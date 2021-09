Champions League, Treviso avanza al secondo turno dei preliminari: domati nettamente i London Lions

Buona la prima. Non poteva esserci miglior esordio in Europa per la NutriBullet Treviso Basket, che davanti ai quasi mille spettatori del Palaverde ha travolto i London Lions 89-62. Il divario tra i due roster è stato evidente fin dai minuti iniziali. Treviso ha sempre condotto con un vantaggio in doppia cifra, sfruttando le ottime percentuali al tiro e le numerose falle difensive dei Lions. Coach Menetti ha avuto l'occasione di dare minuti a tutta la squadra, facendo rifiatare i suoi role player in vista dell'impegno di mercoledì prossimo contro i Dakken Bears. In palio c'è l'accesso alla finale del gruppo B dei Qualification Round, non si può sbagliare.

CRONACA Menetti schiera Russell, Bortolani, Dimsa, Akele e Sims, mentre il quintetto della formazione inglese è composto da Williams-Washburn, Kelley, Williams, Teague e Majauskas. Partono meglio i padroni di casa: mini break di 5-0 realizzato da Sims e Russell. I Lions entrano in partita sfruttando le fiammate di Kelley e Williams, ci pensano però Bortolani e Akele a mantenere inalterati i due possessi di vantaggio di TVB (14-9; 4:30). Sims è il più ispirato della NutriBullet, i suoi tagli sulla linea di fondo si stanno rivelando difficili da arginare per la difesa londinese. Bortolani va a bersaglio dalla lunga distanza, coach Macaulay è costretto al time-out. Il canestro fortunoso di Chillo chiude il primo quarto: la NutriBullet conduce 23-12.

La tripla di Reese inaugura il secondo quarto, Treviso piazza un parziale di 6-0 ed è saldamente in controllo del match (31-17; 7:44). I London Lions interrompono il ritmo dell’attacco trevigiano con un contro break (6-0), il vantaggio dei padroni di casa si è dimezzato in pochi minuti e ciò porta Menetti a chiamare time-out. Sims completa un bel coast to coast appoggiando due punti al vetro, Bortolani schiaccia in contropiede: Treviso esce bene dal time-out e si riprende l’inerzia del match. Sims show nel finale di quarto: 5 punti consecutivi che lo fanno andare in doppia cifra (13 punti). Si va all’intervallo sul 42-27 per Treviso.

Sims riprende da dove aveva lasciato: gioco da tre punti dopo un bel rimbalzo offensivo. Reems e Kelley tengono vivo l’attacco dei Lions, ciò non impedisce a Treviso di scappare sulle ali delle giocate di Russell e Sokolowski (51-32; 6:55). Cugini segna dalla lunga distanza per ben tre volte di fila: ossigeno puro per i London Lions, che restano aggrappati alla partita. All’uscita dal time-out di coach Menetti, Dimsa e Bortolani vanno a bersaglio dall’arco e ridanno a Treviso il pieno controllo del match. I Lions piazzano un mini break (5-0) grazie all’ennesima tripla di Cugini e al jumper di Reese, Sokolowski va a bersaglio sulla sirena e consente alla NutriBullet di chiudere il terzo quarto avanti 64-46.

L’inizio dell’ultimo periodo certifica il dominio dei padroni di casa: Chillo si prende la scena con 5 punti in due minuti e manda la NutriBullet a +25. L’ultimo ad arrendersi per i Lions è il solito Lorenzo Cugini, che continua la sua serata perfetta da oltre l’arco (5/5). La seconda metà di quarto è puro garbage time, i padroni di casa dilagano e vincono 89-62.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Sims 16, Bortolani 13, Dimsa 12, Sokolowski 11

London Lions: Cugini 19, Reese 12, Williams-Washburn 8, Kelley 6