Sporting Altamarca, cinquina al Sedico e qualificazione alle Final Eight

Una serata di grande futsal al Palamaser nel posticipo del recupero dell’ottava giornata di andata dove lo Sporting Altamarca era chiamata a rispondere alle vittorie di 24 ore prima di Chiuppano, Hellas Verona e Pordenone per difendere il primo posto e così è stato. Una prova di forza per mister Serandrei che con la rosa al completo sfida la Giorikh Sedico degli ex Er Raji, Kovacevic e Kouch, quest’ultimo infortunato, con i rientri dalla squalifica di capitan Storti e del pivot Focosi.

Pronti via e lo Sporting mette subito in campo un pressing forte e un giro palla efficace e di qualità che porta alle conclusioni di Rosso e Ait Cheikh nei primi istanti di gioco e al 3′ il vantaggio biancoblu, Ait Cheikh serve Coppe che supera Er Raji e infila Kovacevic sotto le gambe per il quarto centro stagionale per il giovane 2000, 1-0 Altamarca! Il Sedico risponde con una conclusione di Storti alta, mentre lo Sporting cerca il raddoppio con Halimi e Baron. A 10′ il pareggio, conclusione di Focosi rasoterra, Miraglia respinge, ma sul secondo palo arriva Er Raji che riporta il match in parità e grande gesto non esultando dopo le molte stagione in biancoblu, 1-1! Passano 50” e il Sedico opera il sorpasso, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti Dos Santos punta Ouddach e di destro insacca sotto il sette dove Miraglia non può nulla, 1-2 Sedico! Il Sedico ci prova ancora con Focosi prima del nuovo forcing dei padroni di casa, con i tentativi di Halimi, Ait Cheikh e Rosso su cui Kovacevic fa buona guardia. L’Altamarca gioca subito la carta del quinto di movimento con Miragliache frutta subito il 2-2, al 19′ con El Johari che a porta sguarnita insacca l’assist dalla sinistra di Baron, 2-2 Alatmarca! Passano 28” e arriva il tris, Baron serve centralmente Halimi, il numero 11 si porta sulla sinistra e con un mancino chirurgico infila Kovacevic sul secondo palo, 13°gol, 3-2 Altamarca! Finisce così la prima frazione.

Nella ripresa, il match riprende con la conclusione di Rosso dopo un’azione personale, grande inizio di ripresa per il nazionale classe 96′ che fa vedere tutte le sue qualità, ma il Sedico non molla, Focosi mira il sette, ma Miraglia vola e mette in angolo. Al 13′ occasionissima per Ait Cheikh, ma Kovacevic si supera. Al 15′ il poker, triangolazione El Johari – Ait Cheikh con il numero 26 che riceve, controlla e conclude a rete, doppietta per l’ex di giornata e 13′ centro stagionale, 4-2 Altamarca! Al 17′ i titoli di coda del match, lo Sporting con il quinto di movimento mette in difficoltà i bellunesi e con il passare del tempo Baron in solitaria salta centralmente due uomini e sigla di potenza il 5-2 Altamarca! Nel finale il Sedico colpisce il palo con Vitinho, ma il risultato non cambia per Malosso e compagni.

Una vittoria importante, di carattere che conferma la forza di questo gruppo che torna a conquistare i 3 punti al Palamaser, 14 vittorie e 2 pareggi, 12 vittorie su 12 nel girone di andata e qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia del 30 aprile 1-2 maggio 2021 contro le altre formazioni vincitrici del gironi di andata dei rispettivi campionati. Ma il tempo di gioire è misero, sabato subito in campo, ancora al Palamaser contro il Palmanova in cerca di pesanti punti salvezza, non c’è un attimo per riposarsi in questo mese ricco di impegni.

Sporting Altamarca: Mattiola, Ouddach, De Paoli, Malosso, Coppe, Ait Cheikh, Halimi, Miraglia, Meo, Baron, Rosso, El Johari. All. Serandrei

Giorik Sedico: Sponga, Rossetto, Mazzucco, Storti, Er Raji, Focosi, Dos Santos, Bottega, Kovacevic, Vitinho, Lambarki, Cleber. All. De Francesch

Marcatori: 3′ pt Coppe, 10’pt Er Raji, 11’pt Dos Santos, 19’pt e 15′ st El Johari, 17′ st Baron.

Ammoniti: Cleber, Er Raji, Dos Santos e mister De Francesch per il Sedico, El Johari e Meo per lo Sporting Altamarca.