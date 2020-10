Promozione, il Treviso Calcio vince anche contro lo Julia Sagittaria

Il Treviso Calcio non si ferma e anche contro lo Julia Sagittaria domenica è arrivata un'importante vittoria per 1-0 nella 7^ giornata del Girone D di Promozione. I biancocelesti, grazie al gol di Baido al 77', restano così in testa al campionato con cinque vittorie in altrettante partite. Nel frattempo si ricorda che il recupero di Caorle-Treviso, rinviata a causa del Covid, si disputerà mercoledì 28 ottobre alle ore 20.30 a Caorle.

Treviso (3-4-3) : Milan; Vecchiato, Abcha, Granziera; Savio, Diomandè, De Poli, Magli; Roveretto, Morbioli, Baido. A disposizione: Mion, Da Rold, Guzzo, Beccaro, Pignata, Raccagna, Salviato, Marcon.