Serata di fuoco al Palaverde: Treviso batte Brindisi in volata

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Russell, Bortolani, Jurkatamm, Akele e Sims. Russell e Sims sbloccano la NutriBullet, Brindisi trova punti dalle penetrazioni di Gentile. Bortolani segna dall’arco, Russell realizza un gioco da tre punti: parziale 6-0 di TVB. Due disattenzioni difensive della NutriBullet aprono il contro break di Brindisi, propiziato da Gentile e Harrison. Nicola chiama time-out dopo il piazzato di Wes Clark, che vale il +4 ospite. Il primo quarto termina sul 24-28 in favore di Brindisi.

Il secondo quarto si apre con il gioco da tre punti di Sokolowski. Treviso ha iniziato questo periodo con il piglio giusto, come certificato dal 10-2 complessivo. Sims fa valere il fisico contro Perkins nel pitturato e porta in dote due canestri preziosi, lo sforzo offensivo della NutriBullet è ben bilanciato con l’approccio difensivo. Brindisi resta ad un possesso di distanza dai padroni di casa, sfruttando le triple di Perkins e Gaspardo. L’ex Benetton è ispirato e dà il via al parziale brindisino con una schiacciata in transizione (8-0), Nicola è costretto al time-out. Due bombe di Bortolani consentono a TVB di riprendere Brindisi, si va all’intervallo in perfetta parità.

Si riprende su ritmi elevati, dettati anche dai tre tecnici fischiati sul finale del secondo quarto. La tripla di Harrison rimette Brindisi avanti di un possesso, dall’altro lato Russell continua la sua serata prolifica al tiro e tiene Treviso a contatto. Brindisi infila un parzialino di 5-0 e Nicola opta per fermare il ritmo offensivo degli ospiti con un time-out. Bortolani infiamma il Palaverde con la tripla del -1, vanificata però dal fallo di Imbrò che manda in lunetta Zanelli (3/3). Akele risponde alla tripla di Harrison, Jurkatamm segna dalla lunga distanza: 76-76 a dieci minuti dalla fine.

Il pallone inizia a scottare e le difese si fanno più intense, l’equilibrio continua a regnare sovrano sul 79-79 scandito dalla tripla di Russell. Si entra in una fase di sorpassi e controsorpassi, Brindisi si sta affidando a Gentile, che in post basso ha segnato 6 punti in fila. Harrison segna il canestro del +3, sul versante opposto Bortolani e Russell ribaltano nuovamente l’inerzia di questo match. Gentile segna ancora in allontanamento in faccia ad Akele, l’ex Cremona si riscatta prontamente cogliendo l’assist di Russell per il nuovo +2 di TVB. La partita si decide al fotofinish. Gentile manca il canestro del pareggio, dall’altro lato Russell firma il +4 che regala la vittoria a TVB. L’ultima preghiera di Brindisi si spegne sul ferro, Bortolani ai liberi sigilla il risultato finale: 96-90 per Treviso.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Bortolani 27, Russell 25, Sims 12, Sokolowski 7

Happy Casa Brindisi: Harrison 21, Gentile 21, Perkins 20, Gaspardo 12