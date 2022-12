Treviso Basket fa l’impresa: sbancato il parquet di Tortona

Se non è un capolavoro, poco ci manca. Treviso espugna il PalaFerraris 90-95, infliggendo a Tortona la quarta sconfitta in campionato. Un risultato difficile da pronosticare alla vigilia, considerando che Tortona si presentava in qualità di terza forza del campionato, mentre Treviso doveva fare i conti con le pesanti assenze di Sorokas e Sokolowski. I ragazzi di coach Nicola hanno approcciato bene il match, partendo con un 6/6 dalla lunga distanza che ha subito infuso fiducia. Dopo un primo tempo con brutte percentuali al tiro, Tortona ha preso confidenza con il canestro grazie alle triple di Macura e Daum. Anziché incassare il colpo, Treviso ha trovato la forza di non crollare e mantenersi a contatto, infilando nel finale di terzo quarto un break di 7-0. Nonostante la nuova rimonta di Tortona, le fiammate offensive di Banks e Iroegbu, assoluti protagonisti rispettivamente con 29 e 34 punti, hanno consentito a TVB di mantenere le redini del match. La vittoria, seconda consecutiva, permette alla Nutribullet di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione e di pensare con serenità al derby contro la Reyer del prossimo 2 gennaio. Il 2022 di Treviso si chiude nel migliore modo possibile.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Sarto, Jantunen e Cooke. I padroni di casa iniziano con un fulmineo 4-0, Banks sblocca TVB dall’arco. Treviso infila un break di 6-0 grazie alle triple di Banks e Iroegbu, Tortona resta a contatto con Harper. La Nutribullet continua a non sbagliare dalla lunga distanza (5/5): vanno a bersaglio anche Jantunen e Sarto. Gli ospiti piazzano un altro break (6-0) e si portano sul +6, Ramondino chiama time-out. Iroegbu realizza un gioco da tre punti: è l’ultima giocata del primo quarto. Dopo i primi dieci minuti è avanti Treviso 18-26.

La tripla di Candi inaugura il secondo quarto, gli risponde Iroegbu che manda gli ospiti a +10. Macura fallisce un potenziale gioco da quattro punti, dall’altro lato Banks va in doppia cifra con un canestro dalla lunga distanza. Tortona sta litigano con il ferro, Treviso no: si rimane sul +10 per gli ospiti. Iroegbu è incontenibile quando attacca il canestro, sono già tredici i punti del play della Nutribullet. Tortona prende ritmo nel finale di quarto, gli ospiti rispondono puntualmente ma Nicola chiama time-out dopo la tripla di Macura. Si va all’intervallo sul 41-47 per Treviso.

Tortona rientra ufficialmente in partita: i 5 punti consecutivi di Macura valgono il -1. Daum firma il primo vantaggio per i padroni di casa, Nicola costretto al time-out (break 10-0 Tortona). Treviso reagisce con Banks (2/2 ai liberi) e Jantunen, che segna il primo canestro dal campo del secondo tempo trevigiano. La partita entra in una fase di sorpassi e controsorpassi, con Treviso che sembra essersi ripresa dal momento di affanno. Banks sfida con successo in 1vs1 Candi, Cain riporta Tortona sotto di un possesso. Treviso sfrutta un Iroegbu in trance agonistica per allungare a +9, Tortona spezza il break degli ospiti (7-0) con Radosevic. Nel finale Iroegbu segna da oltre 10 metri, rispondendo alla tripla di Daum. A dieci minuti dalla fine, Treviso conduce 65-75.

Banks piazza il jumper del +12, Daum va a bersaglio dall’arco dopo il tecnico fischiato a Macura. Le squadre corrono molto, ma ad avere più lucidità è la Nutribullet che rimane sul +10 grazie alla schiacciata in contropiede di Cooke. All’uscita dal time-out di Ramondino, Tortona trova un importante 2/2 dalla lunga distanza. Christon segna 5 punti consecutivi: il vantaggio di Treviso ora è di un solo punto (11-0 Tortona). Daum mette avanti Tortona con una tripla, Banks pareggia ai liberi (2/2). Nel finale succede di tutto. Banks e Iroegbu a suon di isolamenti tengono TVB avanti di un possesso, poi Banks sbaglia il canestro del potenziale +4 ma dall’altro lato Filloy e Macura sciupano due occasioni per il controsorpasso. Treviso non sbaglia i tiri liberi (5/6) e vince in volata 90-95.

MARCATORI

Bertram Derthona Tortona: Macura 22, Daum 21, Christon 14, Candi 10

Nutribullet Treviso Basket: Iroegbu 34, Banks 29, Jantunen 15, Cooke 8

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Adrian Banks 8.5 Considerando le prestazioni poco convincenti nelle precedenti uscite e le numerose assenze di stasera, gli occhi degli addetti ai lavori erano puntati su di lui. Risponde presente con 29 punti (62% da due, 50% da tre) in cui è incluso il 10/11 ai liberi, fondamentale in una partita così equilibrata. I suoi isolamenti nel finale di quarto periodo mantengono TVB sul +1, fattore che si rivela decisivo.

Ike Iroegbu 9 In trance agonistica con una doppia da 34 punti e 10 rimbalzi. Inizia attaccando il ferro con decisione e concretezza nel primo tempo, poi esplode nel terzo quarto con 14 punti che consentono a TVB di resistere agli assalti di Tortona. Nell’ultimo periodo si prende, assieme a Banks, la responsabilità dei canestri che pesano, e non sbaglia i liberi che mettono in ghiaccio la partita. Mezzo voto in meno per le 5 palle perse, tra cui quella che favorisce il gioco da tre punti di Christon.

Alessandro Zanelli 5.5 Non la sua miglior serata, con quattro palle perse e 0/3 dall’arco.

Alvise Sarto 6.5 Rivede il campo dopo diverso tempo e lo fa partendo in quintetto. Ripaga la scelta di Nicola con una tripla, due recuperi e due assist

Michael Jantunen 7.5 L’assenza di Sorokas, che gli aveva sottratto il posto in quintetto, gli giova. Si è rivisto quel Jantunen di inizio stagione, efficace sotto le plance (3/5 e 9 rimbalzi) e concentrato.

Derek Cooke 6 Le due schiacciate consecutive all’inizio del quarto periodo si rivelano preziose per il morale della squadra e nell’economia del risultato, resta però la grande difficoltà nel segnare canestri semplici.

Mikk Jurkatamm 5 Tre falli in tre minuti che lo estromettono dalla partita.

Leonardo Faggian 6.5 La sua partita in un’azione: stoppa il contropiede di Tortona con una gran difesa su Macura, che poi si prende anche un tecnico. Grinta e concentrazione, ingredienti perfetti per una vittoria simile.

Francesco Scandiuzzi S.V. Sei minuti sul parquet per far rifiatare Cooke.

David Torresani S.V.

MVP di TrevisoToday Ike Iroegbu