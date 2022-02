Champions League, impresa sfiorata per TVB: il Darussafaka vince in volata

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Imbrò, Jurkatamm, Sokolowski, Chillo e Jones. Özdemiroglu apre le danze, Jurkatamm segna dall’arco ma sul versante opposto si infortuna gravemente. Imbrò e Chillo vanno a bersaglio dalla lunga distanza, Sokolowski li segue a ruota: per TVB è già 4/6 da tre. Özdemiroglu è il leader della manovra offensiva del Darussafaka, i padroni di casa sono ora ad un possesso di distanza dalla NutriBullet. Dimsa si iscrive a referto piazzando 5 punti di fila e regalando il massimo vantaggio a Treviso (+8), dall’altro lato l’ex Pistoia Boothe realizza il mini break di 5-0 che rimette il Darussafaka a contatto. Dopo i primi dieci minuti, TVB conduce 19-21.

Caupain impatta il match sul 21-21 con un canestro in penetrazione, Bortolani prosegue la sua ottima serata con un gioco da tre punti. Si entra in una fase della partita fatta di sorpassi e contro sorpassi, Treviso continua a fare affidamento sulle alte percentuali dall’arco. Il 5-0 personale di Guler induce Menetti a chiamare time-out, il Darussafaka sta infatti trovando la via del canestro con troppa facilità. Jones, su assist di Faggian, interrompe il digiuno di Treviso, ma il pallino del gioco è in mano ai turchi e infatti Menetti ricorre ad un altro time-out dopo il mini break dei padroni di casa (4-0). Imbrò e Sokolowski suonano la carica dalla lunga distanza, si va all’intervallo sul 44-40 per il Darussafaka.

La stanchezza inizia a farsi sentire tra le fila trevigiane: l’antisportivo fischiato a Jones lancia il Darussafaka verso il vantaggio in doppia cifra (50-40; 8:31). Özdemiroglu allunga il break dei suoi (9-0), TVB deve ancora segnare dall’inizio del terzo quarto. Piove sul bagnato per i ragazzi di coach Menetti: gli arbitri fischiano un tecnico a Imbrò e il Darussafaka vola sul +16. Nel momento di massimo difficoltà, Treviso si aggrappa alle fiammate offensive di Bortolani e Dimsa: il vantaggio dei padroni di casa si è dimezzato (60-52; 4:05). McCullough e Boothe fanno respirare il Darussafaka, Treviso resta però viva sotto la doppia cifra di svantaggio. Il terzo quarto ha un finale incandescente. Approfittando dell’antisportivo fischiato a McCullough, la NutriBullet piazza il 7-0 che le consente di arrivare a -1 (69-68) quando mancano dieci minuti al suono della sirena finale.

Treviso rimette la testa avanti con la tripla di Sokolowski (10-0), Özdemiroglu brucia Chillo in penetrazione e realizza un gioco da tre punti. Si scaldano gli animi a sei minuti dalla fine, d’altronde la posta in palio è alta e così l’intensità fisica messa in campo dalle due squadre. Il Darussafaka, sulle ali del solito Özdemiroglu, va a + 5 con un break di 6-0, Menetti chiama time-out per cercare di propiziare l’ennesima reazione di TVB. L’esito non è quello sperato, i tentativi offensivi di Treviso sono mal costruiti, dall’altro lato Caupain chiude virtualmente i conti con due triple. Il Darussafaka gioca con il cronometro e vince 88-76, Treviso esce comunque a testa alta.

MARCATORI

Darussafaka: Caupain 19, Özdemiroglu, 18, Olaseni 16, Boothe 9

NutriBullet Treviso Basket: Bortolani 19, Sokolowski 17, Akele 9, Dimsa 8

PAGELLE

NutriBullet Treviso Basket:

Giordano Bortolani 8.5 Entra in partita a cavallo del primo e secondo periodo, mentre nel terzo si prende la squadra sulle spalle e propizia la rimonta dal -16 con i suoi canestri in isolamento. Ennesima grande prova di maturità dell’ex Brescia.

Michal Sokolowski 8 Leader offensivo con una prova balistica dall’arco strepitosa (5/8). All’inizio dell’ultimo quarto segna 5 punti consecutivi, dando a TVB quello che sarà l’ultimo vantaggio della serata.

Matteo Imbrò 5.5 Costretto anche stasera agli straordinari, si carica la squadra sulle spalle dal punto di vista offensivo ed emotivo in avvio di quarto e dopo l’infortunio di Jurkatamm. Con il passare dei minuti però la stanchezza si fa sentire in termini di percentuali dal campo e palle perse (7, troppe).

Tomas Dimsa 6 Bravo ad uscire dai blocchi e a colpire dalla lunga distanza, ma per portare a casa una partita simile, nella situazione di emergenza in cui si trovava TVB, doveva prendersi qualche responsabilità in più.

Matteo Chillo 5.5 L’assenza di Sims impone che si alterni con Jones nel ruolo di centro, aspetto che lo condiziona. Spesso il Darussafaka attacca sul suo lato trovando parecchi punti. È bravo a servire i compagni (5 assist).

Aaron Jones 5 È colui che accusa in modo più evidente lo sforzo fisico della trasferta di Pesaro, in cui era stato uno dei migliori in campo. Troppo soft sotto canestro sul piano offensivo, deconcentrato e in ritardo in un paio di situazioni difensive (antisportivo evitabile all’inizio del terzo quarto).

Nicola Akele 7 Al rientro dopo lo stop per Covid-19, subisce inizialmente la fisicità del Darussafaka sotto canestro prima di prendere confidenza con il parquet. Nel finale di terzo quarto piazza 5 dei 7 punti di parziale che consentono alla NutriBullet di passare dal -8 al -1.

DeWayne Russell 5.5 Come Akele, anche per lui si è trattato di un ritorno in campo dopo la positività al Covid-19. Ha bisogno di ritrovare la condizione fisica dopo quasi due settimane senza partite.

Mikk Jurkatamm S.V. Segna una tripla in avvio di gara prima di infortunarsi gravemente e lasciare il campo accompagnato dai compagni. Purtroppo, dal replay l’entità dell’infortunio appare chiara. Un grande augurio di pronta guarigione.

Leonardo Faggian S.V. Entra in campo per far rifiatare Bortolani. Serve un bell’assist a Chillo.