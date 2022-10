Il finale in volata premia Varese: seconda sconfitta consecutiva per TVB

Una sconfitta dolorosa. Difficile riassumere con termini diversi la serata della Nutribullet Treviso, che è stata superata da Varese 87-85 in una partita equilibrata e senza padrone fino ai secondi finali. I ragazzi di coach Nicola hanno giocato una partita intensa e dalle alte percentuali al tiro (51% da due, 40% da tre), controbilanciando l’alto ritmo offensivo della Openjobmetis. Quello che è mancato a Treviso è stato il cinismo negli ultimi due possessi. A 30 secondi dalla fine, Sokolowski ha sbagliato un appoggio da sotto che sarebbe valso il +1, mentre dall’altro lato Varese ha trovato un margine risicato ma decisivo ai tiri liberi. Treviso dovrà cercare di ripartire dall’approccio mentale di questa sera già nella sfida casalinga contro Brescia, in programma sabato prossimo alle 20:30.

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Jurkatamm, Sokolowski, Jantunen e Cooke. Inizia bene la Nutribullet, che piazza un parziale di 7-0. Varese replica con un contro break di 5-0, i padroni di casa trovano anche il pareggio con la bomba di Johnson (12-12). Johnson va ancora a bersaglio dall’arco, gli risponde Adrian Banks sempre dalla lunga distanza. Varese sfrutta la fisicità di Caruso sotto canestro, Treviso rimane però a contatto grazie a due bombe consecutive di Zanelli. Il primo quarto si chiude 24-23 in favore della Openjobmetis.

Il secondo quarto si apre sulla falsariga del primo: entrambe le squadre trovano la via del canestro con continuità. Treviso perde il ritmo offensivo, Varese no: i padroni di casa vanno a +6. Banks interrompe il break della Openjobmetis e si carica l’attacco di TVB sulle spalle: Matt Brase chiama time-out. Piovono triple: Johnson replica a Jantunen e si resta in perfetto equilibrio (38-38). Nel finale di quarto Treviso piazza un ottimo break di 6-0 e va all’intervallo in vantaggio 41-46.

Varese si affida all’asse Ross-Johnson per alzare il ritmo, dall’altro lato Treviso mantiene lucidità e due possessi di vantaggio. La difesa della Nutribullet fatica a contenere Johnson, ma trova con Sorokas i punti per tenere un possesso pieno di vantaggio. Johnson scollina oltre quota venti punti, Banks sente la sfida e va a bersaglio dall’arco. Johnson è immarcabile: altri due canestri dell’ex Kazan costringono al time-out Nicola. A dieci minuti dalla fine, Varese conduce 67-65.

L’asse Iroegbu-Cooke è efficace, prima con l’alley-oop e poi con un paio di buone difese; Sorokas completa l’opera firmando il controsorpasso di TVB dal post. Si alterna una fase di sorpassi e controsorpassi: sarà un finale caldo. Zanelli fa 2/2 ai liberi e porta la Nutribullet a +3, dall’altro lato Johnson pareggia dall’arco. Nel finale succede di tutto: Owens manda Varese a +1, Sokolowski ha nelle mani il layup del controsorpasso ma sbaglia. Nei secondi finali, Sokolowski sbaglia anche il tiro del pareggio: Varese vince 87-85.

MARCATORI

Openjobmetis Varese: Johnson 28, Brown 14, Ross 11, Caruso 10

Nutribullet Treviso Basket: Banks 21, Iroegbu 15, Jantunen 11, Cooke 8

PAGELLE

Nutribullet Treviso Basket

Adrian Banks 6.5 Si carica l’attacco di TVB sulle spalle nel secondo quarto, da lì inizia un duello a distanza con Johnson che contribuisce a tenere inalterato l’equilibrio della partita. Più incisivo dall’arco (4/5) che dentro l’area (4/12).

Ike Iroegbu 7 Netto passo in avanti rispetto alla partita contro la Virtus Bologna, le sue iniziative offensive tengono Treviso sul passo di Varese. Rivedibile la gestione di uno degli ultimi possessi, in cui cerca un frettoloso arresto e tiro. Abbina ai punti 5 assist e 7 rimbalzi.

Alessandro Zanelli 6 Ottime letture difensive, nel primo quarto segna anche due triple consecutive. Le sue percentuali si abbassano nel corso della gara ma non viene meno la sua applicazione.

Paulius Sorokas 7 Anonimo nel primo tempo, prezioso negli ultimi due periodi con intensità sotto canestro e aggressività difensiva. Nel terzo quarto i suoi canestri dal post tengono TVB in pista nel momento di massima difficoltà.

Mikk Jurkatamm 6 Le scelte di tiro che prende sono giuste ed è bravo ad avviare la transizione offensiva dopo alcune buone difese. Come da copione, lascia spazio a Banks nei momenti clou del match.

Derek Cooke 6.5 Al di là di un paio di errori offensivi nel primo tempo e di un tecnico evitabile, gioca una partita concreta. Nel quarto periodo la sua intesa con Iroegbu porta in dote punti e preziosi possessi rubati.

Michal Sokolowksi 5 Nell’economia della sua valutazione pesano molto i due errori al tiro sotto canestro nel finale, che si rivelano purtroppo fatali alla Nutribullet. Dall’arco non va meglio (0/4) e Johnson lo batte spesso in 1vs1.

Mikael Jantunen 6 Tra i più ispirati nel primo tempo, in cui è spesso concreto e ben posizionato sotto canestro. Cala nella seconda parte del match.

Alessandro Simioni S.V. Una manciata di minuti sul parquet in cui accusa la fisicità di Caruso ma taglia anche bene a canestro.

Alvise Sarto S.V. Propizia un buon assist per Simioni.