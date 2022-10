Treviso Basket perde ancora: la Dolomiti si impone al PalaTrento

Trasferta amara per la Nutribullet Treviso, che viene superata da Trento 66-57 e incassa la seconda sconfitta in altrettante partite di campionato. I padroni di casa sono sempre stati in vantaggio, anche se Treviso è rimasta sempre a contatto, arrivando anche a -1 a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto. Il finale ha premiato il maggior cinismo di Trento, che ha chiuso la partita con le triple di Grazulis e Crawford. Per Treviso, rispetto all’esordio contro Reggio Emilia, si sono registrati progressi in termini di intensità difensiva, ma si è rivista la medesima staticità in attacco. Al di là del pick&roll centrale giocato tra Iroegbu e Cooke, sempre ben letto dalla difesa trentina, non si sono viste soluzioni offensive alternative. La maggior parte dei canestri trevigiani sono stati frutto delle iniziative individuali di Sokolowski e Jantunen, autori rispettivamente di 16 e 11 punti.

CRONACA Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Sokolowski, Jantunen e Cooke. La Nutribullet si sblocca con un canestro dal post di Jantunen, Trento infila però un mini break di 5-0. La tripla di Grazulis dà all’Aquila due possessi di vantaggio, che diventano tre dopo l’antisportivo fischiato a Iroegbu. Treviso resta a contatto grazie alla tripla del nigeriano, che si iscrive al registro dei marcatori. Nel finale di quarto Treviso è più precisa in attacco e pareggia sul 15-15, poi Udom fissa il punteggio del primo quarto sul 17-15 per i padroni di casa.

Trento trova due canestri in altrettante azioni, Treviso al contrario perde due possessi. Iroegbu alza l’alley-oop per Cooke, che viene però vanificato dalla palla persa di Sorokas l’azione successiva. Conti realizza un gioco da tre punti, Nicola opta per il time-out. Banks si mette in partita con cinque punti consecutivi, che coincidono con un cambio di marcia positivo della Nutribullet. Sokolowski si sblocca dall’arco e risponde alle fiammate di Flaccadori. Si va all’intervallo sul 33-26 in favore di Trento.

Sokolowski posterizza Crawford e riscatta la brutta palla persa nell’ultima azione del secondo quarto, dall’altro lato Udom replica con un gioco da tre punti. Il gap rimane sempre di sette lunghezze, Trento non riesce ad affondare l’allungo ma Treviso non ha la continuità offensiva per ridurre i possessi che la separano dalla Dolomiti. Iroegbu perde palla, Flaccadori firma il massimo vantaggio trentino: +9. Sokolowski segna due triple consecutive e suona la carica per gli ospiti, ora a -3. A dieci minuti dalla fine, la Dolomiti conduce 47-43: tutto ancora aperto.

I ritmi si alzano, con canestri da una parte e dall’altra. Treviso sbaglia due triple importanti, dall’altro lato Lockett va a bersaglio dall’arco costringendo Nicola al time-out. La bomba di Sorokas sembra rimettere Treviso sulla scia di Trento, i padroni di casa riescono però a tenere l’inerzia dalla loro. Grazulis segna dall’arco il canestro del +8, lo segue a ruota Crawford: massimo vantaggio (+11) e partita in ghiaccio per la Dolomiti. Negli ultimi due minuti Trento gioca con il cronometro, Treviso esce sconfitta 66-57.

MARCATORI

Dolomiti Energia Trentino: Flaccadori 17, Crawford 11, Atkins 11, Lockett 11

Nutribullet Treviso Basket: Sokolowski 16, Jantunen 11, Sokokas 7, Banks 7

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ike Iroegbu 4.5 Netta involuzione rispetto all’esordio contro Reggio Emilia, in cui aveva alternato buone giocate a cattive letture. Stasera, tripla iniziale a parte, si sono viste solo forzature al tiro e in penetrazione. Non riesce a mettere in ritmo i compagni.

Alessandro Zanelli 5 Due buone giocate difensive e poco altro. Esce sconfitto dal “duello” con Flaccadori.

Mikael Jantunen 6.5 Riparte dalle cose positive che aveva messo in mostra nell’ultimo quarto contro la Reggiana. Al di là di alcune situazioni in cui accusa la fisicità di Grazulis, si destreggia con dei bei movimenti sotto canestro. In crescita.

Adrian Banks 4.5 Limitato molto bene dalla difesa trentina. Tre palle perse nel solo primo quarto (sulle quattro complessive) e un unico squillo offensivo prima dell’intervallo. Troppo poco per un giocatore che dovrebbe essere il top scorer della squadra.

Paulius Sorokas 5.5 Una partita di sacrificio, in cui riesce a equilibrare palle perse e palle recuperate. Lo tradiscono le percentuali al tiro (1/6 dall’arco).

Derek Cooke 4.5 Anche stasera non si è visto quel rim protector che dovrebbe essere sulla carta, mentre offensivamente palesa i soliti limiti.

Michal Sokolowksi 6.5 Nel terzo quarto si infiamma con due triple consecutive e la schiacciata che rimettono Treviso al passo di Trento. Buona presenza a rimbalzo.

Mikk Jurkatamm 5.5 Difficile mettersi in ritmo in soli 7 minuti sul parquet. Sbaglia la tripla del potenziale +1.

Alessandro Simioni S.V: Buon approccio alla gara, prova a farsi sentire sotto le plance e taglia bene a canestro per ricevere l’assist di Jurkatamm.

Alvise Sarto S.V.

Leonardo Faggian S.V.

Enrico Vettori N.E.