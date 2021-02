Tripletta di El Johari e lo Sporting Altamarca fa suo il big match col Chiuppano

Dopo l’inatteso e deludente passo falso con il Maniago di mercoledì lo Sporting era chiamato all’immediato riscatto contro la grande favorita Carrè Chiuppano che arriva a Maser per accorciare sui ragazzi di mister Serandrei e rendere questo incerto campionato al ancor più al cardiopalma fino alla fine. Lo Sporting recupera Rosso e Halimi dalla squalifica e Ait Cheikh dall’acciacco, ma non al meglio; dall’altra parte il recupero di bomber Lari permette a mister Ferratro di arrivare al big match al gran completo.

Pronti via ed il primo squillo è di Juanfran per gli ospiti che impegna subito Miraglia, Sporting inizialmente con un baricentro basso, ma si difende bene contro il miglior attacco del torneo arrivato a Maser con 138 reti all’attivo. L’ingresso di Halimi cambia il match, lo Sporting avanza e arrivano due occasioni proprio per l’albanese, ma Massafra risponde presente. Al 7′ la rete che sblocca il match, con Ouddach che dal limite dell’area porta il vantaggio lo Sporting, 1-0 ALTAMARCA! Al 9′ subito il raddoppio, Rosso serve ad Ouddach la palla del doppio vantaggio, il laterale marocchino, non sbaglia, 2-0 ALTAMARCA! Al 9′ arriva anche il quinto fallo Sporting, decisione contestata da mister Serandrei che viene espulso, il match si fa teso con la guida tecnica che passa a mister Miranda. Lo Sporting c’è, grande intensità, grande tranquillità di costruzione in una partita di cartello, quinto di movimento con un Miraglia super tra i pali e fuori, valore aggiunto della manovra dei ragazzi di capitan Malosso e al 15′ arriva il tris con El Johari che servito sulla sinistra supera Massafra con un bellissimo, preciso e spettacolare pallonetto, 3-0 ALTAMARCA! Il Carrè fatica e tanto a reggere l’urto offensivo dei ragazzi di mister Serandrei, Baron serve sul secondo palo Meo che pronto ad insaccare trova la deviazione in corner di Massafra. Al 19′ App si fa vedere dalle parti di Miraglia senza trovare la gioia del gol, poco dopo stessa sorte per Senna, ma Halimi risponde subito, Massafra para. Al 19′ arriva l’espulsione per doppio giallo (primo dubbio da parte di una terna in difficoltà soprattutto nella prima frazione), espulsione e vantaggio numerico per lo Sporting che dopo i primi secondi di studio affonda il colpo del poker a 7” dalla sirena con El Johari tutto solo servito da Baron, 1 vs 1 con Massafra e 4-0 ALTAMARCA! Che primo tempo, che futsal!

Nella ripresa il match vede lo Sporting con una doppia chance con Halimi e El Johari, ma dal 3′ minuto mister Ferraro prova subito il quinto di movimento con con Juanfran. Arrivano le occasioni di Senna e Juanfran ma Miraglia è in pieno controllo. Al 7′ Ait Cheikh si invola verso Massafra, calcia debolmente ed esce, l’acciacco della settimana si fa sentire e non permetterà al nostro numero 10 di rientrare nel match. Pochi secondi dopo occasione per Juanfran, ma Baron sulla linea para con il petto, grande intervento per l’ex di turno. Al 9′ il gol degli ospiti con Pedrinho che sigla il suo 31° gol stagionale con Miraglia che per poco non ci arriva, 4-1! La partita entra nel vivo con botta e risposta, Lari trova Miraglia attento, Massafra risponde a Rosso e Senna al 12′ scheggia la traversa. Al 15′ l’incredibile errore di Lari a porta vuota dopo un’azione offensiva di Miraglia uscito a dar man forte ai compagni. Al 16′ accorcia il Carrè on Liberti servito di testa da Lari, 4-2! Ancora occasione con Lari, ma Miraglia si supera al 18′. Al 18′ Halimi show, da solo contro tutti si porta a spasso tutto il Carrè, serve El Johari che restituisce, ma al momento di calciare non si intendono e sul contropiede opposto è Baron a immolarsi per la causa del gruppo su Lari esultando come un gol. Al 19′ ancora Sporting, El Johari scappa sulla sinistra, serve Halimi, solo davanti a Massafra, ma non calcia e serve El Johari che a porta vuota realizza la tripletta, il suo 19° gol stagionale per il 5-2 ALTAMARCA! Il Carrè però non molla e su situazione di quinto di movimento accorcia con Senna su assist di Juanfran. Nel finale, negli ultimi secondi Pedrinho si vede murato ancora da Miraglia, arriva la sirena, arriva la gioia, arriva una grandissima Vittoria!

Lo Sporting vince e convince in un modo esemplare, come all’andata un grandissimo primo tempo contro una grande corazzata. Vittoria di spessore e vantaggio a +7 in classifica con una gara in meno per i vicentini che martedì recupereranno il match con il Verona; mister Serandrei e i suoi ragazzi saranno spettatori interessati, ma il mirino ora è su Sedico, una trasferta difficile in uno dei campi più ostici del girone, insomma non si può mai respirare in questa stagione.

Sporting Altamarca vs Carrè Chiuppano 5-2

Sporting Altamarca: Mattiola, Ouddach, Murador, Malosso, Coppe, Ait Cheikh, Halimi, Miraglia, Meo, Baron, Rosso, El Johari All. Kim Serandrei

Carré Chiuppano: Massafra, Epp, Caretta, Sbicego, Fritsch, Lari, Pedrinho, Liberti, Juanfran, Josic, Senna, Moscoso All. Valter Ferraro

Starting five (Sporting Altamarca): Miraglia, Rosso, Baron, Ait Cheikh, El Johari

Starting five (Carré Chiuppano) : Massafra, Moscoso, Senna, Juanfran, Pedrinho

Ammonizioni: Halimi (S), Rosso (S), Epp (C), Pedrinho (C)

Espulsioni: Epp (C), Serandrei (S)

Direttori di gara: Francesco Cocco (Parma), Domenico Di Donato (Merano)

Crono: Alessandro Soligo (Castelfranco Veneto)