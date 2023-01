Terzo quarto fatale per la Nutribullet: Tortona si impone al Palaverde

A poco più di mese dall’andata, la Bertram Tortona si prende la sua rivincita contro i ragazzi di coach Nicola e sbanca il Palaverde 79-87. Il match ha preso i binari degli ospiti nel terzo quarto quando, dopo una prima metà di gara equilibrata, Treviso ha concesso 28 punti subendo al contempo un parziale di 15-0. Nell’ultimo periodo i padroni di casa hanno aumentato l’attenzione in difesa, tenendo a secco la Bertram per quasi 5 minuti, ma non hanno avuto il giusto flow offensivo per recuperare la doppia cifra di svantaggio. A Treviso, che ha visto esordire i due nuovi acquisti Ellis e Invernizzi, non è bastata una grande prova di Sorokas, autore di 23 punti. Prima della pausa per la Coppa Italia, TVB affronterà Verona e Napoli: due scontri diretti per la salvezza.

CRONACA Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Jurkatamm, Jantunen e il neoacquisto Ellis. Christon segna il primo canestro del match, Jantunen e Banks sbloccano TVB. Macura interrompe il mini break trevigiano con una tripla, gli rispondono Iroegbu e Jurkatamm sempre dalla lunga distanza (6-0 TVB). Ellis realizza dal post il suo primo canestro in maglia TVB e si ripete nel possesso seguente, Tortona rimane comunque a un possesso di distanza. Harper brucia Sorokas sulla linea di fondo e schiaccia i due punti del pareggio, poi Tortona si porta sul + 5 grazie a un break di 7-0. Sorokas spezza il flow offensivo degli ospiti, che però chiudono il primo quarto avanti 22-25.

Zanelli segna il primo canestro del secondo quarto, Radosevic realizza 4 punti in fila. Sempre Zanelli interrompe dall’arco il digiuno offensivo dei padroni di casa, che durava da oltre 3 minuti. Harper va a bersaglio dalla lunga distanza, Filloy lo segue a ruota: time-out Nicola e Tortona a +6. Tortona mantiene il feeling con il tiro da tre, Treviso cerca di trovarlo con la bomba di Sorokas. La tripla di Macura annulla quella realizzata da Sorokas: Tortona di nuovo a +6. Nel finale di quarto Treviso recupera un possesso con Jantunen, si va all’intervallo sul 39-43 per gli ospiti.

I primi minuti del terzo quarto vedono Tortona mantenere due possessi di vantaggio, che diventano tre con la schiacciata di Cain. Treviso continua a tirare male dall’arco, nonostante i numerosi tentativi a disposizione grazie ai rimbalzi offensivi: il parziale di Tortona (7-0) resta aperto. Non si placa il ritmo degli ospiti: la tripla di Daum vale il +12 (10-0). Dopo il time-out di Nicola arriva un’altra tripla di Daum, che sta spaccando la partita. Banks spezza il parziale di 15-0 degli ospiti: Treviso torna a segnare dopo 5 minuti. A dieci minuti dalla fine, Tortona è in controllo 56-71.

TVB aumenta l’intensità in difesa, Tortona non segna da tre minuti ma i punti da recuperare restano tanti per la Nutribullet (12). La difesa di TVB continua a essere efficace ma nella metà campo offensiva Zanelli e soci non sfruttano l’opportunità di riportarsi a contatto. Christon realizza il primo canestro per la Bertram in quest’ultimo periodo: +13. Spinta da Sorokas, ancora a bersaglio dall’arco, Treviso dimezza lo svantaggio (-7) a quattro minuti dalla fine. Ci pensano Christon e Daum a dare un nuovo vantaggio in doppia cifra a Tortona: partita in ghiaccio. La squadra di Ramondino sbanca il Palaverde 79-87.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Sorokas 23, Iroegbu 15, Banks 13, Ellis 10

Bertram Tortona: Christon 25, Daum 18, Macura 12, Harper 10

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Adrian Banks 5.5 Mai realmente in partita. Cerca di entrarci nel finale mettendosi in proprio e guadagnandosi viaggi in lunetta, i buoi però sono già scappati dalla stalla.

Mikk Jurkatamm 6 Grande intensità difensiva negli 11 minuti in cui è sul parquet, in particolare regge bene gli 1vs1 con Candi e Macura.

Ike Iroegbu 6.5 Meglio quando penetra in area che non da oltre l’arco (1/4), chiude con 15 punti e 6 assist e la seconda miglior valutazione (24).

Octavius Ellis 6 Si presenta con due belle giocate dal post ai danni di Cain, ha una mano educata e lo fa vedere realizzando anche tiri dalla media. Quattro palle perse sono tante, ma nel complesso è un esordio discreto.

Mikael Jantunen 6.5 Tra i migliori della prima metà di gara, è particolarmente efficace sul fronte rimbalzi: 12, di cui ben 6 offensivi. Purtroppo i possessi che nascono grazie ai suoi ottimi tagliafuori non vengono concretizzati.

Paulius Sorokas 7 Se la Nutribullet rimane in partita fino ai minuti finali è merito del suo show balistico: 23 punti con 4/6 da tre. Altra solida prova di quello che fin qui è il colpo più azzeccato della campagna acquisti estiva.

Leonardo Faggian 6 Sempre più minuti sul parquet, guadagnati con un approccio grintoso che si è visto anche stasera.

Alessandro Zanelli 5 Ha un buon impatto sul match con 5 punti segnati a stretto giro di posta, poi però cala e nel finale di quarto non è in grado di dare ritmo offensivo ai compagni.

Hugo Invernizzi 5 Stecca il debutto con uno 0/5 dall’arco, non invidiabile per un giocatore che sulla carta è un tiratore.