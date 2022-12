Vittoria al cardiopalma per TVB: interrotta la striscia di sconfitte

La piazza chiama, la squadra risponde. Dopo una settimana di polemiche e rumors di mercato, innescati dalla sconfitta nel derby contro Verona, Treviso si rialza e supera Brindisi 75-68 al Palaverde. La vittoria, che interrompe la striscia di quattro k.o. consecutivi, arriva con il brivido. Dopo aver condotto per larghi tratti della gara, Treviso ha subito un tentativo di rimonta da parte di Brindisi, iniziato paradossalmente nel momento in cui Perkins, che stava giocando un’ottima partita, è stato espulso dagli arbitri. A differenza delle scorse uscite, i padroni di casa sono riusciti a tenere un margine di vantaggio e nel finale, quando Brindisi si era portata a -1, hanno trovato il canestro della sicurezza con Adrian Banks. Treviso ha offerto una buona prova collettiva, in particolare nella metà campo difensiva (bene la zona 2-3 nel primo tempo), trovando le risposte anche dagli elementi più criticati, tra cui Cooke, autore di una doppia di 14 punti e 11 rimbalzi. Per i ragazzi di Nicola il prossimo impegno sarà la trasferta a Tortona, in programma il 26 dicembre.

CRONACA Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Sorokas e Cooke. Polveri bagnate in avvio per entrambe le squadre. TVB piazza un break di 5-0 per rispondere al canestro di Perkins. Cooke segna con fallo di Dixson, Reed realizza 4 punti consecutivi e porta avanti Brindisi (10-12, 3:21). Jurkatamm commette un fallo antisportivo, ne approfitta Brindisi per allungare il parziale (8-0). Bayehe schiaccia il +7 per Brindisi, ma nel finale di quarto Treviso accorcia di due possessi (4-0). Al termine del primo periodo è avanti Brindisi 16-19.

Sokolowski prosegue la sua serata storta dall’arco (0/3), si resta sul +3 ospite dopo il canestro di Sorokas. Il lituano continua a essere concreto sotto canestro, Sokolowski si sblocca: 5-0 e TVB torna davanti. Perkins commette fallo antisportivo, TVB aggiunge un possesso al suo margine di vantaggio. Zanelli firma la tripla del 10-0, Sorokas va in doppia cifra. Brindisi si aggrappa alla fisicità di Perkins sotto le plance, ma si va comunque all’intervallo con un incoraggiante vantaggio per i padroni di casa: 40-29.

Burnell penetra in area e inaugura il secondo tempo, Reed fa 2/2 ai liberi: 4-0 Brindisi. Iroegbu realizza una tripla sfruttando il prezioso rimbalzo offensivo di Sorokas, Cooke corregge l’errore al tiro del nigeriano: Treviso di nuovo con la doppia cifra di vantaggio (+10). Faggian ruba palla a Bowman e favorisce il gioco da tre punti di Banks in contropiede. Perkins scuote Brindisi con un gioco da tre punti, che mette Brindisi più vicina alla Nutribullet (-7). Perkins paga però a caro prezzo la sua giocata: l’esultanza gli costa un tecnico e l’automatica espulsione, complice l’antisportivo commesso nel primo tempo. Iroegbu va in doppia cifra nel finale di terzo quarto, che termina 56-48 in favore di TVB.

Iroegbu alza l’alley-oop per Cooke, Banks ruba palla a Dixson e firma il +12: Treviso in controllo del match. Bowman non pedona dalla lunga distanza: 5-0 Brindisi e -7. Banks interrompe il parziale, ma dall’altro lato Bowman si ripete con un’altra tripla (62-56 TVB; 6:26). Faggian attacca la linea di fondo e realizza il primo canestro della sua serata, Iroegbu schiaccia su assist volante di Sorokas: +8 Treviso. Bowman non ne vuol sapere di alzare bandiera bianca e va ancora a bersaglio, Burnell segna dalla media: Brindisi è a -4 e Nicola chiama time-out. Sorokas rimedia alla palla persa con il gancio del +6, al quale risponde ancora Bowman. L’americano di Brindisi è inarrestabile e trova ancora la via del canestro, Reed appoggia il -1. Banks spezza il raddoppio e trova il +3, la potenziale tripla del pareggio di Bowman si spegne sul ferro. L’antisportivo di Burnell consegna definitivamente la vittoria a Treviso: 75-68 il risultato finale.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Banks 18, Cooke 14, Iroegbu 13, Sorokas 13

Happy Casa Brindisi: Reed 21, Bowman 15, Perkins 14, Burnell 6