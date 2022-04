La Virtus Bologna passeggia al Palaverde: TVB annichilita con un passivo di 37 punti

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Russell, Green, Dimsa, Akele e Sims, mentre Scariolo parte con Teodosic, Hackett, Weems, Shengelia e Jaiteh. Teodosic inizia subito a dipingere pallacanestro con un jumper e due assist al bacio per Jaiteh, TVB si sblocca con Sims e Akele. Hackett segna 5 punti consecutivi e manda la Virtus a +6, Dimsa gli risponde dall’arco. Jaiteh scollina oltre quota 10 punti, una prova evidente del suo dominio sotto le plance, e costringe Nicola al time-out (6-0 Virtus). Russell spezza il parziale della Virtus, gli ospiti però ne piazzano un altro più corposo (11-0) e chiudono il primo quarto avanti 14-32.

Il match continua ad essere a senso unico: Cordinier e Tessitori firmano il +23 (parziale aperto 16-0), Nicola chiama time-out. È notte fonda al Palaverde: la Virtus allunga il parziale (21-0) ed è a un passo dal +30 (19-47; 5:20). Il ritmo offensivo delle V nere si abbassa lievemente, ne approfitta Treviso per recuperare qualche possesso (break 7-0). Nel finale di quarto Treviso si affida spesso a Sims sotto canestro, trovando canestri che la riportano sotto il -20. Si va all’intervallo sul 34-52 per la Virtus.

Treviso approccia bene il secondo tempo e mette pressione alla Virtus, che però si riassesta con tre triple consecutive di Milos Teodosic. Teodosic non si placa e piazza un’altra bomba, gli risponde Green con il primo canestro da tre punti della sua serata. Continua il feeling irreale degli ospiti con il tiro dalla lunga distanza: 6/6 dall’inizio di questo terzo quarto. Russell perde palla in penetrazione, Treviso sprofonda nuovamente sul -28 dopo il 2/2 di Tessitori in lunetta. Arriva l’ennesima tripla della Virtus, questa volta ad opera di Belinelli: ospiti sul +33 e partita già in ghiaccio. A dieci minuti dalla fine, la Virtus conduce 53-86.

Green si mette in proprio con due canestri di fila, dall’altro lato Belinelli va ancora a bersaglio dall’arco. Mannion e Shengelia si iscrivono al festival delle triple: devastante 15/21 dall’arco per gli ospiti. Le sorti del match sono decise da tempo, la Virtus a cinque minuti dalla fine è già oltre quota 100 punti. Nel garbage time, le V nere centrano il record di punti in una partita di questa stagione di Serie A: 76-113 il risultato finale.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Dimsa 16, Green 15, Sims 12, Bortolani 12

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 17, Teodosic 16, Hervey 15, Jaiteh 14