironello (che fa parte dell'Academy biancoblù) e Tomas Rosario. Le potenzialità ci sono e i ragazzi devono crederci e continuare a lavorare. Domenica 27 dicembre, altra trasferta importante e difficile in casa del Calvisano, nel recupero della prima giornata di Campionato.

Questo il commento post partita del vice allenatore Stefan Basson: “Abbiamo fatto una buona partita con una difesa davvero efficiente, purtroppo 4 gialli ci hanno limitato nelle possibilità di condurre degli attacchi anche nel secondo tempo. Nel finale abbiamo sofferto molto in mischia chiusa, ma la prova di carattere dei ragazzi è stata importante”.

Questo invece quello del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Una sconfitta che non ci rende felici, abbiamo dimostrato per gran parte del match di essere competitivi e di avere la giusta attitudine. Ho visto qualità sia in attacco che in difesa, dove siamo stati molto solidi anche nei momenti di inferiorità. Nel secondo tempo i 4 gialli li abbiamo pagati, in particolare sul piano dello spreco di energie e negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto grossi problemi in chiusa. Forse avremmo dovuto tentare qualcosa in più quando siamo stati nuovamente 15 contro 15, ma tutto sommato la nostra è stata una buona prova e siamo davvero dispiaciuti per il risultato. Come ogni settimana, questo comunque ormai è il passato, ora pensiamo a quello che ci aspetta domenica, una partita dura, forse anche più di questa. E' fondamentale recuperare più energie possibili e da lunedi preparare al meglio il prossimo match”.

Argos Petrarca v Mogliano Rugby 27-8 (3-8)

Marcatori: p.t. 5’ cp Lyle (3-0), 7’ m Dal Zilio (3-5), 36’ cp Ormson (3-8). S.t. 52’ cp Lyle (6-8), 65’ m Coppo tr Lyle (13-8), 69’ m tecnica Argos Petrarca (20-8), 85’ m Brogin tr Lyle (27-8)

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, De Masi (65’ Zini), Broggin, Scagnolari (70’ Fadalti); Faiva, Panunzi (43’ Tebaldi); Trotta (Cap.), Cannone, Nostran (V.Cap.) (60’ Beccaris); Galetto (40’ - 43’ temp. Beccaris , 70’ Catelan)), Ghigo (76’ Mancini Parri); Pavesi, Makelara (70’ Carnio), Franceschetto (64’ Borean). All. Marcato e Jimenez

Mogliano Rugby: Da Re (76’ D’anna); Dal Zilio (40’ - 47' temp. Ceccato A.; 71’ Garziera)), Cerioni, Zanatta, Guarducci; Ormson, Piva (69’ Garbisi); Derbishire (69’ Zuliani) , Corazzi (Cap.), Finotto (58’ Zago); Lamanna, Sutto (58’ Bocchi); Ceccato (65’ Spironello), Bonanni (77’ Rosario), Garziera (75’ Ceccato) All. Costanzo,

Arb. Liperini (Livorno), AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Russo (Milano), Quarto Uomo: Vidackovic (Milano)

Calciatori: Lyle 4/5 (Argos Petrarca), Orrmson 1/2

Cartellini: p.t. 9’ giallo a Pavesi (Argos Petrarca), 39’ giallo a Lamanna (Mogliano), 40’ giallo a Garziera (Mogliano). S.t. 55’ giallo a De Masi (Argos Petrarca), 57’ giallo Zannata (Mogliano), 70’ giallo a Ceccato N. (Mogliano).

Man of the Match: Tebaldi (Argos Petrarca)

Note: giornata soleggiata, match a porte chiuse

Punti in classifica: Argos Petrarca 4- Rugby Mogliano 0