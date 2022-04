Prosegue la crisi della NutriBullet Treviso: Napoli espugna il Palaverde

Mettere in sicurezza la Serie A. Si può sintetizzare così il valore che aveva la sfida tra NutriBullet Treviso Basket e GeVi Napoli, dato che entrambe le compagini si trovavano a quota 18 punti in classifica, con appena due vittorie di margine sulla zona retrocessione occupata da Fortitudo Bologna e Vanoli Cremona. Ad aggiudicarsi il match dalla doppia valenza è stata la GeVi Napoli, che ha vinto 67-77. La NutriBullet, fischiata dal pubblico di casa, ha pagato un primo tempo terrificante in cui ha segnato appena 13 punti tirando 6/20 da due e 0/13 dalla lunga distanza. Treviso ha reagito nella seconda frazione, aggiudicandosi il parziale del terzo quarto 27-15, ma questo non ha impedito a Napoli di mantenere il meritato vantaggio fino al suono della sirena. Per Treviso la situazione in classifica si fa delicata, e la precaria prestazione di questa sera non può che essere un serio campanello d’allarme.

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Dimsa, Sokolowski, Chillo e Jones. Il primo canestro dal campo della partita è di Russell dopo ben due minuti e mezzo dalla palla a due, a sbloccare Napoli è invece McDuffie. Zerini segna una tripla, Russell dalla media distanza tiene la NutriBullet avanti di un possesso. Treviso fatica dalla lunga distanza, Napoli no: le due bombe di McDuffie valgono il +7 campano. Il primo quarto si chiude sul 10-17 per Napoli: punteggio basso e molti errori al tiro da ambo le parti.

La manovra offensiva della NutriBullet è prevedibile e innocua, Menetti è costretto a chiamare time-out dopo il canestro del +9 firmato dall’ex Parks. La pausa non porta i frutti sperati, Napoli trova il vantaggio in doppia cifra mentre Treviso continua a litigare con il ferro. Al Palaverde è notte fonda, Napoli allunga sul +15. Nel finale di periodo Napoli piazza un break di 10-0, propiziato dalle triple di Parks e Vitali, andando all’intervallo in vantaggio 13-37. Inqualificabile il primo tempo di Treviso, che ha segnato la miseria di 3 punti in dieci minuti.

Arriva la reazione della NutriBullet: parziale di 8-0 per aprire il terzo quarto. McDuffie e Rich svegliano Napoli dal torpore, gli ospiti mantengono un vantaggio di 19 lunghezze. Sokolowski va a bersaglio con la seconda tripla della sua serata, Imbrò realizza un gioco da tre punti: Treviso a -14. Adesso è la difesa dei padroni di casa a concedere poco ai campani, che subiscono un altro parziale importante (9-0). McDuffie segna l’ultimo canestro del terzo quarto: a dieci minuti dalla fine Napoli conduce 40-52.

Treviso rientra in partita con un break di 5-0, realizzato dalla ditta Sims-Imbrò. Napoli si aggrappa al suo miglior uomo, McDuffie, che con 5 punti consecutivi riporta Napoli ad avere un vantaggio in doppia cifra. Napoli scappa nuovamente a +13 con il canestro in contropiede di Velicka, Menetti ferma il gioco per evitare che gli ospiti prendano ritmo. Il tentativo è vano: McDuffie va a bersaglio con la tripla del +16 e spegne le speranze di rimonta trevigiane. Le triple di Imbrò e Dimsa rendono solo il passivo meno amaro: Napoli sbanca il Palaverde 67-77.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Dimsa 22, Chillo 11, Sims 8, Chillo 7

GeVi Napoli: McDuffie 27, Parks 16, Zerini 12, Rich 9

PAGELLE

NutriBullet Treviso Basket

DeWayne Russell 4.5 Cancellato fisicamente dalla difesa napoletana, offensivamente segna due jumper in avvio prima di spegnersi. Non riesce a mettere in ritmo i compagni.

Matteo Imbrò 6 Uno degli ultimi ad arrendersi, il capitano di TVB riesce a riprendersi dal brutto primo tempo chiudendo con 11 punti e 3 assist.

Michal Sokolowski 5 Si sblocca nel secondo tempo, con due triple che danno il via al tentativo di rimonta trevigiano. Questo però non può bastare a fronte dei primi due quarti conditi da due palle perse e uno 0/4 dal campo.

Giordano Bortolani 5 Penalizzato anche dall’infortunio al polpaccio subito in avvio, non trova le sue classiche triple e si fa battere spesso e volentieri in 1vs1.

Matteo Chillo 5.5 Si batte come può nel pitturato da under size, segnando 7 punti ma faticando molto nella lotta a rimbalzo.

Henry Sims 6 Nell’ultimo quarto si rivedono sprazzi del Sims di inizio stagione, ma siamo distanti da quella continuità che servirebbe a lui e alla squadra.

Tomas Dimsa 6.5 Principale, se non unica, bocca di fuoco dell’attacco trevigiano con 22 punti, anche se le percentuali dall’arco non fanno sorridere (3/9). Fa scorrere troppo il cronometro nei momenti in cui si trova a gestire i possessi.

Aaron Jones 5.5 La schiacciata in avvio sembra far presagire un’altra serata all’insegna della solidità offensiva e difensiva, in realtà si perde anche lui come il resto della squadra.

Nicola Akele 4 Un fantasma, ombra del giocatore della prima parte di stagione. 0 punti in 18 minuti, ma soprattutto un gioco da tre punti regalato a McDuffie all’inizio del quarto periodo, quando TVB era faticosamente rientrata in partita sul -7.