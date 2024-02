Tracollo di Treviso Basket nel posticipo: la Virtus Bologna domina al Palaverde

Una sconfitta senza appello. La Nutribullet Treviso viene travolta in casa dalla Virtus Bologna, che si impone 61-100 al Palaverde. TVB aveva approcciato bene la gara chiudendo il primo quarto avanti 25-21, ma è sparita dal campo nel secondo periodo, nel quale la Virtus ha segnato la bellezza di 30 punti concedendone 9. Decisivo per indirizzare le sorti del match è stato Jordan Mickey, che ha infilato 12 punti e 4 rimbalzi nella sola seconda frazione. Dopo l’intervallo gli ospiti hanno preso il largo, sfruttando il calo mentale di una Nutribullet apparsa troppo rinunciataria sia in difesa sia in attacco. Pur essendo netta la differenza sulla carta tra le due squadre, anche stasera Treviso ha mostrato i grossi limiti intravisti nel girone di andata, dando l’impressione di aver smarrito la bussola. La squadra di Frank Vitucci resta penultima a quota 10 punti assieme a Pesaro.

CRONACA Vitucci schiera Robinson, Bowman, Olisevicius, Allen e Paulicap. Belinelli propizia il 7-0 di parziale della Virtus, Paulicap sblocca la Nutribullet dopo due minuti. Bologna è molto in partita, al contrario Treviso gestisce i possessi offensivi con troppa frenesia. TVB prende ritmo in attacco e piazza un break di 7-0, ricucendo lo strappo degli ospiti (9-9). Olisevicius replica dall’arco al 3/3 in lunetta di Belinelli, Treviso piazza un break di 8-0 innescato da due triple di Robinson e costringe Banchi al time-out. Zizic segna con il fallo di Paulicap, sono già due i falli per il pivot della Nutribullet. Harrison spezza il parziale aperto della Virtus (5-0) infilando 5 punti di fila, il primo quarto si chiude 25-21 per la Nutribullet.

Lundberg sigla il primo canestro del secondo periodo, Allen vince il duello con Polonara nel pitturato. Mickey pareggia dalla media distanza, TVB si mette a zona in difesa. All’uscita del time-out di Vitucci, Camara ruba palla a Lundberg e si invola in coast to coast, il danese della Virtus si riscatta con una tripla. Mickey si mette in proprio e porta la Virtus a +5, Lomazs allunga il parziale delle Vu Nere (10-0): time-out Vitucci. Abass firma il +10, la Virtus ha alzato i giri del motore. Treviso è in affanno, Bologna ne approfitta e vola sul +17: 34-51 all’intervallo.

La Virtus allarga il suo vantaggio in modo sostanziale: 6-0 in avvio di terzo periodo e +23. Robinson dalla lunetta (1/2) interrompe il parziale della Virtus (16-0). Treviso ha perso la bussola, Belinelli dall’arco e Shengelia con un gioco da tre punti siglano il +28. Il time-out di Vitucci non porta a una reazione della Nutribullet, rinunciataria in entrambe le metà campo. È sempre più netto il passivo rifilato dalla Virtus a Treviso: -35. Nel finale di quarto la Nutribullet ricuce qualche possesso, a dieci minuti dalla fine la Virtus è avanti 50-80.

Si entra nell’ultimo periodo con la consapevolezza che la partita è di fatto chiusa in favore della Virtus Bologna, che conduce sul +34 a 7 minuti dalla fine. Nei minuti finali gli ospiti giocano con il cronometro e Vitucci manda in campo i ragazzi del vivaio. 61-100 Virtus il risultato finale, serata da dimenticare per la Nutribullet.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Harrison 12, Robinson 12, Bowman 11, Camara 6

Virtus Segafredo Bologna: Zizic 15, Belinelli 14, Mickey 14, Shengelia 11

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Ky Bowman 4 La sua gestione dei possessi non è proficua: tira spesso in isolamento frenando il ritmo offensivo della squadra (1/9 da due; 1/6 da tre).

Justin Robinson 6.5 L’unico a convincere: propizia il parziale di 8-0 nel primo quarto con due triple. Ci mette energia, anche se nel lungo periodo sconta la fisicità di Hackett.

Alessandro Zanelli 4.5 Poco presente in entrambe le metà campo, trasmette insicurezza più che certezze.

Osvaldas Olisevicius 4 Il primo netto passo falso da quando veste la maglia di TVB: 0/6 dentro l’area, 1/6 dall’arco. Appare nervoso e poco concentrato in alcune situazioni che costano palle perse, come in occasione del blocco in movimento commesso su Mascolo nel secondo quarto.

Pauly Paulicap 4 Già due falli nel primo periodo, nel secondo quarto viene costantemente battuto da Mickey nel pitturato.

Terry Allen 4 Due acuti in post basso contro Polonara e nulla più: poco solido nella lotta a rimbalzo e rinunciatario in difesa.

D’Angelo Harrison 6 Buon approccio alla gara con cinque punti di fila nel primo periodo, nella seconda parte della gara accusa il calo complessivo della squadra.

Andrea Mezzanotte 4 Emblematico il passaggio all’indietro per Robinson che porta al canestro facile di Mascolo: è sconnesso dalla partita.

Gora Camara 6 L’highlight della sua partita è il coast to coast concluso con la schiacciata nel secondo periodo. Si fa trovare pronto quando deve appoggiare sotto canestro.

Leonardo Faggian 5 Mandato in campo a situazione già compromessa, non ne approfitta comunque per farsi notare in positivo.

David Torresani S.V. Schierato nel garbage time, segna un canestro.

Francesco Scandiuzzi S.V. In campo due minuti.