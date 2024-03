Treviso Basket si aggiudica lo scontro diretto: superata Pesaro al Palaverde

Una vittoria di peso. La Nutribullet Treviso centra il quarto successo consecutivo, aggiudicandosi lo scontro diretto contro Pesaro per 93-89. Si tratta di passo decisivo per il campionato di TVB, che aggiunge altri due punti di margine dalla zona retrocessione (+6) occupata proprio da Pesaro e dalla Happy Casa Brindisi. La partita ha preso i binari dei padroni di casa solo nell’ultimo periodo. Treviso ha piazzato un break di 7-0, propiziato da due triple consecutive di Ky Bowman, che le ha consentito di portarsi sul +9. Pesaro non ha mollato, ricucendo fino al -3 sulla scia delle giocate di Andrea Cinciarini. Il pallone del potenziale pareggio pesarese è stato però rubato da Justin Robinson, che ha poi segnato i due liberi cruciali per l’esito finale. Per Treviso il migliore in campo è Pauly Paulicap, che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 8 rimbalzi, mentre a Pesaro non basta mandare 5 uomini in doppia cifra.

CRONACA Coach Frank Vitucci schiera in quintetto Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap. A rompere il ghiaccio ci pensa Justin Robinson seguito dal 2+1 di Paulicap. Mazzola colpisce da oltre l’arco, ma Ky Bowman risponde con la stessa moneta. Bamforth ne appoggia due e di nuovo Mazzola da lontano segna per il pareggio. L’intensità è altissima così come il punteggio: altre due triple a firma Bamforth e McDuffie lanciano Pesaro sul 14-16 di metà primo quarto, coach Vitucci chiama timeout. Terry Allen spara dall’angolo e TVB torna avanti, ma la Carpegna Prosciutto continua la grande serata balistica con Ford (6/12 da 3 nei primi 10′). La partita prosegue sui binari dell’equilibrio con i punti di Robinson, Allen e Paulicap da una parte e Ford e Wright Foreman dall’altra. I primi punti di Harrison portano Treviso a +4, ma la tripla finale di Wright-Foreman fissa il punteggio alla prima pausa sul 27-26 per TVB.

La tripla di Visconti apre il secondo quarto, ma Treviso c’è: Faggian ruba palla mandano a segnare Mezzanotte: 31-29 e time out Sacchetti. Pesaro si affida ancora a Visconti e con i liberi di McDuffie trova il +3. Tripla di Andrea Mezzanotte ed ennesima parità. Mazzola torna a segnare ma Allen e Bowman ricacciano sotto marchigiani: 38-36 con 4′ da giocare. Continuano i sorpassi e controsorpassi: a Cinciarini e McDuffie risponde Terry Allen con il decimo e undicesimo punto personale. Il primo canestro di Olisevicius è una tripla e vale il 43-40 che consiglia Sacchetti al time-out. Pesaro torna avanti con Bamforth, ma l’ultimo canestro è di Robinson proprio sulla sirena: si va all’intervallo sul 45-44 per la Nutribullet.

Bluiett riapre le danze da lontano, la risposta arriva con un volo di Bowman per la parità. Bluiett allo scadere e Cinciarini dalla lunga distanza fanno scappare la Vuelle; Olisevicius torna a segnare da lontano e Paulicap cancella il tentativo di schiacciata di McDuffie, 50-52 a 6′ dall’ultima pausa. Altro gioco da 3 punti di Pauly Paulicap e altra parità. Si scalda Bowman: 5 punti in fila e TVB ci riprova sul 59-57. Cinciarini dalla lunetta e Robinson dalla media: continua l’equilibrio. Wright-Foreman spariglia con la tripla, ma ancora Paulicap, dopo il rimbalzo offensivo, riporta avanti la Nutribullet. Il canestro di Allen e il viaggio in lunetta di Bowman fissano il punteggio del terzo periodo sul 67-64 Nutribullet.

