Champions League, a TVB il primo atto dei play-in: Lavrio K.O. al Palaverde

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Bortolani, Dimsa, Chillo e Sims. Russell apre le danze con una tripla, Sims segna su rimbalzo offensivo: 5-0 TVB. I greci replicano con un contro break di 9-0 propiziato da Williams e Smith, un chiaro segnale per Treviso che non deve abbassare la guardia in difesa. Sims è la principale arma offensiva dei padroni di casa in questa fase, l’ex Effe ha infatti piazzato 9 punti di fila. Con il Lavrio sul +4, Dimsa si prende la scena con 3 triple consecutive (9-0) che rimettono TVB al comando della partita. Il primo quarto termina 23-20 per Treviso.

Imbrò segna dall’arco e si iscrive a referto, Russell realizza un gioco da tre punti: Treviso resta avanti di due possessi. Dimsa spara da tre ancora una volta, ma Menetti chiama time-out perché la difesa di TVB è troppo soft. Il Lavrio si riporta a -3 dopo la tripla di Williams, Treviso piazza però un mini break (5-0) sfruttando anche il tecnico fischiato a coach Serelis. Bortolani segna dalla lunga distanza negli ultimi secondi del secondo quarto, si va all’intervallo sul 44-36 per i padroni di casa.

Entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro in questo inizio di secondo tempo. Sims dall’arco dà alla NutriBullet un vantaggio in doppia cifra (+11), ma il Lavrio è vivo e si rimette in scia con un mini break di 5-0. Bortolani dà respiro all’attacco di TVB con due bei canestri dalla media, Russell spara la tripla del nuovo +11. Akele segna dal post il suo primo canestro post infortunio, dall’altro lato Smith prosegue la sua ottima serata con un’altra tripla. A dieci minuti dalla fine, la NutriBullet conduce 63-57.

Dopo essere rimasto a secco nel terzo quarto, Dimsa torna a segnare dalla lunga distanza. Le difese delle due formazioni la stanno facendo da padrone, tanto che si gioca due minuti senza assistere a canestri dal campo. Bortolani e Russell rispondono alle fiammate offensive di Sanders, si rimane sul +11 per Treviso. Smith commette fallo antisportivo su Dimsa lanciato in contropiede, è in questo frangente che la partita prende definitivamente i binari dei padroni di casa. Russell mette in ghiaccio il match dall’arco, Treviso dilaga, gioca con il cronometro e vince 87-72.



MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Sims 22, Dimsa 19, Russell 18, Bortolani 10

Lavrio Megabolt: Sanders 17, Smith 17, Williams 12, Mouratos 12