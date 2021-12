La NutriBullet Treviso riprende la sua corsa: superata Reggio Emilia al Palaverde

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Dimsa, Sokolowski, Akele e Sims. Polveri bagnate per la NutriBullet in questo avvio (0/3), dall’altro lato la Reggiana piazza subito un mini break (5-0). Russell interrompe il parziale degli ospiti e sblocca TVB, Reggio Emilia resta comunque a +6 grazie alla seconda tripla consecutiva di Hopkins. Akele segna 5 punti di fila, un exploit che permette all’attacco di Treviso di trovare ritmo. Bortolani brucia Johnson in penetrazione e realizza il primo canestro della sua partita, l’ex Brescia si ripete l’azione seguente con una tripla che dà a TVB il primo vantaggio. Il primo quarto finisce 16-13 in favore della NutriBullet.

Imbrò subisce fallo antisportivo da parte di Crawford, il siciliano sfrutta l’occasione alla grande infilando 5 punti. Treviso è in fiducia e prova a staccare la Reggiana, il gioco dal post di Sims mette infatti gli ospiti a 3 possessi di distanza (7-0 TVB). Ora è Reggio Emilia a far fatica a trovare la via del canestro, ci pensa però Olisevicius dall’arco a rimettere in carreggiata gli ospiti (25-20 Treviso). Come nel primo quarto, Hopkins torna a fare la voce grossa sotto canestro e tocca la doppia cifra. Hopkins va a segno dalla lunga distanza e costringe Menetti al time-out, visto che Reggio Emilia è tornata avanti con un parziale di 7-0. Il buzzer beater di Russell dall’arco consente comunque ai padroni di casa di andare all’intervallo in vantaggio 38-37.

Russell riprende da dove aveva lasciato: altra tripla. Cinciarini e Hopkins firmano il 4-0 che riporta il match in parità (41-41). Hopkins va ancora una volta a bersaglio dall’arco: +1 per Reggio Emilia. La NutriBullet è in affanno in entrambe le metà campo, gli ospiti sono invece in ritmo e si portano a +5 con un break di 7-0. All’uscita dal time-out di coach Menetti l’inerzia non cambia, l’attacco della NutriBullet rimane troppo statico. Russell segna dalla lunga distanza, Jones fa 2/2: 5-0 trevigiano che vale la parità. Imbrò e Akele piazzano due triple nell’ultimo minuto del terzo quarto, a dieci minuti dalla fine Treviso conduce 54-51.

Bortolani risponde dall’arco al canestro da sotto di Hopkins, Imbrò realizza un gioco da tre punti: TVB ha ora due possessi di vantaggio. Reggio Emilia piazza un break di 7-0 con Thompson e Crawford (5 punti di fila), ospiti a +2. La risposta di Treviso non si fa attendere, le triple di Imbrò e Bortolani (6-0) ribaltano nuovamente il risultato e costringono coach Caja al time-out. Il capitano di TVB è in trance agonistica e ruba palla a Olisevicius, propiziando la schiacciata di Sokolowski. A quattro minuti dalla fine, la partita prende i binari di Treviso grazie all’uomo che non ti aspetti: Tomas Dimsa. Il lituano subisce infatti fallo in attacco da Cinciarini e dall’altro lato spara la tripla del +8 (massimo vantaggio). Candi segna da tre, ma Bortolani realizza un gioco da 4 punti che uccide le speranze residue della Reggiana. Jones, sempre dalla lunga distanza, mette ufficialmente il match in ghiaccio. Treviso vince 86-76 e riprende la sua corsa in campionato.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Bortolani 20, Imbrò 15, Russell 14, Jones 8, Akele 8

UNAHOTELS Reggio Emilia: Hopkins 25, Candi 14, Olisevicius 10, Crawford 9