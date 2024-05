Missione compiuta per Treviso Basket: la vittoria contro Tortona vale la salvezza

Obiettivo raggiunto. La Nutribullet Treviso Basket supera la Bertram Derthona Tortona 87-74 al Palaverde e si assicura la permanenza in Serie A, condannando al contempo alla retrocessione la Carpegna Prosciutto Pesaro. Un match giocato con sicurezza dalla Nutribullet, spinta dai 27 punti di D’Angelo Harrison, autore delle tre triple consecutive nel secondo quarto che hanno scavato il solco decisivo tra le due squadre (break 10-0). L’ottimo pressing difensivo di TVB ha impedito all’attacco di Tortona di entrare in ritmo (14 palle perse), la precisione al tiro da tre della squadra di Vitucci (12/28, 43%) ha fatto il resto. Considerando la sconfitta di Pesaro al Taliercio contro la Reyer Venezia per 91-79, la Nutribullet si sarebbe salvata anche perdendo. Questa vittoria consente comunque a TVB di chiudere il proprio campionato in bellezza davanti al proprio pubblico.

CRONACA Vitucci schiera in quintetto Robinson, Bowman, Harrison, Olisevicius e Paulicap. Treviso inizia con i giri giusti in attacco, Strautins sblocca Tortona. Dopo pochi minuti TVB deve rinunciare a Paulicap, infortunatosi alla caviglia scivolando sul parquet. La Nutribullet cavalca Bowman e Allen portandosi sul +4, Tortona fatica ad arginare il pressing difensivo di TVB sciupando alcuni possessi. Baldasso va a bersaglio dalla lunga distanza e porta gli ospiti a -2, gli risponde subito Robinson sempre dall’arco. La schiacciata di Allen chiude il primo quarto: 25-18 per Treviso.

Harrison continua a macinare canestri, Tortona però trova continuità affidandosi a Radosevic sotto le plance e Vitucci opta per il time-out. Allen segna una tripla dall’angolo, Olisevicius si sblocca dalla lunga distanza: Treviso a +7 e time-out di De Raffaele. Tortona piazza un break di 4-0 dopo la mini pausa, Harrison si mette in proprio e segna due triple consecutive per il contro parziale di 6-0 e il +9 di TVB. Un’altra tripla di Harrison, la terza consecutiva, manda TVB a +12. Le triple di Robinson e Ross si annullano a vicenda, poi Olisevicius realizza il buzzer beater: 53-39 TVB all’intervallo.

Olisevicius segna con il fallo di Baldasso ma sbaglia il libero supplementare, Tortona si affida a Radosevic e Ross. Weems non sbaglia dall’arco, Tortona ne approfitta per piazzare un break di 7-0 che costringe Vitucci al time-out (57-58 TVB; 7:10). Bowman va a bersaglio dall’arco ridando alla Nutribullet un vantaggio in doppia cifra (+12). La difesa di Treviso non concede molto a Tortona e l’infrazione di passi di Obasohan ne è la prova. Allen segna in step back dall’arco, TVB va a +15. Obasohan fa 2/2 ai liberi, a dieci minuti dalla fine Treviso è avanti 72-59.

Ross segna in penetrazione, TVB resta comunque sul +12. Baldasso dall’arco non sbaglia, Harrison scollina oltre quota 20 con il jumper del +11. Bowman va in doppia cifra, Treviso comincia a giocare con il cronometro. Harrison segna la tripla del ko, Treviso vince 87-74 e resta in Serie A.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Harrison 27, Allen 16, Olisevicius 16, Bowman 15,

Bertram Derthona Tortona: Ross 16, Weems 13, Strautins 11, Radosevic

PAGELLE

Ky Bowman 8 In avvio la Nutribullet lo utilizza come prima opzione offensiva: 6 punti sui 13 iniziali sono suoi. Il secondo fallo commesso nel primo quarto gli fa vivere il secondo periodo da spettatore, prima di tornare a contribuire nella seconda metà di gara. La giocata della sua partita è la reverse dunk nei primi minuti, nella quale è racchiusa la sua esplosività. Chiude con 15 punti e 6 rimbalzi

D’Angelo Harrison 9 Migliore in campo. Inizia subito con una serie di 1vs1 vincenti contro Candi, si prende la scena nel secondo quarto con tre triple consecutive che annichiliscono Tortona e propiziano il parziale di 10-0. Non perde il feeling con il canestro nel secondo tempo, contribuendo a tenere gli ospiti a debita distanza. Nel finale realizza la tripla che spezza ogni residuo tentativo di rimonta della Bertram. Top scorer del match con 27 punti.

Osvaldas Olisevicius 8.5 Ha la mano fredda nel primo quarto, nel quale si dedica più a pescare con successo i tagli dei compagni sotto canestro. Si sblocca nel secondo periodo con una tripla e va in crescendo in entrambe le metà campo. Doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi, alla quale aggiunge 5 assist che confermano la sua completezza come giocatore. La salvezza di Treviso è passata per il suo arrivo da Reggio Emilia nel girone di andata.

Justin Robinson 7 Meno brillante rispetto ad altre serate, trova comunque qualche guizzo in area e due triple che infondono fiducia a tutta la squadra.

Andrea Mezzanotte 6.5 Non trova canestri dal campo ma porta intensità in uscita dalla panchina nei 18 minuti in cui gioca.

Alessandro Zanelli 6.5 Si dimostra reattivo concretizzando i passaggi dei compagni e tenendo alto il ritmo dell’attacco. Non forza tiri e fa ragionare i compagni.

Terry Allen 8 Parte dalla panchina ma la sua partita inizia anzitempo a causa dell’infortunio di Paulicap. Lo sostituisce in modo eccellente, capitalizzando quasi tutti i palloni che gli capitano nel pitturato (5/7) e mettendo anche due triple. Chiude con 16 punti, lo specchio della sua partita è la schiacciata su rimbalzo offensivo (con relativo poster a Baldasso) alla fine del primo quarto.

Pauly Paulicap S.V. Sfortunato. Dopo 4 minuti di gioco scivola e si infortuna alla caviglia, non tornando più in campo.

MVP di TrevisoToday: D’Angelo Harrison