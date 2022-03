La NutriBullet Treviso torna alla vittoria: superata Trento al Palaverde

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Imbrò, Bortolani, Sokolowski, Chillo e Jones. Treviso prende subito fiducia in avvio con un parziale di 11-3. La difesa di Trento concede molto dentro l’area, coach Molin chiama time-out per ricompattare i suoi. Caroline e Reynolds propiziano il mini parziale degli ospiti (5-0), Treviso mantiene comunque un possesso di vantaggio sfruttando la fisicità di Jones sotto le plance. Dimsa risponde al canestro di Bradford allo scadere del quarto, dopo i primi dieci minuti TVB conduce 21-20.

Treviso costruisce con pazienza e trova le spaziature giuste in attacco: lo scarico di Dimsa per la tripla di Russell vale il +4. Trento piazza un 4-0 con Conti e Forray riportando la partita in perfetto equilibrio (26-26), Bortolani va a bersaglio dalla lunga distanza. Menetti non gradisce la disattenzione sul taglio a canestro di Bradford e chiama time-out, il rientro di TVB in campo è buono e condito dalla tripla di Akele. TVB sta tirando molto bene da oltre l’arco (8/14), questa efficienza le consente di allungare a +8. Bradford realizza un gioco da tre punti, si va all’intervallo sul 47-39 per Treviso.

Polveri bagnate per entrambe le squadre in avvio di secondo tempo. A sbloccare l’impasse ci pensa Chillo, pescato molto bene da Bortolani. Flaccadori prende in mano l’attacco della Dolomiti con due canestri di fila, ma sul versante opposto Treviso trova il massimo vantaggio (+11) grazie alla schiacciata di Jones. Conti segna dall’arco e dà il via al parziale della Dolomiti (8-0), Menetti opta per il time-out. A dieci minuti dalla fine, la NutriBullet è avanti 58-53.

Trento si affida alle giocate dal post basso di Caroline, Imbrò e Jones conservano i due possessi di vantaggio di TVB. Flaccadori si mette in proprio con quattro punti in fila e porta Trento a -1, gli replica Dimsa dall’altro lato. La Dolomiti è ormai aggrappata alle fiammate offensive di Flaccadori, la tripla dell’ex Bayern la tiene a contatto. Reynolds pareggia dall’arco, TVB tiene però i nervi saldi e infila un parziale di 9-0 che indirizza il match. Gli assalti finali di Trento sono vani, TVB vince 78-73 e torna alla vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Jones 17, Bortolani 17, Imbrò 15, Dimsa 7

Dolomiti Energia Trentino: Flaccadori 17, Reynolds 16, Bradford 11, Forray 8