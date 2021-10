Nessuno scherzo di Halloween al Palaverde: Treviso regola Varese

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Bortolani, Sokolowski, Akele e Sims. Il match comincia subito su ritmi alti. Varese trova punti dal post con Jones e Gentile, Treviso si sblocca con Russell e Sims ma fa una fatica terribile dalla lunga distanza (1/7). Gentile realizza un gioco da 3 punti, Menetti non può che chiamare time-out dopo un pessimo avvio (5-12 Varese; 5:23). La reazione dei padroni di casa all’uscita dalla pausa è buona: parziale di 7-0 che vale la parità. Gentile va a bersaglio dalla lunga distanza e propizia il contro break varesino (7-0). Nel finale di quarto entra Dimsa, il lituano è subito on fire e piazza 9 punti consecutivi (2 triple). Dopo i primi dieci minuti, Varese conduce 24-30 meritatamente.

Nettamente meglio gli ospiti anche in avvio di secondo quarto: parziale di 5-0 firmato Jones-Gentile. Treviso è molto imprecisa, ma riesce a replicare con un contro break di 5-0 che dimezza il vantaggio della Openjobmetis (29-35; 6:53). Gentile continua a essere un rebus per la difesa trevigiana, l’ex Benetton trova sempre gli scarichi giusti per i compagni, come in occasione della tripla di De Nicolao. È ancora una volta Tomas Dimsa a suonare la carica per i padroni di casa: le penetrazioni del lituano danno l’ispirazione all’attacco trevigiano, che finalmente prende ritmo anche con Sokolowski (tripla e assist). Si va all’intervallo sul 44-44 (break 7-0 Treviso).

Russell e Sokolowksi vanno a bersaglio dalla lunga distanza e allungano il parziale di TVB (13-0). Varese rimane a contatto con Sorokas e Kell, ma l’inerzia ora è tutta in favore dei padroni di casa. Sokolowski va ancora a bersaglio dall’arco, il polacco ha cambiato completamente marcia dalla seconda metà del secondo quarto e con lui l’attacco di TVB. Non si ferma lo show balistico dei padroni di casa: Russell e Dimsa segnano due triple e regalano il vantaggio in doppia cifra a Treviso (break 8-0). A dieci minuti dalla fine, la NutriBullet è avanti 71-59.

Bortolani segna il primo canestro della sua partita. Varese è molto meno passiva rispetto al terzo quarto, ma non dà la sensazione di poter ridurre i possessi che la separano da TVB. Gentile propizia l’8-0 degli ospiti, Menetti opta per il time-out. Il solito Sokolowski spezza il ritmo offensivo di Varese dalla lunga distanza, Sims lo segue a ruota con 5 punti consecutivi: parziale di 9-0 e +14 per Treviso (85-71; 4:05). Il time-out di Cavazzana non porta i frutti sperati, anzi: Sims allunga il parziale (12-0) e mette in ghiaccio la partita. Treviso vince 96-78 e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Russell 21, Akele 19, Dimsa 18, Sims 16

Openjobmetis Varese: Beane 20, Gentile 17, Jones 16, Sorokas 11