Champions League, buona la prima per TVB: Riga sconfitta di corto muso

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Casarin, Sokolowski, Akele e Sims. Walker ha le mani calde e segna subito due triple, dall’altro lato i padroni di casa si adeguano all’elevato ritmo offensivo grazie alle giocate dal post di Sims. Il VEF Riga in questa fase ha un nome e un cognome: Devondrick Walker, autore dei 13 punti realizzati dai lettoni. All’uscita dal time-out di coach Menetti, la NutriBullet piazza un break di 5-0. Nel finale di quarto le squadre trovano la via del canestro con continuità, dopo dieci minuti di gioco TVB conduce 23-22.

Riga approccia bene il secondo quarto: mini parziale di 4-0. Bortolani si sblocca con una tripla in campo aperto, Dimsa lo segue a ruota: contro break di 6-0 per Treviso e time-out obbligato per coach Gailitis. Bortolani allunga il parziale (8-0), Curry lo interrompe dalla lunga distanza. Curry è scatenato: prima posterizza Chillo, poi ruba palla a Dimsa e spara la tripla del +3 lettone. Il time-out di Menetti non porta i risultati sperati: Walker e Zoriks vanno a bersaglio dalla lunga distanza e propiziano il massimo vantaggio degli ospiti. Nel finale, Riley trova addirittura la bomba del +12 (parziale 8-0). Sims tampona dalla lunetta (2/2) l’emorragia inflitta dai lettoni, si va all’intervallo sul 42-52 in favore del VEF.

Sokolowski, in sordina nel primo tempo, piazza due canestri dalla lunga distanza che danno decisamente morale ai padroni di casa (8-0). Riga si affida alla fisicità del finlandese Adsen per trovare punti, gli ospiti restano avanti di 3 possessi. Dimsa si prende la scena con due tagli sulla linea di fondo, che fruttano altrettanti canestri: il lituano va in doppia cifra e riporta la NutriBullet a contatto (-2). Jones va a bersaglio dalla lunga distanza, TVB nuovamente in vantaggio grazie a un parziale di 17-4 dall’inizio del terzo quarto. Quando la partita sembra nuovamente sorridere ai padroni di casa, specie dopo la bomba di Russell, ecco che Riley piazza due triple di fila (break 6-0) e costringe Menetti al time-out. Il terzo periodo si chiude sul 65-64 per TVB.

Riley vede una vasca da bagno al posto del canestro e va ancora a bersaglio dalla lunga distanza, gli risponde Sims dall’altro lato e si rimane sul +3 TVB. Sims si è caricato la NutriBullet sulle spalle: otto punti di fila e stoppata importante su Zoriks in meno di 3 minuti. Riga non molla di un millimetro, Zoriks propizia infatti il mini break di 5-0 che impatta il risultato sul 77-77 e costringe Menetti al time-out. Gli arbitri fischiano antisportivo a Williams, ne approfitta la NutriBullet per rimettere il VEF a due possessi di distanza con Sokolowski e Dimsa. Nel finale succede di tutto. Treviso riesce ad andare a +7 sfruttando le iniziative personali di Sokolowski e Russell (alley-oop per Jones), ma dall’altro lato Riga recupera grazie all’exploit difensivo e offensivo di Riley (rubata e assist per Curry). I padroni di casa, però, restano lucidi. Russell e Dimsa segnano in layup i canestri che valgono il +6, dall’altro lato l’ultimo assalto di Riga si spegne dopo la grande difesa di Akele. Treviso vince 91-85 dopo quaranta minuti ad alta intensità.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Sims 20, Dimsa 16, Sokolowski 14, Russell 11

VEF Riga: Walker 21, Riley 17, Curry 13, Zoriks 10