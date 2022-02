TVB più forte della stanchezza: il game winner di Russell piega Tortona

Nella conferenza stampa di vigilia, coach Menetti aveva asserito che una vittoria contro Tortona sarebbe stata un’impresa. Difficile vederla diversamente, visto che per la NutriBullet si trattava della quarta partita nell’arco di una settimana, di cui due giocate con rotazioni composte da 6/7 giocatori. Con uno sforzo collettivo, TVB è riuscita nell’arduo compito, superando la Bertram 72-70. Dopo una prima metà di gara fotocopia dell’ultimo quarto contro Trieste, in cui il calo delle energie fisiche trevigiane aveva spianato la strada alla vittoria triestina, la NutriBullet ha rimontato, con un break di 9-0, una Tortona che aveva chiuso sul +11 all’intervallo. La grande intensità difensiva e a rimbalzo nell’ultimo periodo hanno tenuto la gara sul filo del rasoio a pochi istanti dal suono della sirena, quando Russell ha piazzato il jumper della vittoria evitando i supplementari.

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Sokolowski, Dimsa, Chillo e Jones. Dimsa apre le danze con una tripla, gli arbitri fischiano un antisportivo a Sokolowski. Le squadre litigano con il ferro, ma il gioco dal post di Cain regala il primo vantaggio alla Bertram. Tortona doppia TVB grazie ad un break di 8-0, l’attacco della NutriBullet continua a far fatica. Tortona allunga il break (10-0), Imbrò lo interrompe dalla lunga distanza. Coach Menetti prende il fallo tecnico per proteste, Tortona ne approfitta per portare il suo vantaggio a 3 possessi. Imbrò firma il mini break personale di 5-0, Macura gli risponde con la stessa moneta. Il 2/2 ai liberi di Chillo chiude il primo quarto: gli ospiti sono avanti 15-18.

Bortolani si iscrive a referto, Tortona opta per la zona 2-3 in difesa. Imbrò segna la bomba della parità, dall’altro gli ospiti piazzano il mini break (4-0) che costringe coach Menetti al time-out. Bortolani va a bersaglio dalla lunga distanza, Wright realizza 5 punti in fila e manda la Bertram a +6. L’ex Severini e Daum incrementano il parziale di Tortona (11-0), Menetti non può che chiamare un altro time-out. Arriva la reazione dei padroni di casa: 5-2 complessivo e contro time-out di coach Ramondino. Wright e Macura danno un’altra fiammata a Tortona nel finale di quarto, si va all’intervallo sul 31-44 per la Bertram.

Treviso approccia bene il secondo tempo: 4-0 in 20 secondi. Cain vince il duello in post basso contro Dimsa e mantiene inalterato il vantaggio in doppia cifra della Bertram, Russell tiene a galla l’attacco trevigiano con 5 punti consecutivi. La pressione difensiva della NutriBullet sta portando i suoi frutti, anche se la tripla di Mascolo ridà a Tortona un margine di sicurezza (+8). TVB, ispirata da Russell, piazza il break di 7-0 che riapre la partita: -1 e time-out Ramondino. Imbrò completa la rimonta con un jumper dalla media, gli arbitri fischiano tecnico a Cain e Ramondino. Nel momento di massima difficoltà, Tortona trova il 7-0 che la rimette in testa. A dieci minuti dalla fine la Bertram conduce 53-56, Treviso è tornata in partita.

Treviso commette 4 falli in meno di un minuto ed è già ad un passo dal bonus, aspetto tutt’altro che da sottovalutare nell’eventualità di un finale in volata. Cannon dà il +4 a Tortona, che però raggiunge TVB a quota 4 falli. Entrambe le squadre vanno in bonus, si rimane sul +3 ospite dopo la tripla di Imbrò. Si entra in una fase ad alta intensità difensiva, a spezzare il digiuno di canestri dal campo ci pensa Russell con il cameriere del -1. Macura va a bersaglio dalla lunga distanza, Chillo e Sokolowski non sbagliano dalla lunetta (4/4). Nel finale succede di tutto: Russell va bersaglio con la tripla del +1, Mascolo commette fallo in attacco e Imbrò sul versante opposto non sbaglia in lunetta. Macura pareggia con una tripla di tabella, ma nell’ultima azione Russell segna il game winner. Treviso vince 72-70 e migliora la sua classifica.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Imbrò 18, Russell 16, Chillo 10, Sokolowski 8

Bertram Tortona: Macura 22, Wright 10, Cannon 10, Mascolo 9

PAGELLE

NutriBullet Treviso Basket

DeWayne Russell 8 Sale in cattedra nel terzo quarto, dopo una prima metà di gara anonima. Con due assist, ispira il parziale di 7-0 che dà il via alla rimonta trevigiana. Negli ultimi due minuti punisce Tortona con due canestri clutch: la tripla del +1 e il game winner.

Giordano Bortolani 5.5 Come i punti segnati con il 25% dal campo. Conferma la flessione della partita contro Trieste, dopo essere stato tra i migliori nelle prime due uscite di questo filotto da 4 partite in una settimana.

Matteo Imbrò 7.5 Quello che Russell fa negli ultimi due quarti lui lo fa nel primo tempo, momento di massima difficoltà per TVB. Primo ad andare in doppia cifra, è il riferimento offensivo che tiene Treviso aggrappata al match quando a Tortona entrava tutto. In sintesi, una prova da capitano.

Matteo Chillo 7 Una partita intelligente, al di là di qualche palla persa evitabile. L’ottimo posizionamento sotto le plance lo porta a trovare canestri facili, mentre dalla lunetta è una garanzia.

Michal Sokolowski 7 Sotto tono offensivamente rispetto alle ultime uscite (1/6) dall’arco, il suo IQ cestistico si rivela decisivo negli ultimi due minuti. Infatti, prima subisce fallo in attacco da Mascolo, poi rende vano il raddoppio della difesa di Tortona scaricando per la tripla di Russell.

Tomas Dimsa 5.5 Serata no al tiro, chiude con 0/4 da 2 e 2/6 da 3. Non riesce mai ad entrare realmente nella gara.

Nicola Akele 6 Dà il meglio di sé nell’ultimo quarto, mettendo un’ottima intensità di cui i due rimbalzi offensivi consecutivi sono l’emblema.

Aaron Jones 6.5 Un’altra partita in cui è chiamato ad un doppio sforzo per sopperire l’assenza di Sims. Al contrario del match contro Trieste, inizia in sordina per poi crescere alla distanza sul piano difensivo. Miglior rimbalzista (12, di cui 5 offensivi).

MVP di TrevisoToday DeWayne Russell