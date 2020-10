Promozione, il Treviso Calcio passeggia sull'Eraclea per 4-0

Buon quinto turno del campionato di Promozione (Girone D) per il Treviso Calcio che, domenica pomeriggio, sconfigge in trasferta con un netto 4-0 il Ponte Crepaldo Eraclea. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, la seconda fase del match ha visto la tripletta di Baido (rigore al 9' st e al 47' st, poi gol al 42' st) e il gol di Morbioli su rigore al 15' st. I biancocelesti volano così in testa alla classifica con la Julia Sagittaria, ma con una partita in meno.

Al via la prima Campagna Treviso Fedeltà biancoceleste

Nel frattempo ha preso il via la prima campagna Treviso Fedeltà biancoceleste che propone ai tifosi l'acquisto di un multi biglietto. Questo garantirà un posto assegnato in Tribuna Centrale Coperta, fino ad esaurimento, per 5 partite casalinghe consecutive. Basterà recarsi allo stadio Tenni presso la segreteria ed acquistare il nuovo multi tagliando, da mercoledì prossimo fino a venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. Domenica dalle 9,30 alle 12,30. Il multi biglietto varrà dalla gara Treviso-Villorba. “L’idea nasce per cercare di reagire a tutte le limitazioni poste dall’emergenza Covid – spiega Gigi Sandri, presidente di Treviso Ac. – Visto l'obbligo di tenere i botteghini chiusi in questo modo il tifoso potrà recarsi allo stadio per l'acquisto una sola volta e avrà diritto ad un posto assegnato in tribuna centrale coperta che fortunatamente il nostro stadio può garantire ai nostri tifosi”. Non mancherà nemmeno una sorpresa per chi acquisterà due biglietti multipli. Il costo di un multi biglietto per 5 gare casalinghe consecutive, con posto assegnato in Tribuna Centrale coperta, è di € 50.

