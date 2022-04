Brooks e i tiri liberi condannano TVB: Venezia si aggiudica il derby

CRONACA Nicola schiera in quintetto Russell, Bortolani, Jurkatamm, Akele e Sims, mentre De Raffaele sceglie De Nicolao, Tonut, Bramos, Brooks e Watt. La NutriBullet inizia forte con un parziale di 6-0, la Reyer ha le polveri bagnate dall’arco e si sblocca con Tonut dopo due minuti e mezzo. Treviso va spesso in lunetta ma con basse percentuali (50%), la Reyer trova punti con Jordan Morgan sotto canestro. Imbrò segna 5 punti consecutivi, ma Venezia dall’altro lato dà il via ad un break di 9-0: 21-19 per i padroni di casa al termine del primo quarto.

Morgan continua a produrre punti nel pitturato, confermandosi il grattacapo della difesa di TVB. Stone segna dalla lunga distanza e costringe Nicola a chiamare time-out: la Reyer ha ora 3 possessi di vantaggio. Treviso scioglie l’impasse offensiva con Sims e Akele, Venezia rimane comunque sul +8 grazie alla tripla di Tonut. Dopo il time-out di De Raffaele, Brooks in tap-in replica al jumper di Sims. Sokolowski piazza una tripla preziosa nell’ultima azione del secondo periodo: si va all’intervallo sul 42-39 Reyer.

Dopo 3 minuti dall’inizio del terzo quarto Treviso è già a un fallo dal bonus, in compenso gli ospiti stanno mostrando una buona lucidità in attacco e sono a -1. Russell va a bersaglio dalla lunga distanza: TVB ritorna in vantaggio dopo diversi minuti. Stone e Brooks spezzano il digiuno della Reyer dalla lunga distanza, Tonut li segue a ruota: Venezia a +7 e time-out obbligato per Nicola (break 9-0 Reyer). Brooks schiaccia su rimbalzo offensivo, Cerella segna dall’arco: a dieci minuti dalla fine, la Reyer conduce 60-52.

Jeff Brooks prosegue la serata pressoché perfetta al tiro: la sua terza tripla vale il vantaggio in doppia cifra per Venezia. La partita sta progressivamente prendendo i binari dei padroni di casa, le percentuali dal campo di TVB continuano ad abbassarsi. Nel momento di massima difficoltà, Treviso trova un mini break di 5-0 per portarsi sul -7. Watt schiaccia il +9, è l’ultimo canestro prima che entrambe le squadre restino a secco per 3 minuti. Il cronometro però sorride alla Reyer, che amministra il vantaggio e vince 78-68.

MARCATORI

Umana Reyer Venezia: Brooks 25, Morgan 12, Tonut 12, De Nicolao 9

NutriBullet Treviso Basket: Russell 14, Sims 12, Sokolowski 11, Bortolani 10