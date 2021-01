Lo Sporting Altamarca non sbaglia: contro il Carrè Chiuppano termina 6-3

Una serata di grande futsal a Carrè, lo Sporting Altamarca fa visita ai vicentini del Carrè Chiuppano per il recupero della 7^ giornata di andata, una partita da alta classifica in quanto le squadre sono divise da 6 punti, ma con il Carrè che vanta due partite da recuperare e quindi potenzialmente prima a pari merito con il team di mister Serandrei. Entrambe le formazioni arrivano a ranghi completi, gli ingredienti per una grande partita di futsal ci sono tutti con il Carrè, favoritissimo da inizio stagione che cerca di interrompere l’imbattibilità dello Sporting.

Pronti via e subito lo Sporting Altamarca comincia il pressing alto che mette in difficoltà il Carrè sfiorando il gol con Ait Cheikh che però viene neutralizzato da Josic costringendo mister Ferraro e usare già al 3° il time out. El Johari prova il pallonetto, ma Josic smanaccia in angolo, il Carrè ci prova con Pedrinho ma sul secondo palo arriva in ritardo. Lo Sporting però c’è e inizia a mettere una serie di occasioni una dietro l’altra, Baron spara sul palo una grande conclusione al 7°, ancora Rosso ci prova di prima ma conclude alto. Al 10° il vantaggio, corner Sporting, batte Halimi e Josic devia in rete, autogol per il capitano locale, 0-1 Aaltamarca! Un minuto doppio il raddoppio, Baron da fallo laterale trova la deviazione di Epp che inganna Josic, ancora autogol e 0-2 Altamarca! Ma il Carrè non molla, Pedrinho, storico bomber biancoazzurro da destra si accentra e con una gran conclusione toglie le ragnatele da sotto il sette al 14°, 1-2 Altamarca! Al 15° doppia occasione per Ouddach, scappa sulla fascia, conclude, ma Josic para, sulla ribattuta ancora Ouddach, palo! Al 16° grande conclusione di Baron, ma ancora palo, ma pochi secondi dopo sugli sviluppi della stessa azione, El Johari serve l’assist ad Ait Cheikh che conclude a botta sicura per il tris trevigiano, 1-3 Altamarca! Al 18°Halimi riparte e in area viene messo giù da Pedrinho, calcio di rigore, dal dischetto è lo stesso numero 11, ex di turno a siglare il poker, 1-4 Altamarca! Un primo tempo di grande futsal, dove lo Sporting ha messo in campo la miglior frazione della stagione!

Nella ripresa il copione non cambia molto perché lo Sporting macina ancora gioco e un pressing forsennato, al 3° il pokerissimo, esce Miraglia con lo scavetto, serve Baron che davanti a Josic non sbaglia e anche per lui gioia contro la sua ex squadra, 1-5 Altamarca! Pochi secondi dopo arriva il quarto palo per lo Sporting, colpito da Baron, il terzo per lui. Al 5° Miraglia para la punizione di Epp, ma al 7° non può nulla sulla conclusione palo gol di Pedrinho, doppietta per il numero 9 vicentino e match ancora vivo, 2-5 Altamarca! Ora il Carrè inizia a crederci di più, ma lo Sporting di mister Serandrei come sempre è ben messo in campo e i varchi sono pochi. Il Carrè accorcia all’11° con Lari servito dalla destra da Senna, 3-5 Altamarca! Al 12′ espulso per doppia ammonizione Halimi, secondo cartellino generoso, ma lo Sporting difende i due minuti effettivi il 4 vs 3 in maniera esemplare con Rosso-Baron ed El Johari che assieme a Miraglia neutralizzano le occasioni locali con i vari Senna, Pedrinho e Lari. Mister Ferraro si gioca così la carta del quinto di movimento con Lari, ma il quartetto Rosso, Baron, Meo e Ait Cheikh non sbaglia nulla in fase difensiva, compatti contro le qualità locali che però non pungono quanto basta e al 18° devono arrendersi, Miraglia intercetta la palla e conclude da porta a porta una prestazione maiuscola, 3-6 Altamarca!

Una grande serata di futsal, due grandi squadre in campo e uno Sporting Altamarca che esce meritatamente vincitore da uno dei parquet più difficili del girone contro la favorita di questo campionato. Una consapevolezza di potercela giocare a viso aperto per i nostri ragazzi che non mollano e tornano subito a vincere dopo il pareggio di sabato contro il Verona, quattro punti pesantissimi in 3 giorni ottenuti in trasferta; ma non c’è tempo per gioire, sabato a Maser il derby contro il Miti Vicinalis.

Carrè Chiuppano vs Sporting Altamarca 3-6 (pt 1-4)

Carrè Chiuppano: Massafra, Epp, Moscoso, Caretta, Sbicego, Fritsch, Vidoto, Liberti, Juan Fran, Josic, Mateus, Pedrinho, Leo Senna, Lari. All. Ferraro

Sporting Altamarca: Mattiola, Ouddach, De Paoli, Malosso, Coppe, Ait Cheick, Halimi, Miraglia, Meo, Baron, Rosso, El Johari. All. Serandrei

Marcatori: pt 10° aut Josic (A), 11° aut Epp (A), 14° Pedrinho (C) 16° Ait Cheikh (A), 18° Halimi (rig) (A), st 3° Baron (A), 7° Pedrinho (C), 11° Lari (C) 18° Miraglia (A)

Note: espulso Halimi (A) per somma di ammonizioni, ammoniti Ouddach e Baron per lo Sporting Altaamrca, Pedrinho, Senna e Liberti per il Carrè Chiuppano.