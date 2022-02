Champions League, notte buia al Palaverde: il Tofas Bursa travolge TVB

Si chiude nel peggiore dei modi la maratona di partite al Palaverde per la NutriBullet Treviso, che è incappata in una pesante débacle contro i turchi del Tofas Bursa. Gli ospiti si sono imposti 51-92, mettendo le cose in chiaro già in avvio con un parziale di 10-0. Per i padroni di casa, la serata terribile al tiro (20% da tre e 30% dal campo) si è unita al crollo di energie derivante dagli sforzi delle ultime settimane. La testimonianza più evidente del calo fisico si è verificata nel pitturato, dove i lunghi del Tofas hanno letteralmente dominato. Treviso resta a secco nel gruppo J ed è ora attesa dalla trasferta di Reggio Emilia.

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Imbrò, Sokolowski, Chillo e Jones. Partenza sprint dei turchi: 6-0 e time-out immediato di coach Menetti. Zubcic e Ugurlu allungano il parziale degli ospiti (10-0), TVB deve ancora segnare un canestro dal campo dopo 4 minuti di gioco. Jones sblocca la NutriBullet in tap-in, Sokolowski va a bersaglio dall’arco: contro break dei padroni di casa (5-0). Il Bursa riacquista un vantaggio in doppia cifra grazie alle iniziative offensive di Cook e Ennis, Simmons dalla media firma il +12. All’uscita dal time-out di Menetti, Bortolani segna dall’arco. Nel finale di quarto il Tofas infila un break di 6-0, dopo i primi dieci minuti i turchi conducono 10-23.

Treviso perde due palloni e il Tofas piazza un parziale di 9-0: è notte fonda al Palaverde. La NutriBullet non segna da 3 minuti, dall’altro lato il gioco da 3 punti di Yasar vale il +20 degli ospiti (14-34 Tofas, 6:25). Bortolani va in doppia cifra con due triple consecutive, confermandosi l’unico giocatore di TVB pericoloso offensivamente (17 punti sui 24 totali della squadra). Si va all’intervallo sul 24-46 per il Tofas, è davvero difficile ipotizzare un rientro in partita di Treviso.

L’inerzia non cambia in avvio del secondo tempo: palla persa di Sokolowski e 4-0 Tofas. Gli arbitri fischiano antisportivo a Sokolowski, Ugurlu va a bersaglio dalla lunga distanza: è il canestro del +30. Il Tofas sta attaccando benissimo: sono ben 5 le triple consecutive degli ospiti. L’ennesimo parziale del Bursa (8-0) porta la NutriBullet sull’orlo del -40 a 12 minuti dalla fine. Bortolani realizza un gioco da tre punti, a dieci minuti dalla fine il Tofas è avanti 35-74.

Nell’ultimo quarto il Tofas Bursa tocca il +42, ormai si gioca solamente per attendere il suono della sirena. Menetti schiera Faggian e Vettori, classe 2004, per far rifiatare i titolari. Il Tofas vince 51-92, la NutriBullet resta a secco nel girone.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Bortolani 19, Chillo 8, Jones 8, Imbrò 4

Tofas Bursa: Zubcic 16, Ennis 16, Yasar 14, Shepherd

PAGELLE

NutriBullet Treviso Basket

DeWayne Russell 4 Non gli riesce nulla, fin dai primi minuti si rende protagonista di molte forzature al tiro.

Matteo Imbrò 4 Minutaggio ridotto rispetto alle scorse uscite (15 min), chiude con 0/3 dall’arco e 3 palle perse.

Giordano Bortolani 7 Top scorer di Treviso, all’intervallo aveva segnato 17 punti dei 24 totali. Il peggiore nella partita contro Tortona, l’unico a salvarsi stasera.

Michal Sokolowski 4 La fotocopia della sua serata è l’inizio di terzo quarto: palla persa e antisportivo.

Tomas Dimsa 4 Considerando il feeling che ha con questa competizione, è il vero fantasma della serata: 0/6 dal campo.

Nicola Akele 4 Fuorigiri, non riesce a portare intensità fisica sotto canestro.

Aaron Jones 5.5 Un’altra serata in cui è costretto a sopperire all’assenza di Sims, questa volta il reparto lunghi avversario è semplicemente di un altro livello per poterlo reggere da solo.

Matteo Chillo 4.5 Nello starting five da 4 accanto a Jones, contenere Zubcic si rivela una mission impossible.

Leonardo Faggian S.V. Schierato da Menetti verso la fine del terzo quarto per far rifiatare i titolari.

Enrico Vettori S.V. In campo per il garbage time dell’ultimo quarto.

Henry Sims N.E.