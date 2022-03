La lotta al Palaradi premia Cremona: Treviso perde 74 a 67

Per la 24^ giornata di campionato la Nutribullet Treviso Basket scende in campo al PalaRadi per l’importantissima sfida con la Vanoli Cremona. Coach Galbiati schiera per la palla a 2 Poeta, Pecchia, Cournooh, Tinkle e Dime. I 5 titolari di TVB, invece, sono, Russell, Bortolani, Sokolowski, Akele e Jones.

Andrea Pecchia firma immediatamente il 2-0 dimostrando da subito il carattere di Cremona. Jones inchioda il 2 pari e realizza il canestro del primo vantaggio TVB, 2-4, su assist di Nicola Akele, ex di giornata insieme all’assente Henry Sims. Pecchia realizza il 6-4, ma una splendida palla di Sokolowski serve Bortolani dall’arco per il +1. Il secondo canestro di fila di Bortolani regala a TVB il 6-9, ma dopo una serie di errori McNeace trova i 4 punti consecutivi del 10-9. AJ ancora una volta trova la via del canestro, ma Tinkle risponde con l’appoggio e la tripla del 15-11. Akele corregge con il tap in e un canestro di McNeace porta il punteggio sul 17-13, che chiude il primo periodo.

Il secondo quarto si apre con un libero per Juskievicius, per un tecnico a Imbrò a cronometro fermo. Il Capitano, però, si fa perdonare immediatamente con le due triple del 18-19. Spagnolo piazza la bomba del controsorpasso, ma replica Jones per il 21 pari. McNeace continua a macinare punti in area e al suo canestro seguono due punti impossibili di Imbrò, 23-23. Bortolani allo scadere dei 24 appoggia il +2, ma Spagnolo piazza il 2/2 dalla linea della carità (25-25). Al canestro di Chillo, replica Poeta con 4 punti di fila per l’ennesimo sorpasso di questa gara, 29-27. Tinkle pesca il +4 di casa dopo diverso tempo di difficoltà offensive per entrambe le formazioni, ma Akele da centro area realizza il 31-29. Dimsa dall’arco in contropiede riporta TVB avanti con una tripla pesantissima (31-32), a cui seguono due liberi di Dime. I giri in lunetta per Imbrò da una parte e Cournooh dall’altra e una penetrazione di Russell allo scadere mandano le squadre negli spogliatoi sul 34-36.

Bortolani apre il secondo tempo e una schiacciata di Sokolowski in contropiede permette a TVB di portarsi sul 34-40. Una schiacciata in tap in di Jones permette a TVB di continuare il proprio parziale in avvio di terzo periodo, 34-42. Sbloccano Cremona le triple di Tinkle e Pecchia per il nuovo -2 Vanoli. Un canestro di Spagnolo da rimbalzo offensivo sigla l’8-0 del team di casa e la nuova parità (42-42). Imbrò torna a realizzare per fermare il parziale avversario, ma Cournooh appoggia il 44 pari. Una bella palla di Imbrò per Chillo permette al lungo di conquistare il 44-46 e Russell con un jumper dei suoi porta TVB avanti di 4. Juskevicius di personalità segna dai 6.75 e Pecchia in contropiede schiaccia il sorpasso Cremona (49-48). Prosegue il parziale del team di coach Galbiati con i liberi di Pecchia e un alley oop per McNeace (52-48). Una tripla di Chillo ferma il buon momento avversario, ma McNeace trova il 54-51. Juskievicius pesca un canestro impossibile che fa esplodere il PalaRadi, ma di furbizia Dimsa guadagna i liberi del 56-53 a 1.8 dal termine del terzo periodo.

Spagnolo dall’arco e Jaskievicius ancora una volta allo scadere dei 24 firmano il massimo vantaggio Vanoli (61-53). Un and-one di Chillo sblocca TVB dopo un minuto e mezzo difficile; un classico alley oop per Jones e un canestro di Sokolowski dopo palla recuperata da Bortolani permette alla squadra ospite di riportarsi sul -1 (61-60). Lo stesso Sokolowski conquista un giro in lunetta per la parità, ma Juskevicius è on fire e realizza il 63-61. Pecchia è costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio a metà quarto quarto e quando riparte il gioco McNeace schiaccia il 65-61. Bortolani trova il canestro e un giro in lunetta per il 65 pari a 3 minuti e mezzo dalla fine del match. Ancora una volta McNeace riesce a imporsi in area, ma è nuovamente Bortolani con i liberi ad ottenere il 67-67. Cournooh con la magia riporta i suoi avanti a 1 minuti e 20 dal termine e la penetrazione di Spagnolo regala a Cremona il 71-67. TVB fatica a trovare la via del canestro nel finale e un libero di McNeace a 25 secondi dalla fine porta i padroni di casa sul +5 (72-67). Con 11.3 secondi rimasti un 2/2 a cronometro fermo di Cournooh regala al team di casa la vittoria, 74-67. La Nutribullet Treviso Basket tornerà in campo al Palaverde domenica 3 aprile per l’importante sfida con Napoli, valida per la 25^ giornata di campionato.

VANOLI CREMONA – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 74-67

VANOLI: Poeta 4 (2-2), Cournooh 7 2-8, 0-4), Pecchia 12 (3-7, 1-5), Tinkle 10 (2-2, 2-7), Dime 2 (0-2); McNeace 17 (8-9), Zacchigna, Spagnolo 12 (2-9, 2-5), Vecchiola, Kohs, Juskevicius 10 (3-3, 1-3). Ne: Errica. All.: Galbiati

NUTRIBULLET: Russell 4 (2-10), Bortolani 15 4-5, 1-6), Sokolowski 5 2-5, 0-4), Akele 4 (2-2), Jones 12 (6-9, 0-3); Imbrò 12 (2-5, 2-6), Chillo 10 (2-4, 1-3), Dimsa 5 (0-2, 1-5). Ne: Jurkatamm, Vettori. All.: Menetti

ARBITRI: Rossi, Bettini, Noce

NOTE parziali 17-13, 34-36, 56-53. T.l.: CR 12/18, TV 10/12. Da 2: CR 22/42, TV 21/42. da 3: CR 6/24, TV 5/27. Rimbalzi: CR 40 (10 off., McNeace e Pechia 7), TV 41 (12 off., Jones 10). Assist: CR 15 (Spagnolo 8), TV 14 (Sokolowski 5). Perse: CR 7, TV 11. Recuperi: CR 7, TV 2. Fallo tecnico a Imbrò al 10′ (17-13). Infortunio a Pecchia al 35’08” (63-61).