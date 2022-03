Champions League, TVB resta a secco nel gruppo J: il Manresa si impone al Palaverde

A meno di quarantottore dalla deludente sconfitta contro la Fortitudo Bologna, la NutriBullet Treviso incappa in un altro passo falso cedendo in casa 88-103 al Baxi Manresa. Gli ospiti hanno fatto valere il loro stile di pallacanestro, fatto di ritmi alti e pressing a tutto campo, con efficacia, controllando dalla palla a due fino all’ultimo quarto. Treviso ha provato a rientrare in partita nel terzo quarto arrivando fino al -3, prima di sprofondare nuovamente a -17 sotto le triple di Thomasson e Maye. Tralasciando gli squilli di Bortolani e Russell, autori rispettivamente di 22 e 21 punti con l’80% dal campo, i padroni di casa sono apparsi spenti e deconcentrati (ben 21 palle perse).

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Dimsa, Sokolowski, Akele e Sims. Manresa inizia il match con decisione e piazza un break di 5-0, al quale replicano Dimsa e Sokolowski. Il pressing a tutto campo degli ospiti funziona, la NutriBullet scivola a -8 e il gioco da tre punti di Russell non basta per iniziare la rimonta. Il primo quarto si conclude con il Manresa avanti 18-27. Il Baxi va sul +12 e Menetti è costretto al time-out. La reazione di TVB è timida, ne approfittano gli ospiti per allungare a +15 grazie alla tripla di Martinez. Treviso si affida alle iniziative di Russell e Bortolani per accorciare a -7, ma l’antisportivo di Sokolowski e il tecnico per proteste alla panchina vanificano gli sforzi. Si va all’intervallo sul 42-55 per il Baxi Manresa.

La NutriBullet inizia bene il terzo quarto: parziale di 8-3 complessivo propiziato dalla tripla di Bortolani e dal 2+1 di Henry Sims. Il Baxi mantiene comunque un vantaggio in doppia cifra con 7 punti consecutivi di Moneke. La tripla di Vaulet vale il +13 per gli ospiti, Treviso trova però un bel parziale di 9-0 nel momento di massima difficoltà. Garcia e Thomasson ridanno verve agli ospiti con due triple: 67-76 Manresa a dieci minuti dalla fine. La NutriBullet accusa il colpo subito a fine terzo quarto, Manresa sente l’odore del sangue e sfrutta un ispiratissimo Luke Maye, autore di tre triple consecutive, per portarsi a +17. Il time-out di Menetti dà una scossa alla NutriBullet, che piazza il mini break di 5-0. Si tratta però di un’illusione: ancora una volta il Baxi trova il contro parziale (7-0) e chiude virtualmente i conti. Gli ospiti gestiscono il vantaggio nella seconda frazione del quarto e vincono 88-103, Treviso resta a secco nel gruppo J.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Bortolani 22, Russell 21, Sims 19, Chillo 9

Baxi Manresa: Maye 22, Moneke 20, Thomasson 16, Francisco 12