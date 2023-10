Treviso Basket si butta via: la Reyer sbanca il Palaverde

Serata amara per la Nutribullet Treviso Basket, che crolla sul più bello e cade 77-82 contro la Reyer Venezia, incappando nella quarta sconfitta in altrettante partite. Il rammarico è enorme, perché i padroni di casa avevano approcciato la gara nel migliore dei modi, trovando ritmo in attacco e mettendo intensità in difesa. Treviso sembrava avere il match in pugno e ha toccato anche il +13, al contrario una Reyer non brillante è stata più volte sul punto di perdere la scia di TVB. Gli ospiti hanno però trovato continuità a partire dal terzo quarto con Tucker, autore di 12 punti solo nel terzo periodo, e Simms, 11 punti, che non era andato a referto nella prima parte di gara. Treviso ha staccato la spina nel momento più importante, segnando solamente 1 punto in 6 minuti e cercando forzatamente il tiro dalla lunga distanza. A quel punto per Venezia ci ha pensato Brown a piazzare il colpo del ko, con un paio di giocate offensive e difensive di pregevole fattura. La Reyer resta imbattuta e capolista, Treviso invece rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria.

CRONACA Coach Vitucci schiera in quintetto Booker, Harrison, Young, Allen e Paulicap. La Reyer trova punti con Tessitori nel pitturato, a sbloccare la Nutribullet ci pensa Booker con 5 punti in fila. Avvio di partita equilibrato, in cui Treviso sta mettendo in campo un’ottima applicazione difensiva. L’energia di Paulicap propizia un bel parziale per Treviso (8-0) e costringe Spahija al time-out. Harrison e Booker rispondono dalla lunga distanza alle iniziative di Spissu, si rimane sul +8 per la Nutribullet. Allen brucia Simms e si guadagna il canestro con il libero supplementare, Brown accorcia le distanze dall’arco. Il primo quarto si chiude sul 24-21 per Treviso.

Bowman appoggia i primi due punti del secondo quarto, Mezzanotte sfrutta il mismatch contro Brown per infilare due canestri consecutivi. Zanelli risponde dalla lunga distanza alla tripla mortifera di Witljer, Paulicap e Tessitori riprendono da dove avevano lasciato prima di accomodarsi in panchina. Zanelli forza il time-out di Spahija realizzando il canestro in contropiede che vale il +13 per TVB. La Reyer continua a litigare con il ferro, ci pensa Spissu a segnare la tripla che dà un po’ di ossigeno. Gli arbitri fischiano antisportivo a Booker, ne approfitta la Reyer per andare sotto la doppia cifra di svantaggio. Il gancio dal post di Paulicap conclude il secondo quarto: Treviso avanti 46-37.

Tucker approfitta della carambola del pallone per andare a schiacciare in campo aperto, Treviso segna il primo canestro del secondo tempo con Harrison. L’ex Brindisi si ripete con una tripla che trova però la pronta risposta di Tucker sempre dall’arco. Si abbassano le percentuali da una parte e dall’altra, si rimane sul +9 di TVB dopo l’appoggio comodo di Camara. Ancora Tucker: canestro e fallo per il giocatore più ispirato della Reyer. Zanelli serve un cioccolatino per Camara, che non sbaglia l’appoggio al tabellone e subisce anche fallo (1/1). Zanelli è leader della manovra offensiva di Treviso, ma Simms si è acceso e porta Venezia a -5. Allen e Camara riportano Treviso a +10. Tucker fissa il punteggio del terzo quarto con due canestri consecutivi: 64-58.

Mezzanotte segna una tripla importante dopo il rimbalzo offensivo di Faggian. Simms ormai è pienamente in partita e realizza un 4-0 personale che costringe Vitucci al time-out. Treviso fatica a segnare ma ci pensa Harrison in penetrazione a scacciare i fantasmi e a ridare il +7. Simms ai liberi e la tripla di Witljer riportano ufficialmente la Reyer in partita: -2 e time-out obbligato di Vitucci. La tripla di De Nicolao porta la Reyer avanti con una tripla, Harrison perde palla: Treviso ha spento l’interruttore. Treviso non segna più, la Reyer si: il gioco da tre punti di Brown vale il +4. La Nutribullet spreca ancora possessi, la Reyer va a +6. La tripla di Harrison riapre le chance di rimonta di Treviso, time-out Spahija sul -3. Bowman ruba palla a De Nicola e realizza il canestro del -1, la Reyer tiene però il vantaggio ai liberi. La tripla del potenziale pareggio di Harrison si spegne sul ferro, la Reyer la chiude dalla lunetta e vince 77-82.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Harrison 15, Paulicap 11, Mezzanotte 9, Allen 9

Reyer Venezia: Tucker 17, Brown 13, Simms 11, Spissu 10

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Alessandro Zanelli 6.5 Da capitano mette in campo tutto quello che ha. Porta subito energia dalla panchina con 5 punti consecutivi ed è poi costretto agli straordinari a causa dell’espulsione di Booker.

D’Angelo Harrison 4.5 I 15 punti non devono ingannare, perché i principali fattori che hanno portato alla sconfitta sono stati le sue innumerevoli forzature dall’arco in momenti in cui non era necessario (3/10) e le 6 palle perse. L’Harrison che si è visto in queste quattro partite è ancora un corpo estraneo al resto del gruppo.

Ky Bowman 5 Bene dentro l’area, malissimo dall’arco (0/5). Discreta applicazione difensiva (3 recuperi), ma nel finale scende di tono e non riesce a creare qualche punto dal palleggio che sarebbe stato importante.

Andrea Mezzanotte 7 In 17 minuti sul parquet fa quello che gli viene chiesto, forse anche più del dovuto. Perfetto in post basso (3/3) e autore dell’unico vero squillo offensivo dell’ultimo periodo con la tripla del +9.

Leonardo Faggian 6 Efficace a rimbalzo e nella circolazione del pallone, non si prende tiri.

Deishuan Booker 6 Una media tra il 7 per l’ottimo approccio alla partita e il 5 per la somma di tecnico e antisportivo che gli costa l’espulsione prima dell’intervallo. Peccato perché, per come era partito e per come si è articolata la gara, sarebbe stato prezioso nel finale.

Terry Allen 5.5 Non è la sua serata dall’arco (0/4). Alterna alcuni buoni momenti, come il canestro e fallo dopo aver bruciato Simms in partenza, ad alcune sbavature difensive.

James Young 4.5 Non riesce ad accendersi nei minuti che Vitucci gli concede, la sua presenza si nota poco.

Pauly Paulicap 7 One man show nel primo quarto con schiacciate, rimbalzi e le ottime giocate difensive su Simms e Casarin. Prende le misure a Tessitori dopo l’inizio un po’ traballante, nella seconda parte di gara cala però la sua produzione offensiva.

Gora Camara 7 Partita senza sbavature, roccioso a rimbalzo (8) e abile a farsi trovare pronto sotto canestro per alcuni comodi appoggi.

David Torresani S.V. Una palla persa nei due minuti in cui è in campo

Francesco Scandiuzzi N.E.