Esordio da dimenticare per TVB: Reggio Emilia sbanca il Palaverde

Una partenza peggiore di questa era difficile da ipotizzare per la Nutribullet Treviso, che ha perso in casa 58-78 all’esordio in campionato contro la Unahotels Reggio Emilia dell’ex coach Max Menetti. Una partita a senso unico, che ha preso una direzione chiara già alla fine del primo quarto con il break di 10-0 degli ospiti. Nei periodi successivi, il passivo si è fatto ben più pesante (-28 nell’ultimo quarto) e a poco è servita la reazione dei padroni di casa, propiziata da Jantunen e Iroegbu, nei minuti finali del match. Treviso ha tirato con percentuali molto basse (22 % da due all’intervallo), non mostrando quella fluidità offensiva auspicata da Nicola alla vigilia del match. Gli ospiti hanno giocato meglio tecnicamente, guidati dai 19 punti e 8 assist di Andrea Cinciarini, leggendo sempre bene le manovre di TVB, che si sono spesso incentrate sulla ricerca del penetra e scarica. Treviso, a cui non è bastata la spinta dei 4652 spettatori presenti, cercherà il riscatto nella trasferta a Trento, in programma domenica 9 ottobre.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Sokolowski, Jantunen e Cooke. La Reggiana inizia con più decisione e piazza un mini break (4-0) con la ditta Robertson-Hopkins. Dopo diversi errori al tiro, Treviso si sblocca con un contro parziale che porta la firma di Iroegbu. Cinciarini propizia il primo allungo serio della partita con 5 punti consecutivi: Reggio Emilia a +7. Treviso fatica a entrare in area, gli ospiti ne approfittano per consolidare il margine di vantaggio. Il primo quarto si chiude sul 7-19 per Reggio Emilia, pienamente in controllo grazie a un parziale di 10-0.

Il secondo quarto si apre sulla falsariga del primo: continua l’emorragia offensiva di TVB, mentre la Reggiana tocca il +14 con Funderburk. Zanelli porta Treviso a quota dieci punti con la prima tripla della sua serata, Iroegbu prosegue il suo feeling con il ferro: 5-0 di Treviso. Jantunen si sblocca dall’arco, gli risponde prontamente Robertson dall’altro lato: Reggio Emilia nuovamente sul +14. La facilità con cui gli ospiti trovano punti nel pitturato costringe Nicola al time-out. Nel finale di quarto c’è una timida reazione dei padroni di casa ispirata da Banks, ma si va comunque all’intervallo sul 22-38 per Reggio Emilia.

A Treviso continua a mancare un’idea offensiva che possa mettere in difficoltà la difesa della Reggiana, che vola sulle ali dell’incontenibile Andrea Cinciarini. Dopo la tripla di Reuvers gli ospiti vanno sul +21, Nicola non può che chiamare time-out. Zanelli segna il primo canestro dal campo di Treviso dopo 5 minuti, l’ex Brindisi è l’unico che crea pericolosità offensiva per la Nutribullet in questa fase. Diouf stoppa Banks e sul versante opposto realizza l’ultimo canestro del terzo quarto: 37-60 Reggiana a dieci minuti dalla fine.

Terribile approccio all’ultimo quarto di Treviso, che sprofonda a -28 costringendo Nicola a un altro time-out. Jantunen interrompe il break di 9-0 degli ospiti, Iroegbu raggiunge Zanelli in doppia cifra: ormai TVB può giocare solo per limitare il passivo. Treviso si riporta sotto il -20 allungando il parziale (10-0), il solito Cinciarini riporta l’inerzia in favore degli ospiti. Jantunen e Iroegbu ricuciono lo svantaggio, Menetti chiama un time-out preventivo. Reggio Emilia amministra senza grossi problemi gli ultimi minuti e sbanca il Palaverde 58-78.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Iroegbu 17, Zanelli 11, Jantunen 10, Banks 7

Unahotels Reggio Emilia: Cinciarini 19, Vitali 12, Robertson 11, Hopkins 9

PAGELLE

Nutribullet Treviso

Alessandro Zanelli 6.5 Per tenacia e intensità il migliore della squadra. Nel secondo e nel terzo quarto, con le sue triple, è l’unico che cerca di dare una scossa emotiva ai compagni. Dalle sue mani passano anche le poche azioni offensive interessanti che si sono viste.

Ike Iroegbu 5.5 I quattro punti consecutivi in avvio fanno presagire una grande esodio. Cinciarini però gli fa vivere una serata complicata, lasciandolo quasi sempre sul posto. Alterna alcune buone giocate a cattive e prevedibili letture offensive. Si scioglie nell’ultimo quarto, quando Reggio Emilia ha già messo in cassaforte il risultato.

Adrian Banks 4.5 In avvio è sfortunato perché il ferro gli sputa fuori palloni già entrati, nel secondo quarto sembra mettersi in ritmo. Nella seconda metà di gara, però, si fa notare più per falli in attacco e infrazioni di passi (5 palle perse totali) che per altro. La stoppata di Diouf nel finale di terzo quarto è la sintesi della serata no.

Michal Sokolowski 4.5 Poco coinvolto nelle trame offensive. In difesa va spesso in difficoltà ed è in ritardo nelle marcature in 1vs1 contro Robertson e Anim.

Derek Cooke 4 Tralasciando la produzione offensiva, nulla, è nella metà campo difensiva che si vedono grosse lacune. Perde nettamente il duello con Hopkins, non protegge il ferro dagli assalti di Cinciarini: si sono visti debutti migliori.

Paulius Sorokas 5 Sotto canestro mette più fisicità rispetto a Jantunen e Cooke, sbaglia però quasi tutti gli appoggi da sotto.

Mikael Jantunen 5 Cerca di rompere il ghiaccio subito, dimostrando un po’ troppa fretta e incappando nelle stoppate di Diouf e Reuvers, che poi lo contengono bene fisicamente per il tutto il corso della gara. Cresce nel finale, quando però è già garbage time.

Alvise Sarto 5.5 Si presenta con un bell’assist per Zanelli, poi però non entra in partita. Il suo ingresso in campo avviene quando il match è abbondantemente compromesso

Mikk Jurkatamm 5.5 In campo per pochi minuti. Sbaglia un paio di tiri da tre prima di uscire per un colpo alla spalla.

Alessandro Simioni N.E.

Enrico Vettori N.E