Harrison segna il primo canestro del quarto periodo. Wright-Foreman risponde a cronometro fermo, ma il numero 7 è ispirato e va a bersaglio dopo la virata per il 71-66. La Carpegna Prosciutto resta in scia con la tripla di Tambone, ma Paulicap raggiunge quota 15 dalla lunetta. Ky Bowman si rimette al lavoro e spara 6 punti in fila per il massimo vantaggio della partita sul 78-69 con 6’3′” da giocare. Pesaro prova a tornare in partita con un mini break di 4-0, ma è Olisevicius a ricacciare indietro gli ospiti con la sua terza tripla personale. Cinciarini e Zanelli si scambiano un paio di canestri con Pesaro che risale fino al -5. Paulicap rimette in moto TVB con un 2/2 in lunetta a 180″ alla sirena finale. La squadra di Sacchetti non molla: favorita da un tecnico fischiato a Olisevicius e con il jumper di Wright-Foreman è di nuovo -2. Harrison con 4 tiri liberi consecutivi rimette 5 punti tra le squadre, ma Justin Wright-Foreman non ci sta e segna ancora per il -3 con 63″ sul cronometro (89-86). La Carpegna Prosciutto ha in mano il possesso del pareggio ma Robinson scippa il pallone e subisce il fallo: in lunetta fa 2/2. TVB difende bene, Harrison vola a rimbalzo e mette in ghiaccio il risultato: finisce 93-89 per Treviso Basket.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Bowman 21, Paulicap 17, Harrison 14, Allen 13

Carpegna Prosciutto Pesaro: McDuffie 17, Cinciarini 14, Mazzola 11, Wright-Foreman 11

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ky Bowman 7.5 Dopo una prima metà di gara condizionata da parecchie forzature, si accende nel terzo periodo con 10 punti. Nell’ultimo quarto TVB si affida al suo estro e lui non delude, segnando le due triple consecutive che valgono il +9. Chiude da top scorer (21 punti).

Justin Robinson 8 Efficace dentro l’area già nel primo quarto con 6 punti, non forza mai la giocata e contribuisce al buon ritmo offensivo di Treviso. Bravo a creare separazione dal palleggio, come in occasione del buzzer beater di fine secondo quarto. Decide la partita rubando il pallone a Wright Foreman sul -3 Pesaro e segnando entrambi i liberi a disposizione dopo il fallo obbligato della Carpegna.

Alessandro Zanelli 7 Limitato dai falli, commette il terzo già nella seconda frazione, si rende utile come assistman pescando bene i tagli dei compagni. Segna un canestro molto importante nell’ultimo periodo, superando Cinciarini in penetrazione e tenendo l’inerzia del match dalla parte di TVB.

D’Angelo Harrison 7.5 Più focalizzato sul versante difensivo che quello offensivo nei primi tre quarti. Inaugura l’ultima frazione con due canestri consecutivi di pregevole fattura e non sbaglia i tiri liberi decisivi per le sorti del match. Ottima presenza a rimbalzo (6).

Terry Allen 7 Sugli scudi soprattutto nella prima parte di gara, chiusa con 11 punti. Nel secondo tempo calano le sue percentuali, ma resta comunque una prova di spessore in cui si fa notare per la capacità di costruire canestri di classe dal post.

Pauly Paulicap 8.5 Domina il duello con Mazzola sotto le plance e si conferma l’ingrediente decisivo per le vittorie di TVB. Con lui a difendere l’area piccola è dura per gli avversari segnare e anche stasera lo dimostra con un paio di stoppate importanti. Sul fronte offensivo è chirurgico con un 6/6 nel pitturato. Completa la serata con ottime percentuali ai liberi (5/6).

Osvaldas Olisevicius 6.5 Prezioso il suo 3/4 dall’arco, realizza tiri che dimostrano la sua personalità nei momenti clou nel match. Perde però troppi palloni (6) e nel finale mostra un inconsueto nervosismo che gli causa un fallo tecnico.

Leonardo Faggian 6 Buon approccio difensivo nei minuti in cui è sul parquet.

Andrea Mezzanotte 6 Ha punti nelle mani e lo dimostra con 5 punti in 10 minuti (2/3) al tiro. Un solido contributo in uscita dalla panchina.

Gora Camara N.E.

MVP di TrevisoToday: Pauly Paulicap