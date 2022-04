La NutriBullet Treviso crolla a Sassari: prima sconfitta per Marcelo Nicola

Dopo la vittoria in trasferta a Varese, la NutriBullet Treviso cade sul campo della Dinamo Sassari 94-80 e incassa la prima sconfitta dal cambio di allenatore. TVB è rimasta dentro la partita nel primo quarto d'ora, poi ha iniziato ad accusare il pressing difensivo a tutto campo dei sardi e il drastico calo delle percentuali al tiro. I padroni di casa hanno sfruttato l’intesa tra Robinson e Bilan, con quest’ultimo che ha dominato nel pitturato con 24 punti (10/11 da due). Scivolata sotto la doppia cifra di svantaggio, Treviso non ha mai dato l’impressione di poter rimontare. La sconfitta non cambia nulla in classifica. Grazie al passo falso della Fortitudo Bologna a Pesaro, i ragazzi di coach Nicola restano a +4 dalla zona retrocessione. Sabato sera arriva Brindisi al Palaverde, in quello che sarà uno scontro fondamentale in ottica salvezza.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Russell, Bortolani, Dimsa, Akele e Sims. Si comincia subito su ritmi elevati, ben identificati dall’intenso pressing della difesa sarda. Bilan firma un 4-0 personale, TVB si sblocca con Bortolani. Bilan e Bortolani sono le principali bocche da fuoco delle due squadre, la guardia di Treviso segna la prima tripla della sua serata per la parità. Robinson propizia un break di 6-0 per i padroni di casa, Nicola è costretto al time-out. All’uscita dalla pausa Sokolowski segna 8 punti di fila con due triple, portando gli ospiti in vantaggio. Burnell nel finale di quarto si mette in proprio e permette a Sassari di chiudere il primo periodo avanti 21-18.

Non si placa la vena realizzativa di Sokolowski: il polacco risponde alla tripla di Gentile e va in doppia cifra. La bomba di Kruslin mantiene il vantaggio sassarese inalterato (+4), Treviso però sfrutta le due schiacciate di Jones per piazzare un break di 6-0. La risposta di Sassari non si fa attendere: Robinson dà il via al contro break di 10-0 che obbliga Nicola a chiamare time-out. TVB trova punti nel pitturato con Akele e Sims, sul versante opposto Bilan realizza un gioco da tre punti. Sassari fa prove di fuga e tocca il massimo vantaggio (+13), Treviso sembra accusare il colpo. Si va all’intervallo sul 46-33 per i padroni di casa.

Ottimo inizio di ripresa della NutriBullet: 3 canestri su 3 possessi per il -8. Bilan, innescato da Robinson, piazza un altro gioco da tre punti: il croato è un incubo per la difesa trevigiana. Treviso rimane in scia con un break di 5-0 della ditta Sims-Bortolani ma, ancora una volta, arriva un gioco da tre punti di Miro Bilan. I padroni di casa stanno prendendo la mira da tre, i risultati si vedono: +15 e massimo vantaggio. Burnell segna e subisce il fallo di Chillo: Treviso sta perdendo ogni palla contesa. A dieci minuti dalla fine, Sassari conduce 73-59.

Bendzius sfrutta il mancato tagliafuori a rimbalzo di TVB per appoggiare due punti in tap-in, alla NutriBullet manca completamente il ritmo offensivo che servirebbe per tentare la rimonta dal -15. Logan segna in penetrazione il canestro del +18: è la pietra tombale sulla partita. Sassari amministra nel garbage time e vince 94-80.

MARCATORI

Banco di Sardegna Sassari: Bilan 24, Burnell 13, Robinson 10, Gentile 9

NutriBullet Treviso Basket: Sokolowski 17, Sims 17, Bortolani 16, Jones 9

PAGELLE

NutriBullet Treviso Basket

DeWayne Russell 4 Serata molto difficile, come spesso gli capita quando incontra avversari che sfruttano il vantaggio fisico. Questa stagione sta dimostrando che se non gira lui non lo fa neppure la squadra, i 7 assist non possono compensare gli 0 punti in 22 minuti e la totale impotenza in difesa su Robinson.

Giordano Bortolani 6.5 Subito determinante con 7 punti nei primi minuti, poi lascia il ruolo di scorer a Sokolowski per ritornare a sparare dall’arco nel terzo quarto. La vena realizzativa non è un problema, semmai lo è la fase difensiva in cui emergono le solite lacune in marcatura su Burnell.

Michal Sokolowski 7 Il migliore in campo della NutriBullet per distacco, va in doppia cifra con il 75% dal campo. Nel 4/15 dall’arco del primo tempo di TVB, tre triple sono sue. La sua performance però rimane un caso isolato e non è sufficiente per mettere in discussioni le sorti della gara.

Tomas Dimsa 4 È evidente che se il giocatore sulla carta più pericoloso del roster chiude con 0/4 dalla lunga distanza e 0/2 da due diventa difficile, se non quasi impossibile, vincere partite contro avversari come Sassari. La discontinuità continua ad essere un cruccio della stagione del lituano.

Matteo Imbrò 5 Condivide con Russell il ruolo di assistman ma anche le difficoltà realizzative, dato che il suo primo e unico canestro arriva alla fine del terzo quarto.

Henry Sims 6.5 Per un lungo che non fa della difesa il suo marchio di fabbrica, Bilan è il peggior cliente possibile. Alle difficoltà difensive risponde con buone giocate dal post che lo portano a trovare la via del canestro o a dei viaggi in lunetta.

Aaron Jones 5.5 Le schiacciate e i due alley-oop si alternano alla difficoltà di entrare realmente nella partita e ai ritardi nei close-out, che regalano tiri liberi agli avversari.

Nicola Akele 6.5 L’inizio sembra poco incoraggiante. Cresce d’intensità sia in difesa sia in attacco con il passare dei minuti e mette intensità sotto le plance. Timido segnale positivo.

Matteo Chillo 4 Sbaglia canestri già fatti nel pitturato, assente nella lotta a rimbalzo. Controproducente.

Leonardo Faggian S.V Schierato nel garbage time, dà quasi l’illusione di riaprire il match con il gioco da tre punti del -9.

Mikk Jurkatamm 6 Entra a partita già compromessa. Fa vedere qualche buono spunto che potrebbe tornare utile nelle prossime partite, anche se dall’arco non è decisamente la sua serata (0/4).