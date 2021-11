Champions League, TVB resta imbattuta: Falco Szombathely liquidato in tre quarti

Consolidare il primo posto nel gruppo D di Fiba Champions League e infliggere al Falco Szombathely, campione d’Ungheria, la prima sconfitta dopo 11 vittorie consecutive. I due obiettivi ambiziosi della vigilia sono stati raggiunti dai ragazzi di coach Menetti, che si sono imposti 68-60 sugli ungheresi. Dopo un primo quarto in cui Treviso ha accusato la fisicità dei lunghi avversari, Goloman su tutti, e tirato con pessime percentuali da tre (0/5), l’inerzia è cambiata. Come spesso le capita, infatti, la NutriBullet ha trovato il ritmo offensivo necessario per vincere una partita a questi livelli, riuscendo a imporre un divario che gli ospiti non sono riusciti a colmare, nonostante il dominio sotto canestro. Treviso allunga la striscia di vittorie consecutive a quattro e si prepara nel migliore dei modi al big match contro la Fortitudo Bologna, in programma domenica prossima.

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Russell, Casarin, Dimsa, Akele e Sims. Le squadre partono con il freno a mano tirato, il primo canestro dal campo lo segna Somogyi per gli ospiti dopo due minuti e mezzo di gioco. Sims sblocca la NutriBullet: sono tutti suoi i punti (3) di Treviso. Gli ospiti piazzano un break di 6-0 firmato Perl-Goloman, Akele lo interrompe con una schiacciata a due mani. Il Falco sfrutta la superiorità fisica dei suoi centri e piazza un altro parzialino (4-0), Menetti è costretto al time-out. Il no look di Bortolani per Chillo chiude il primo quarto: ospiti avanti 9-15.

Dimsa propizia il parziale dei padroni di casa (7-0) con 5 punti consecutivi: Treviso va in vantaggio per la prima volta e coach Konakov chiama time-out. Goloman e Somogyi rimettono il Falco in carreggiata (4-0), dall’altro lato la NutriBullet si affida all’estro offensivo di Giordano Bortolani. Sims va a bersaglio dalla lunga distanza, dando due possessi pieni di vantaggio a TVB. Nel finale di quarto rientra in campo, dopo due mesi di stop, Matteo Imbrò. Goloman posterizza Jones e accorcia, si va all’intervallo sul 32-27 per Treviso.

Treviso on fire in avvio di terzo quarto: 6-0 firmato Akele-Dimsa e time-out immediato del Falco (40-30 TVB; 7:40). Gli ospiti sembrano aver ritrovato la quadra dopo un paio di minuti di sbandamento, il mini break di 4-0 li ha riportati sotto la doppia cifra di svantaggio. Dimsa riscatta la brutta palla persa dell’azione precedente con una tripla, Russell realizza un gioco da tre punti: NutriBullet di nuovo in controllo. Keller e Perl piazzano un break di 4-0, Menetti non è contento e chiama time-out. Il finale del terzo quarto vede le due squadre rispondersi colpo su colpo, ma nell’ultimo minuto Treviso riesce ad infilare, con Sokolowski e Bortolani, un 5-0 che vale oro. A dieci minuti dalla fine, i padroni di casa conducono 55-44.

Dimsa va a bersaglio dall’arco, Jones appoggia due punti su rimbalzo offensivo: break di 5-0 che incanala la partita sui binari di Treviso. Casarin ruba palla a Perl e si invola in contropiede, dall’altro lato Somogyi tiene aggrappato il Falco alla partita con una tripla. Gli arbitri fischiano un fallo tecnico a Bortolani e un antisportivo a Varardi, ma ormai la partita è ampiamente sotto il controllo trevigiano. Nei minuti finali, infatti, la NutriBullet gioca con il cronometro e mette in ghiaccio la pratica. 68-60 il risultato finale, i ragazzi di coach Menetti restano imbattuti in Europa.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Dimsa 19, Bortolani 10, Sims 8, Casarin 6

Falco Szombathely: Goloman 18, Keller 11, Perl 10, Somogyi 8

PAGELLE