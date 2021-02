Sconfitta amara per il Treviso Basket in trasferta: Cantù passa 83-76

Dopo lo stop a causa della Coppa Italia e degli impegni delle Nazionali, la De’ Longhi Treviso Basket torna in campo per la 20^ giornata di campionato contro l’Acqua S. Bernardo Cantù. La partita si apre con una tripla di David Logan cadendo all’indietro per l’immediato 0-3. Segue un bel canestro di Russell, a cui risponde Bayehe che sblocca Cantù per il 2-5. Mekowulu realizza per il +5, ma Luenen replica immediatamente per il 5-7. Ancora Mekowulu e il professore Logan tornano a segnare per il primo tentativo di allungo TVB (5-12). A fermare la fiammata della formazione ospite è Frank Gaines per il 7-12. Logan infila la terza tripla in meno di 5 minuti, a cui risponde Smith dalla lunga distanza (10-12). Con due triple consecutive Sokolowski porta Treviso in doppia cifra di vantaggio, 10-21. Ai due canestro e fallo di Pecchia e Gaines seguono Chillo e Vildera per il 15-25. Chiudono il quarto i giri in lunetta di Gaines da una parte e Imbrò dall’altra, 17-26.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto, l’Acqua S. Bernardo prova a cominciare carica questo secondo quarto, con un and one di Thomas per il -6 (20-26). I canestri di Vildera per TVB e del giovanissimo Procida per Cantù portano il punteggio sul 22-28. Con un altro mini-parziale di Sokolowski (canestro e liberi), la De’ Longhi Treviso torna a +10, 22-32. A due canestri di Johnson, seguono altri due canestri di un ottimo Sokolowski in questo quarto (27-36). Procida converte la tripla del 30-36 e poi vola a stoppare Vildera. Johnson riavvicina ulteriormente, ma Logan realizza un’altra tripla per il 32-29. Altro tiro dai 6.75 per Procida, a cui risponde lo stesso Logan (35-41). Johnson e Gaines con un and one riportano la formazione di coach Bucchi addirittura a -1 (40-41). Con Imbrò da distanza siderale e due liberi di Sokolowski Treviso torna solidamente avanti 40-46. A una tripla di Gaines, risponde Sokolowski (18 per lui nel primo tempo) per mandare i due team negli spogliatoi a quota 43-48.

TERZO QUARTO

Dopo un grande primo tempo di Sokolowski e Logan, nel terzo quarto è Russell a trascinare l’attacco di TVB – aprendo il parziale con due liberi per il 43-50. Con un parziale rifmato Smith, Luenen e Gaines (3 triple in meno di 1 minuto e mezzo), la squadra di casa si porta per la prima volta in vantaggio 52-50. Russell pareggia a quota 52 e dopo una serie di errori da una parte e dall’altra riporta TVB avanti 52-54 con un bel canestro in penetrazione. A Kennedy per il 54 pari, risponde lo stesso Russell in contropiede servito da Sokolowski per il 54-56. Smith infila la tripla del controsorpasso (57-56). Dopo un tap in di Pecchia, allo stesso Smith viene sanzionato un fallo tecnico – grazie al quale Sokolowski converte il libero del 59-57. Segna ancora Pecchia, a cui risponde nuovamente Sokolowski guadagnandosi un giro in lunetta (61-58). Chillo segna il primo canestro della sua partita grazie a una bella palla schiacciata a terra da Vildera, riportando i suoi a -1 (61-60). Kennedy e Gaines riallontanano Cantù con 5 liberi per finire il quarto sul 66-60.

QUARTO QUARTO

Nell’ultimo parziale la formazione di coach Menetti non riesce a ritrovare ritmo, e concede immediatamente altri due punti a Kennedy (68-60). Akele finalmente sblocca l’attacco di TVB, che con due liberi di Chillo e un bel canestro di Russell si riavvicina 68-66. Dopo un appoggio facile in contropiede, Smith ha la possibilità di allungare ulteriormente grazie al libero per il fallo tecnico fischiato a Logan (71-66). Nuovamente Akele prova a prendersi sulle spalle i suoi e realizza la prima tripla del secondo tempo per Treviso, dopo 13 errori, 71-69. I liberi di Pecchia e Gaines ristabiliscono il +6, 75-69. Mekowulu non molla e prova ad entrare in partita con una schiacciata per il 75-71. Smith e Bayehe non ci stanno e realizzano i canestri del 79-71. Russell con l’ennesimo sprint in penetrazione conquista il 79-73, ma – con un po’ di fortuna – Gaines trova il canestro semi-impossibile dell’81-73. Dopo un giro in lunetta di Bayehe, la partita si chiude con una tripla di Mekowulu per l’83-76, pareggiando il +7 dell’andata nella vittoria di Treviso al Palaverde.

La De’ Longhi Treviso Basket resta, quindi, a quota 16 punti, con 8 vittorie e 11 sconfitte. Nelle prossime giornate, la formazione di coach Menetti disputerà due partite consecutive in casa, contro Reggio Emilia il 7 marzo e contro la Fortitudo Bologna il 14.

CQUA S. BERNARDO CANTU’ – DE’ LONGHI TREVISO 83-76

ACQUA S. BERNARDO: Smith 14 (2-4, 3-7), Gaines 22 (4-7, 2-8), Pecchia 9 (3-3, 0-3), Leunen 6 (2-3 da 3), Bayehe 6 (2-7); Thomas 3 (1-1, 0-1), Kennedy 6 (2-3), Procida 8 (1-1, 2-3), Johnson 9 (3-6, 1-2). Ne: La Torre, Baparapè, Caglio. All.: Bucchi

DE’ LONGHI: Russell 14 (6-9, 0-2), Logan 14 (1-4, 4-11), Sokolowski 20 (4-6, 2-7), Akele 5 (1-4, 1-2), Mekowulu 9 (3-3, 1-1); Vildera 4 (2-3), Imbrò 4 (0-1, 1-5), Piccin 0 (0-1), Chillo 6 (2-2). Ne: Bartoli. All.: Menetti

ARBITRI: Rossi, Sardella, Bongiorni

NOTE: parziali 17-26, 43-48, 66-60. Tiri liberi: CNT 17/20, TV 11/14. Da 2: CNT 18/32, TV 19/33. Da 3: CNT 10/27, TV 9/28. Rimbalzi: CNT 35 (8 off., Leunen 8), TV 40 (13 off., Akele 10). Assist: CNT 24 (Smith 6), TV 13 (Russell, Sokolowski 4). Perse: CNT 8, TV 8 (Russell 4). Recuperi: CNT 3, TV 5. Fallo tecnico a Smith al 26’03” (59-56) e a Logan al 34’42” (70-66). 5 falli: Logan al 39’21” (81-73).

QUINTETTI

Cantù: Smith, Gaines, Pecchia, Luenen, Bayehe

Treviso: Russell, Logan, Sokolowski, Akele, Mekowulu